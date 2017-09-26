В 2018 году в России будет запущена программа реструктуризации накопленных регионами бюджетных кредитов. Ее старт анонсировал президент Владимир Путин 22 сентября во время визита в Ульяновск. Она будет рассчитана минимум на семь лет, а для отдельных регионов программа может быть растянута на срок до 12 лет. Владимир Путин сообщил, что в первые два года реализации программы будут действовать максимально льготные условия: регионам нужно будет выплачивать всего по 5% долга ежегодно. Такой график, по мнению президента, позволит субъектам только в ближайшие два года высвободить в общей сложности 428 млрд рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Поедание денег

ИА REGNUM выяснило, какие регионы ЦФО уже прислушались к рекомендациям федеральных властей и сумели сократить долю коммерческих займов, а какие продолжают накапливать банковские кредиты и теряют шансы избавиться от долгов.

В общей сложности в сентябре 2017 года регионы Центрального Федерального округа оказались должны банкам и вышестоящим бюджетам 479,96 млрд рублей. С начала года эта сумма уменьшилась на 44,448 млрд рублей. Причем значительно уменьшилась сумма кредитов, взятых в коммерческих банках (с 164 млрд до 110,8 млрд рублей), а вот сумма бюджетных кредитов подросла с 210 млрд до 232 млрд рублей.

Коммерческим кредитам — бой

Отказаться от кредитов, которые дают коммерческие банки, по состоянию на 1 сентября 2017 года, смогли пять регионов ЦФО.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Владимир

Это Владимирская область, которая отличается в списке регионов Центрального федерального округа самым маленькими госдолгом. Сейчас он составляет 3,258 млрд рублей, причем это исключительно бюджетные кредиты. С начала года госдолг изменился незначительно — в январе он составлял 3,787 млрд рублей.

Региональная администрация не забывает напомнить всем, что госдолг Владимирской области — один из самых низких в России. Так, еще в 2016 году губернатор Светлана Орлова заявила, что «на федеральном уровне отсутствуют механизмы стимулирования субъектов страны за проводимую политику «жить по средствам».

«Долг на одного жителя Владимирской области (4,1 тысячи рублей) — самый низкий в ЦФО и один из самых низких в России. Безусловно, надо помогать «закредитованным» субъектам, но и стимулировать те регионы, которые исполняют поручения президента России по этому вопросу и не «живут в долг у будущих поколений», — сказала тогда Светлана Орлова.

Напомним, что доходы бюджета Владимирской области в 2017 году запланированы в размере 49,9 млрд рублей (собственные — более 36 млрд), расходы — почти 51,8 млрд, а дефицит должен составить почти 1,9 млрд рублей. Госдолг по состоянию на 1 января 2018 года не должен превышать 5,377 млрд рублей.

Георгий Долгопский Курск

Курская область также остается одним из регионов с самым маленьким госдолгом — 9,4 млрд рублей. Это только бюджетные кредиты. Других долгов у региона, по данным Минфина, нет.

Уровень долга остался практически на прежнем уровне (в январе 2017 он составлял 9,3 млрд), но изменилась его структура. В начале года долг региона складывался как из банковских, так и из бюджетных кредитных. Теперь задолженности перед кредитными организациями и банками у Курской области нет.

Прогнозируемый объем доходов бюджета области на 2017 год утвержден в размере 45,7 млрд рублей. За первое полугодие казна получила доход в 23,8 млрд рублей, из которых более 6 млрд составили безвозмездные поступления.

Председатель комитета финансов Курской области Людмила Положенцева еще в мае заявила, что регион ведет «взвешенную кредитную политику» и планирует сохранять «минимальный» уровень госдолга.

Георгий Долгопский Тверь

Тверская область на 1 сентября 2017 года должна 17,529 млрд рублей, коммерческих кредитов у региона нет. По сравнению с 1 января 2017 года общая сумма долга сократилась значительно. Тогда регион был должен 26,379 млрд рублей. Из них 8,850 млрд — коммерческие, 15,3 млрд — бюджетные кредиты. Отметим, что собственные — налоговые и неналоговые — доходы в 2017 году прогнозируются в сумме 40,7 млрд руб.

Марина Каширская ИА REGNUM Воронеж

Также уже нет коммерческих кредитов и у Воронежской области. Сейчас общая сумма долга составляет 27,234 млрд рублей. Из долга на 1 сентября более 6 млрд рублей — государственные ценные бумаги, почти 21, 206 млрд — бюджетные кредиты. Банковских кредитов нет.

При этом на 1 января этого года сумма долга была значительно выше — 35, 977 млрд, а сумма коммерческих кредитов составляла почти 18,152 млрд рублей.

