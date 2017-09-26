



Иван Шилов ИА REGNUM

Правительство подготовило на осень неприятный сюрприз для поляков — из их карманов вынут свыше 500 злотых, бьют тревогу Super Nowości (Жешув). Цены на воду, электричество, отопление, еду и бензин идут вверх. На уголь цена повышается на 100 злотых. Оказывается, нашему рынку, во что трудно поверить, не хватает угля. Он станет дороже и будет поставляться из-за границы. Для семьи из четырех человек счета вырастут на 10%. За электричество и отопление заплатим дополнительно около 500 злотых в год. За воду — плюс еще 56 злотых для такой семьи. Мы обязаны этим правительству, которое приняло закон, который хотя и вводит скрытый налог на воду для потребления свыше 5 тысяч литров, и этими ставками будут обременены крупнейшие фермы и энергетика, однако получается, что более высокие счета получат также и граждане. Водопроводные компании уже повысили или скоро повысят выставляемые счета. Вырастут цены на топливо. Ранее бензин уже подорожал на 13 грошей за литр, дизельное топливо — на 10 грошей, газ для автомобилей — на 21 грош. Из-за плохого урожая выросли в цене фрукты и овощи. Сейчас, например, яблоки оптом стоят вдвое больше, чем год назад, а на рынке — на 40%. За килограмм яблок придется заплатить примерно 4 злотых, слив — 7 злотых. Как заявил изданию президент Центра имени Адама Смита Анджей Садовский, подорожание связано с политическими решениями, это «заслуга» правительства правящей партии «Право и Справедливость» (PiS), которое подняло налоги для предпринимателей. Что ударит по рядовому Ковальскому. Повышение ставки акциза на топливо отразится на транспорте, из-за этого будем больше платить в магазинах за продукты. Лучшим выходом было бы снижение этого налога, а сделали наоборот, «Право и Справедливость» запустила лавину идей, как вынуть деньги из наших карманов».

Radio Szczecin (Щецин) решило проверить, как голосовали на прошедших выборов в бундестаг федеральные земли Германии, соседи Западно-Поморского воеводства. Вывод: лучшие результаты, чем в среднем по стране, у крайне левых и крайне правых, низкая поддержка либералов и социалистов. В земле Мекленбург — Передняя Померания правящая ХДС набрала 30% в избирательном округе канцлера Ангелы Меркель, а за саму Меркель проголосовали там 44% немцев. Гораздо меньшую поддержку ХДС имела в Бранденбурге, в некоторых районах ее популярность упала ниже 25%. Очень сильная поддержка на границе с Польшей была оказана «Альтернативе для Германии». По словам одного поляка, который проживает в коммуне Лёкниц, это неудивительно, что АдГ и Национал-демократическая партия пользуются здесь успехом, «ведь тут очень много националистов, которые не любят поляков или турок».

Гданьское отделение Business Centre Club при информационном партнерстве Dziennik Bałtycki (Гданьск и Трехградье) организовали дебаты на тему, нужно ли польской экономике переходить на евро. В дискуссии приняли участие профессор Витольд Орловский, главный экономист PwC; профессор Дариуш Филяр из Гданьского университета; Роберт Ращик, директор компании Brands Polska; Рафал Добрановский, член правления Drutex SA; Лидия Жайя, руководитель отдела экспорта компании Beiersdorf; Бартош Жайя, вице-президент компании Beiersdorf; Михал Маковский, финансовый директор Remontowa Holding. По словам профессора Филяра, «если львиная доля нашего экспорта идет в страны Европейского союза, а ядро ЕС составляют страны зоны евро, то исключить курсовые колебания для польский компаний было бы полезно и важно». В свою очередь, профессор Орловский отмечает, что сегодня политики как будто бы похоронили евро, для многих евро мертво, однако, как показывает история, эта тема может быстро вернуться. Многие люди думают, что зона евро находится на грани краха или банкротства. Это бред. Евро будет мощной валютой, а еврозона — сильна экономически. Большое значение общеевропейская валюта имеет для поморских экспортеров. Участники дебатов отметили, что многие страхи общества перед евро можно устранить. Пугают ростом цен в случае перехода, однако в последнее время страны, входящие в еврозону, показали, что этой опасности можно избежать. Предприниматели опасаются, что пребывание за пределами зоны евро будет означать вытеснение из зоны Шенгена. «Если существуют какие-либо угрозы быть исключенными из общего рынка, тогда евро следует ввести», — добавил Добрановский. Но в итоге собравшиеся пришли к выводу, что хотя евро и было бы выгодно для польской экономики, экономика должна быть готова его принять, а переход на общеевропейскую валюту следует производить в благоприятное для польской экономики время.

