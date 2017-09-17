



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

В самом начале «правления» 45-го президента США мы писали, что из двух парадигм американского господства Трамп склоняется скорее к идее мирового порядка (возглавляемого США), нежели мирового беспорядка (где США были бы единственным убежищем).

И вот 8 месяцев спустя нам, то есть всем интересующимся, наконец представилась возможность узнать из первых рук о том, каким именно этот новый американский мировой порядок видится «лидеру свободного мира».

Такая возможность появилась благодаря 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, проходившей на этой неделе. В своем первом официальном обращении ко всему миру, в речи, которую Трамп произнес с высокой трибуны Генассамблеи, он решил раскрыть свои карты. В конце концов, подданные должны знать волю повелителя, чтобы исполнять ее.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

Итак, вот каким Дональд Трамп видит наше будущее.

Мир должен состоять из сильных и суверенных государств, каждое из которых прежде всего должно заботиться о процветании и безопасности своего народа. На этих трех слонах: суверенности, безопасности и процветании — и должна строиться вся система международных отношений. У разных стран могут быть разные культуры, разные традиции и

«даже разные политические системы».

Америка вовсе не против и вовсе не хочет никому ничего навязывать. Главное, чтобы народы были довольны и суверенность соблюдалась. Но есть проблема — государства-изгои. И еще одна — социализм.

Первые управляются диктаторами, которые мучают народ на благо себе любимым, непонятно зачем разрабатывают ядерное оружие и творят прочие безобразия — это Иран, Сирия и КНДР.

Исламская республика вместо развития инфраструктуры спонсирует террористов, развивает ядерную программу и переигрывает США в дипломатии. Асад травит свой народ химическим оружием, сопротивляется собственному свержению и тоже побеждает Америку, но уже на куда более болезненном геополитическом поле. Что касается Северной Кореи, то эта страна вконец распоясалась, обзавелась и ядерным оружием, и неплохим средством его доставки, то есть нанесла «стране свободных» удар в самое больное место — бросила вызов военной мощи. Поэтому при необходимости США готовы «полностью разрушить» КНДР.

Социалисты, с другой стороны, тоже мучают свои народы, но их проблема в том, что они искренне верят в дискредитировавшую себя идеологию — таковы Венесуэла и Куба. Они обрекли себя на прозябание и теперь, когда кризис очевиден, не желают вернуться на праведный путь капитализма.

Их проблема не в том, «что социализм внедрялся неверно, а в том, что он внедрялся в полной мере и добросовестно».

Страны-изгои и социалистические государства, то есть все страны, где не заботятся о своем народе и кто не заслуживает суверенитета, объединяет одно — они боятся своих народов больше, чем какого бы то ни было внешнего врага.

Именно поэтому они «ограничивают доступ в интернет, разрушают спутниковые антенны, расстреливают мирные студенческие демонстрации и сажают в тюрьму сторонников политических реформ».

Помочь угнетенным народам призвана ООН, которая, к сожалению, неэффективна и требует скорейших реформ, направленных на увеличение результативности и упрощение процедур.

Вот так вот. Теперь всё стало на свои места.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

Все прошедшие месяцы 45-й президент США верно следовал своим предвыборным обещаниям, прибегая время от времени к самым невероятным способам достижения желаемого. Если с мировым сообществом он использует ту же стратегию — четко обозначить цели и задачи, но быть непредсказуемым в выборе средств — то по его программному заявлению можно многое понять касательно того, что ждет мир, если Трампу суждено добиться успеха. О его неподдельном волнении, страсти и искренности говорят также многочисленные ошибки в произношении, так нехарактерные для профессионального телеведущего, только что отточившего искусство публичного выступления в ходе крупномасштабной избирательной кампании.

Итак, во главе мироустройства «по Трампу» свое место по праву занимает Америка.

Все остальные государства наделяются или лишаются права на суверенитет (или даже субъектность) в зависимости от их отношений с гегемоном.

ООН выступает в качестве инструмента легитимации решений сверхдержавы.

КНДР, Иран, Сирия, Венесуэла и Куба — именно в таком порядке «блюда» должны быть поданы на стол властелину. Когда с ними будет покончено, придет время стран, скрытых за политологическими мемами «политзаключенный» и «расстрел мирной демонстрации», то есть России и Китая.

Избежать печальной участи можно, лишь полностью сняв все барьеры для распространения интернета, являющегося одновременно мощнейшим орудием американской пропаганды и главным средством внешней разведки этой страны, и отказавшись от притязаний на значительную военную мощь.