По итогам 2016 года объем собственных доходов Воронежской области составил 63,6 млрд рублей. Общий объем доходов бюджета региона на 2017 год запланирован в сумме 86 млрд 776 млн 453,7 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления составят чуть более 24 млрд рублей. Собственные доходы прогнозируются в сумме около 62,6 млрд рублей. Законом о бюджете региона на 2017 год на обслуживание госдолга заложено 3,06 млрд рублей, в том числе 1,3 млрд — на уплату процентов за рассрочку реструктурированной задолженности.

Буньков Денис Калуга

Не оказалось в сентябре 2017 года коммерческих кредитов и у Калужской области. При этом с января по сентябрь 2017 года область почти не уменьшила сумму госдолга, который, по данным на 1 сентября 2017 года, равен 30,2 млрд рублей. Зато сильно изменила его структуру: если в январе регион был должен коммерческим банкам 1,3 млрд рублей, то в сентябре у региона не осталось коммерческих кредитов. Сумма бюджетных кредитов увеличилась с 28,44 млрд рублей до 29,7 млрд.

Пытаются и пытаются

Большая часть регионов ЦФО пытается сократить число коммерческих кредитов, но пока не может отказаться от них полностью.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Брянск

К примеру, Брянская область. По данным на начало сентября, госдолг региона составил 10,18 млрд рублей. Причем область — в числе рекордсменов по бюджетным кредитам. Так, в структуре госдолга бюджетные кредиты составляют почти 8,28 млрд рублей, а на долю более дорогих коммерческих кредитов приходится всего 1,9 млрд рублей.

С начала 2017 года госдолг региона значительно сократился: 1 января он составлял почти 13 млрд рублей, причем сократилась именно коммерческая часть. Тогда кредитным организациям область была должна 4,84 млрд рублей, а бюджетам других уровней — 8,15 млрд. К примеру, в мае 2017 года регион погасил кредит в 400 млн рублей, что позволило сэкономить на его обслуживании почти 20 млн рублей.

«Благодаря созданной «подушке безопасности» и тому, что сверхплановые доходы бюджета были направлены на досрочное погашение государственного долга Брянской области, объем госдолга существенно сократился», — говорилось тогда в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Отметим, что, согласно бюджету на 2017 год, внутренний госдолг региона к 1 января 2018 года не должен превышать 12,548 млрд рублей. Это составляет примерно 55% от собственных доходов региона, которые планируются в размере 22,6 млрд рублей. В общей сложности доходы бюджета Брянской области в 2017 году должны составить 52,5 млрд рублей, а расходы — 53,2 млрд.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Тамбов

Тамбовская область пока значится среди регионов, которые допустили рост внутреннего государственного долга. Если в январе 2017 года он составлял почти 14,421 млрд рублей, то в сентябре — уже почти 16,481 млрд. Среди плюсов — уменьшение доли коммерческих кредитов. В январе — 9,410 млрд, в сентябре — 5,570 млрд рублей. Сумма кредитов, полученных из бюджетов других уровней, в январе составляла 3,41 млрд рублей, а к сентябрю выросла до 5,81 млрд.

Летом 2017 года, когда стало известно, что за первое полугодие госдолг региона вырос на 8,3%, замглавы областной администрации Дмитрий Зубков говорил журналистам, что во всем виноваты краткосрочные кредиты.

«Рост обусловлен привлечением в июне краткосрочного кредита федерального казначейства на пополнение остатков средств на счете бюджета Тамбовской области. Краткосрочные кредиты привлекаются на исполнение бюджетных обязательств по выплате заработной платы с начислениями в бюджетной сфере, социальным пособиям и льготам, предоставленным различным категориям граждан, обеспечение функционирования областных государственных учреждений. Без учета краткосрочных обязательств размер государственного долга за отчетный период изменился незначительно (на 0,7 процента) и составил 14,5 миллиарда рублей», — сказал тогда чиновник.

Отметим, что в январе 2018 года госдолг Тамбовской области не должен превышать 15,720 млрд рублей.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Рязань

Соседняя Рязанская область отличилась тем, что за девять месяцев смогла сократить госдолг почти на 4 млрд рублей. В сентябре госдолг региона составил 22,450 млрд рублей, а в январе был равен 26,362 млрд. В регионе уменьшилась доля коммерческих кредитов (с 10,5 млрд до 3,8 млрд), но увеличилась сумма бюджетных — с 15,2 млрд до 18 млрд рублей.

Сейчас госдолг Рязанской области составляет примерно 65% от собственных доходов регионального бюджета (они составляют 32,75 млрд рублей). Примечательно, что еще в феврале 2017 года это соотношение было намного печальнее. Тогда госдолг занимал 80% от собственных доходов региона. Пришедший тогда на должность врио губернатора Николай Любимов говорил, что в ближайшее время региональные власти планируют снизить госдолг до уровня 45% от собственных доходов.