Главный редактор оппозиционной польской газеты Gazeta Wyborcza Адам Михник выступил в Ополе, где констатировал, что Польша сегодня находится в руинах, сообщает Nowa Trybuna Opolska (Ополе). На встречу с Михником в клуб «Кубатура» пришло 150 человек. По его словам, раньше Польшу ставили в Европе как пример успешной трансформации. Сейчас в демократическом государстве вместо уважения к Конституции презрение, вместо уважения человеческого достоинства — взрыв ненависти, вместо исторической правды — переписанная заново история. Михник предположил, что в этой ситуации оппозиция должна быть противопоставить себя PiS и объединенной правице, при этом у объединенной оппозиции могут быть различные взгляды на налоги, свободный рынок, социальную и международную политику. Главный редактор Gazeta Wyborcza отметил, что не имеет значения, является ли сегодня премьер-министром Беата Шидло или ее заменит Ярослав Качиньский, может быть, кто-либо другой. По оценке Михника, нынешняя политика польской власти напоминает стиль управления в духе России, ее концепции государства, риторике, с которой власть обращается к народу, и манипуляции страхом. «Знакомый юрист, который работает в государственном казначействе, получил четкий приказ, что не может появляться на маршах Комитета защиты демократии, — привел пример Михник. — И это проблема для КЗД: преодолеть барьер страха, кроме барьера пассивности». Он также жаловался на заказ властей на блокирование неудобных СМИ под лозунгом «реполонизации», может, «оставят один или два» оппозиционных ресурса, чтобы создать видимость демократии, как в России.

Жители Кеншица Лесна под Мендзыжечем защищают памятник солдата из гипса, который остался в наследство от некогда размещавшихся там россиян, передает Gazeta Lubuska (Гожув-Велькопольский и Зелена-Гура). Что бургомистр, что обыватели не хотят уничтожать скульптуру или переносить ее в другое место. Черные тучи сгустились над памятником в связи с так называемым «законом о декоммунизации». По идее, под его действие подпадает гипсовый солдат, наследие 1957—1993 годов, когда в местности базировались части Советской армии. Однако община Кеншица Лесна утверждает, что скульптура является символом их деревни, а вовсе не пропагандой коммунизма. Если Институт национальной памяти Польши будет всё же другого мнения, то глава Любуского воеводства велит местному самоуправлению удалить солдата за свой счет. Но если местные власти сами избавятся от памятника до 21 октября, то затраты им будут компенсированы.

О пяти веках Реформации с профессором Гжегожем Ясиньским из Варминьско-Мазурского университета поговорило немецкоязычное издание Wochenblatt (Ополе). 31 октября 1517 года Мартин Лютер прибил на дверях церкви в Виттенберге свои «95 тезисов». Это событие считается началом Реформации в Европе. Как сказал профессор, тогда произошел необратимый кризис христианства в его римской версии, сопряженный со сложной политической ситуацией в разделенных германских княжествах и во всей Западной Европе. Реформацию Лютера очень быстро и сравнительно легко приняла Силезия. Уже в 1518 году во Вроцлаве были известны первые проповеди Лютера о милости и благодати, в 1519 году начали печатать его следующие проповеди. Лютеранство при наличии католической диаспоры существовало в Мазурах как доминирующая религия до 1945 года. Включение южной части Восточной Пруссии в Польшу в корне изменило положение. Протестанты (не только лютеране) оказались в меньшинстве на фоне переселенцев-католиков из Польши. Причем, в меньшинстве в двойном смысле: как немецкая община и протестантская. Впрочем, они составляли наиболее многочисленное евангелическое сообщество на территории послевоенной Польши, их было гораздо больше, чем в Тешинской Силезии. Насчитывающая более ста тысяч человек мазурская община жила долгое время в окружении, если не враждебно, то, по крайней мере, неприязненно настроенной Католической церкви и, конечно, так же неприязненно настроенными светскими властями Польской народной республики. Высшей точкой конфликта стал силовой захват протестантских церквей в пользу католиков на рубеже 1960—1979-х годов. Многочисленные миграционные волны в эти годы, чаще всего в Германию, привели к дезинтеграции евангелического сообщества. Сегодня по-прежнему большинство протестантов живут в Мазурах. Они знают польский язык и немецкий, первый доминирует в их общении. Снижения численности протестантов в регионе не наблюдается. Церковь пополняется молодежью. Но приходы, за редчайшим исключением, есть только в городах. В настоящее время Мазурская епархия насчитывает около 5 тысяч верующих, 16 приходов с 17 священниками и епископом. Прихожане рассматривают свое вероисповедание как существенный пункт самоидентификации.

