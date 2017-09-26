Провозгласив, что Соединённые Штаты фактически объявили войну Северной Корее, министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил 25 сентября в Нью-Йорке, что Пхеньян имеет право сбивать военные самолеты США, даже если они не нарушают воздушное пространство Северной Кореи, пишет Пол Маклэри в статье для The Foreign Policy.

Ким Чен Ын

«Весь мир должен чётко запомнить, что именно США первыми объявили войну нашей стране. Мы получим полное право предпринять контрмеры, в том числе право сбивать стратегические бомбардировщики Соединенных Штатов, даже если они не находятся внутри границы воздушного пространства нашей страны», — заявил глава МИД КНДР.

Заявление МИД Северной Кореи является конкретной угрозой в адрес США на фоне нарастающей напряжённости между двумя странами, включая ядерные испытания в КНДР и появление американских бомбардировщиков недалеко от восточного побережья Северной Кореи 23 сентября. Задействование бомбардировщиков должно было направить сигнал в Пхеньян, что США рассматривают военные варианты развития событий.

U.S. Air Force Стратегический бомбардировщик B-1

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В понедельник, 25 сентября, в Белом доме категорически опровергли обвинения со стороны Северной Кореи, что президент США Дональд Трамп объявил войну Пхеньяну. Выступая на конференции в Вашингтоне, советник по национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер заявил: «Мы надеемся, что нам удастся избежать войны с ними, но мы не должны исключать такую возможность».

На прошлой неделе во время своего телевизионного выступления северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что Трамп сделал «свирепое объявление войны» на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Трамп пригрозил «полностью уничтожить» КНДР, если Пхеньян совершит нападение на США или их союзников.

Макмастер заявил, что Трамп просто дал ясно понять, что готовы предпринять США в случае любой северокорейской агрессии в отношении США или их союзников. «Я не думаю, что сейчас нет ясности», — заявил советник по национальной безопасности.

Ранее в сентябре 2017 года министр обороны США Джеймс Мэттис подтвердил, что Пентагон разработал несколько военных планов в отношении Северной Кореи, если возникнет такая необходимость. Макмастер подтвердил, что администрация Трампа разработала «четыре-пять» сценариев «один ужаснее другого», при реализации которых ядерная угроза будет устранена.

Американские бомбардировщики и истребители регулярно пролетают недалеко от северокорейского воздушного пространства и совершают облеты Южной Кореи в рамках демонстрации силы и приверженности США защите Сеула. Однако 23 сентября Пентагон направил бомбардировщики B-1B и истребители F-15 дальше на север в район восточного побережья КНДР. На протяжении всего XXI века Пентагон ещё ни разу не предпринимал аналогичного шага, который должен «подчеркнуть серьёзность, с которой США относятся к неосторожному поведению КНДР», согласно заявлению представителя Пентагона Даны Уайт.

U.S. Air Force Стратегический бомбардировщик B-2

Эксперты сомневаются, что Северная Корея способна сбить самолёт США. Военно-воздушные силы КНДР не представляют особой угрозы для американских и союзных войск.

«Я сомневаюсь, что любой их самолёт сможет совершить успешную атаку, когда наши истребители будут находиться поблизости… Если их самолёт атакует нас, в нашем рукаве будет много козырей», — заявил заместитель директора Джорджтаунского Университета по исследованию безопасности полковник в отставке Дэвид Максвелл.

Эксперты считают, что на вооружении Северной Кореи находятся тысячи ракет класса «земля-воздух» ещё советского производства, которые могут настигнуть самолёты США за пределами воздушного пространства КНДР. Однако американские бомбардировщики B-1 и B-2 оснащены современными системами защиты от устаревших ракет.

В начале 2017 года лидер КНДР продемонстрировал новый ЗРК KN-06, который, по оценкам специалистов, является северокорейской копией C-300 и китайского ЗРК HQ-9. После серии успешных испытаний комплекс KN-06 был принят на вооружение. Эксперты считают, что новый ЗРК также не будет представлять особой угрозы для полётов ВВС США вдоль северокорейского побережья.

Jian Kang ЗРК HQ-9

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«Таким образом, северокорейский режим, похоже, пытается выглядеть сильным и сдерживать внешние угрозы за счёт пустых угроз», — заявил представитель американского стратегического исследовательского центра RAND Брюс Беннет.

В последний раз Северная Корея открывала огонь по американскому воздушному транспорту в 1994 году, когда был сбит вертолёт США. Один пилот погиб, другой попал в плен. Выживший пилот был позднее освобождён. Он заявил, что в КНДР его заставили подписать признание, что он пересёк северокорейскую границу. В США настаивали на том, что вертолёт летел в демилитаризованной зоне.