«Конечно, необходимо долг расшивать. В первую очередь, мы рассчитываем на поддержку федерального центра, будем работать в этом направлении для того, чтобы продолжать замещать коммерческие кредиты бюджетными и сокращать долг до эффективного уровня. Он не должен, на мой взгляд, превышать 45% от собственных доходов», — сказал тогда Любимов, подчеркнув, что регион на обслуживание коммерческих кредитов ежегодно тратит около 300 млн рублей.

Марина Каширская ИА REGNUM Ярославль

Ярославская область сумму долга почти не изменила. И в январе, и сейчас регион должен банкам и бюджетам 35,6 млрд рублей. Но при этом коммерческих кредитов стало меньше — с 8,8 млрд рублей до 1 млрд. Увеличилась сумма бюджетных кредитов и государственных ценных бумаг.

Wikiarius Иваново

Ивановская область имеет долг в 16,534 млрд рублей. В том числе 9,3 млрд — коммерческие кредиты, а 6,793 млрд — бюджетные. В январе госдолг составлял почти 16,826 млрд рублей, из них 10,6 млрд рублей — долг перед коммерческими банками.

В начале этого года, отчитываясь перед облдумой о работе правительства региона за 2016 год, губернатор Павел Коньков отметил, что в 2016 году динамика государственного долга области достигла самого низкого уровня за последние пять лет — 7,5%, на полмиллиарда тогда были сокращены расходы на обслуживание кредитов — за счет замещения части коммерческих бюджетным. В 2017 году, по данным областной думы, помимо прогнозируемого увеличения налоговых поступлений в бюджет сократятся и расходы на обслуживание госдолга — на 327,3 млн рублей. Объяснили сокращение выпуском облигаций на семь лет, а также с проведением в течение года финансовых операций, направленных на снижение ставок, и досрочным возвратом банковских кредитов.

Объем запланированных доходов на 2017 год, в соответствии с параметрами областного бюджета, составляет 28,745 млрд рублей. В том числе собственные доходы — чуть более 19 млрд рублей

Rave Смоленск

Смоленская область, по данным на 1 сентября, должна 31,136 млрд рублей. Из них 7,59 млрд — коммерческие кредиты, 1,35 млрд — государственные ценные бумаги, 22,2 млрд — бюджетные кредиты.

Между тем 1 января долг региона составлял 32,963 млрд, в том числе 11,768 млрд — долг перед коммерческими кредитными организациями. В случае объявленной президентом Путиным реструктуризации долгов Смоленская область может сэкономить до 12 млрд рублей, которые могли быть потрачены на обслуживание кредитов.

Павел Ищенко ИА REGNUM Липецк

Государственный долг Липецкой области составляет более 15,9 млрд рублей. Из них государственные ценные бумаги — более 4,7 млрд, банковские кредиты — 3,7 млрд, бюджетные кредиты — 7,09 млрд, госгарантии — 354,6 млн рублей.

С начала года общий объем госдолга снизился на 1,7 млрд рублей. В структуре госдолга уменьшилась задолженность по коммерческим кредитам — в январе 2017 года она составляла более 5 млрд рублей. Бюджетных кредитов, наоборот, стало больше — было 6,1 млрд.

Общий объем доходов, которые должен получить областной бюджет в 2017 году, — более 49,5 млрд рублей, собственными из которых являются только менее 39 млрд рублей.

Илга Гондарева Белгород

Из общей статистики выбивается Белгородская область, где сумма коммерческих кредитов не изменилась. Сейчас общий госдолг Белгородской области составляет более 42,7 млрд рублей. Из них государственные ценные бумаги — более 17,4 млрд, кредиты банков — 4,6 млрд, бюджетные кредиты — 10,6, госгарантии — 9,9 млрд.

Долг вырос за девять месяцев 2017 года — в январе он составлял боле 41,9 млрд. В начале года банковские кредиты в структуре госдолга региона составляли те же 4,6 млрд, бюджетные кредиты — более 9 млрд.

Доходы региона за 2017 год должны составить 75,3 млрд рублей, из которых более 8,6 млрд составляют не собственные доходы казны, а безвозмездные поступления.

Стоит отметить, что, согласно областному бюджету, предельный объем государственного внутреннего долга Белгородской области на 2017 год утвержден в сумме 41,9 млрд рублей.

Продолжают кормить банки

Увеличивать суммы дорогих коммерчески кредитов продолжают в трех регионах ЦФО. Это Орловская, Тульская и Костромская области.