Украинцы выбирают работу в Польше, констатирует Dziennik Zachodni (Катовицы и Верхняя Силезия). Некоторые туристы, отдыхая этим летом в Бескидах, были удивлены масштабом трудоустройства украинцев. В домах отдыха наши соседи с Востока выполняли работу официантов, кухарок, горничных. Украинцев нанимают потому, что они намного дешевле. В Польше официально работает сегодня 1,2 млн выходцев с Украины. По прогнозам, к концу 2017 года их будет до 2 млн. По данным Бюро труда в Катовицах, в первом полугодии 2017 года зарегистрировано 75 981 заявлений иностранцев. 96,5% — граждане Украины. Аркадиуш Качор, пресс-секретарь силезского Бюро труда, подчеркивает, что наличие работающих в нашем регионе украинцев ни в коем случае не следует рассматривать как угрозу для рынка труда. «Рынок, вероятно, отреагирует на эту ситуацию увеличением заработной платы, рано или поздно нас это ждет», — отмечает он. Украинцы могут заработать в Польше в семь раз больше, чем у себя дома. Поэтому даже с учетом расходов на выезд, поездки, другие траты им выгодно работать в нашей стране. Экономика Украины падает, наиболее ощущают это на себе жители сельской местности. К этому добавляется конфликт в Донбассе.

Компании из Торуни могут принять участие в восстановлении разрушенных иракских городов и достопримечательностей, информируют Nowości (Торунь). Об этом шла речь во время встречи президента Торуни Михала Залеского с делегацией парламентариев и бизнесменов из Ирака. На переговорах также присутствовал посол Ирака в Польше Асад Султан Хашим Абу Садал. Это второй его визит в Торунь и вторая встреча с президентом города. В предыдущий раз посол был здесь в ноябре 2015 года. На этот раз он приехал с пакетом конкретных предложений в контексте международной конференции по реконструкции городов Ирака, которая должна состояться в Кувейте, и последующей экономической выставке в Багдаде, на которые были приглашены торуньские компании.

Лукаш Янишевский из Университета Лодзи за месяц проделал путь из Варшавы в Улан-Батор, рассказывает Dziennik Łódzki (Лодзь). Он ехал по железной дороге, Транссибу, а в Монголии помогал в выпасе овец. Эта поездка была мечтой аспиранта экономико-социологической кафедры, который в свободное время занимается организацией лагерей выживания. Он проехал около 15 тысяч километров в обе стороны. Обошлась ему экспедиция не очень дорого, в 4800 злотых, причем сейчас, имея опыт, он бы уложился и в 3,5 тысячи злотых. Приготовления к путешествию заняли всего три месяца. Сначала вместе с товарищем они добрались за 15 часов на автобусе из Варшавы в Киев. Потом на автобусе же отправились в Москву. Во время посещения российской столицы, говорит Лукаш, ему стало ясно, что наложенные на Россию санкции вовсе не так болезненны, как это часто представляется в СМИ. «Вопреки тому, что говорится у нас в стране, магазинные полки отнюдь не пустуют, — отмечает аспирант. — Не обманывайте самих себя, Россия настолько большая страна, что если не будет в магазинах, например, польских яблок, то выставят свои. Может, не будут так вкусны, как наши, но не закончатся. Как правило, намного дешевле бензин, алкоголь и сигареты. Что касается продуктов питания, то цены похожи на наши». Он подчеркивает, что встреченные им люди относились к полякам с добротой, каждый с удовольствием помогал. Во время путешествия по Транссибу у Лукаша было много времени для общения. «Мы говорили об истории наших стран, культуре, религии, политике и так далее, — рассказывает он. — Благодаря чему можно было понять различия внутри российского общества. Видно было, например, то, что жители крупных городов были менее лояльны к власти, чем люди из более мелких поселений. Вторых в принципе не интересовало, кто правит, главное, чтобы не было войны и всё было нормально». По возвращению домой аспирант планирует новую поездку. И снова в Россию, так как имеет годовую визу. Выбор пока такой — Калининград, Санкт-Петербург или Крым.