Для скорейшего исполнения этого амбициозного плана необходимо срочно реформировать ООН, где большинство резких движений американцев постоянно блокируется российским или китайским «вето». Не упустив это из виду, Трамп инициировал сбор подписей под декларацией о реформе ООН, лишенной какой бы то ни было конкретики, но концентрирующей всё внимание на термине «эффективность». Еще больше об эффективности в совместном с Трампом выступлении рассказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. По его словам,

«если бы кто-то хотел подорвать работу ООН, он бы не смог придумать лучших правил, чем некоторые из тех, которые мы сами для себя приняли».

Намек здесь очевиден. Декларацию о реформе уже подписали порядка 120 из 194 членов ООН, и скорость развития процесса носит угрожающий характер.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

Если Трампу действительно удастся продавить принятие ООН некой процедуры преодоления «вето» постоянного члена Совета Безопасности, это не только откроет ему дорогу к новым победам во внешней политике, но и автоматически поднимет его на другой, куда более высокий уровень: ведь, изменив ООН, Трамп изменит структуру международных отношений в целом, а тут и до нового миропорядка недалеко. Он сможет встать в один ряд с такими президентами-мироустроителями, как Трумэн и Рейган.

Но стоит ли обращать внимание на внешнеполитические планы 45-президента США, если его авторитет внутри страны оставляет желать лучшего? Это действительно очень важный вопрос. На внутренней арене Трамп не смог пока добиться обещанных качественных изменений — отмены обязательного платного медицинского страхования, налоговой реформы — и его сторонникам остается довольствоваться хорошими количественными показателями — высоким индексом предпринимательского оптимизма, низким уровнем безработицы, рекордными котировками акций. Правда, связь этих цифр с непосредственными действиями президента весьма туманна. Платформа Трампа тает на глазах, он и сам недавно уменьшил ее, отказавшись в открытую взять под крыло правых радикалов и повести их в крестовый поход против глобальной элиты, американских левых и сексуальных меньшинств.

Одновременно с этим шаг за шагом продвигается расследование «русского дела». Различные члены президентской администрации и его предвыборного штаба вынуждены постоянно давать показания то перед конгрессменами, то перед сенаторами, то перед командой специального следователя Мюллера… И хотя показания их всегда одинаковы: нелегальных связей с Россией не было, нет и не предвидится — администрация находится под постоянным давлением. При этом главный вопрос — располагает ли Мюллер достаточными данными для импичмента Трампа — остается без ответа.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

Зато общественность смогла разгадать другую загадку. В самом начале своего президентства Трамп обмолвился в одном из своих твитов о том, что администрация Обамы прослушивала его предвыборный штаб. Никаких доказательств он не привел, глава комитета Конгресса по разведке и директор ФБР всё отрицали, и СМИ списали его высказывание на ненависть по отношению к предшественнику или даже сумасшествие. Теперь же стало известно, что ФБР прослушивало разговоры главы штаба Трампа Пола Манафорта еще с 2014 года, когда он консультировал представителей украинской элиты. В распоряжении ФБР, таким образом, должны были оказаться разговоры Манафорта с Трампом и его приближенными, многие из который теперь работают в Белом Доме, такими как Иванка Трамп и Джаред Кушнер. То есть Трамп был прав, но почему-то не мог или не хотел тогда доказывать свою правоту.

И хотя это своеобразное очищение имени неплохо сказалось на имидже президента в кругах его сторонников, главное всё еще впереди. Законопроекты налоговой реформы и отмены Obamacare внесены в Конгресс и сейчас активно обсуждаются в высоких вашингтонских кабинетах, от результатов этих переговоров будет зависеть, окажется ли кредит общественного доверия Трампу продлен, или он окажется еще на шаг ближе к импичменту.

Интересно, что сам президент, который не так давно стремился привлечь к каждому своему действию всё внимание общественности, теперь решил делать политику за закрытыми дверями, а внимание публики отвлечь на более безопасные темы. Так, он спровоцировал целую медиабурю, призвав владельцев футбольных команд увольнять игроков, не пожелавших по тем или иным причинам стоять во время прослушивания гимна США перед игрой. И хотя тема игроков-миллионеров, протестующих против притеснений методом преклонения колена во время гимна, интересна отдельно, для президента, видимо, самое главное, чтобы СМИ не смотрели, как и о чём он договаривается в реальной политике.

Несмотря на амбициозные планы по изменению мирового порядка, судьба Дональда Трампа зависит, в первую очередь, от успеха его внутренней политики. Вставший против него единым фронтом политический класс готов нанести ему сокрушительный удар «русским делом», как только народ отвернется от президента и исчезнет опасность масштабного восстания в случае импичмента. В отличие от других президентов, Трамп не может позволить себе забыть об общественном мнении до следующих выборов. Для президента-шоумена жизненно важно постоянно поддерживать свой электорат мобилизованным и готовым к действию, ведь именно те люди, которые привели его в Белый дом, остаются залогом его власти.