Марина Каширская ИА REGNUM Орел

В Орловской области общая сумма долга на 1 сентября 2017 года составила чуть более 16 млрд рублей. Основная часть задолженности региона приходится на коммерческие кредиты — их доля составляет 11,299 млрд.

В январе 2017 года долг региона был равен 15,795 млрд. Из них 7,47 млрд составляли коммерческие кредиты. При этом собственные доходы региона на тот момент составляли лишь 16,7 млрд рублей.

Отметим, что еще в мае фиксировалось сокращение объема госдолга региона — его размер опустился до 15,5 млн рублей. Однако весной исполняющий обязанности главы областного правительства Александр Бударин подписал постановление о получении регионом бюджетного кредита на более чем 5 млрд рублей — «в целях обеспечения своевременного исполнения принятых обязательств, финансирования дефицита областного бюджета и (или) погашения долговых обязательств Орловской области».

В конце 2016 года регион назывался в числе самых закредитованных областей ЦФО — а в ноябре Счетная палата России включила его в число восьми субъектов Российской Федерации, существенно увеличивших размер государственного долга.

Общий объем доходов бюджета региона — 28,4 млрд. Верхний предел внутреннего государственного долга Орловской области на 1 января 2018 года в законе о бюджета обозначен в сумме 16,796 млрд рублей.

Celest Тула

Еще больше госдолг у Тульской области. На 1 сентября 2017 года регион должен 16,935 млрд, в том числе на коммерческие кредиты приходится 1,5 млрд рублей. Общая доля государственного долга Тульской области в сравнении с общей суммой собственных налоговых и иных доходов — 30,54%.

Причем с начала года госдолг региона вырос. Тогда он был равен 15,728 млрд рублей. Из них только 500 млн рублей приходилось на коммерческие кредиты.

По заявлению губернатора Тульской области Алексея Дюмина, в 2018 году регион направит на погашение кредитов из федерального бюджета более 3,7 млрд рублей. В случае реструктуризации основная часть средств будет направлена на «развитие социальной сферы, строительство инфраструктуры и другие цели».

Объем доходов, в соответствии с законом Тульской области об областном бюджете на 2017 год, запланирован в сумме 66,509 млрд рублей, расходы — почти 71,642 млрд. Собственные доходы запланированы в сумме около 44 млрд рублей

Марина Каширская ИА REGNUM Кострома

Долг Костромской области в сентябре составил 21,3 млрд рублей. В его структуре — государственные ценные бумаги (1 млрд руб.), банковские кредиты (12,5 млрд) и бюджетные кредиты (7,7 млрд).

В течение 2017 долг не претерпел серьезных изменений — в январе он также составлял более 21,3 млрд рублей. Долг по коммерческим кредитам возрос — в начале года он составлял 11,2 млрд. Задолженность по бюджетным кредитам снизилась — в январе она составляла 8,4 млрд.

Собственные доходы областного бюджета в первом полугодии 2017 года составили 8,358 млрд рублей.

Между тем губернатор Сергей Ситников уже 14 сентября объявил, что региону нужно перейти в режим «экономии»:

"Нам необходимо максимально сократить принятие новых бюджетных обязательств, однако не следует забывать, что, выбирая между увеличением долговых обязательств и социальной защитой населения, представители власти всегда обязаны отстаивать интересы людей».

Сегодня же, 27 сентября, пришли неутешительные новости для регионов с высоким уровнем госдолга, в том числе и по коммерческим кредитам.

В соответствии с постановлением правительства РФ, опубликованным 27 сентября, для регионов, имеющих высокий уровень долговой нагрузки и не являющихся получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, установлены дополнительные условия для получения кредитов из федерального бюджета на 2017 год.

«Это позволит усилить ответственность органов государственной власти субъектов Федерации за управление государственным региональным долгом с учётом оказываемой финансовой помощи в виде бюджетных кредитов из федерального бюджета, снизить риски дальнейшего увеличения объёма региональных долговых обязательств и неполного финансирования первоочередных расходов», — говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

Власти таких регионов должны утвердить план по устранению неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам), а также план по отмене с 1 января 2018 года «расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных законодательством к полномочиям органов государственной власти субъектов Федерации».

Также для этих регионов будут установлены дополнительные обязательства по обеспечению достижения показателей экономического развития субъектов Федерации.

Правительство уточнило и условия предоставления бюджетных кредитов тем субъектам РФ, которые имеют большой объем коммерческих долгов, а также тем, где недавно сменился губернатор. Такие регионы, чтобы получить бюджетный кредит, должны взять обязательства по сокращению объёма госдолга не менее чем на 5% ежегодно и снижению долю коммерческой задолженности до уровня не более 50% суммы доходов регионального бюджета (без учёта безвозмездных поступлений за 2020 год) к 1 января 2021 года.