



Иван Шилов ИА REGNUM

Референдум о независимости Иракского Курдистана создал на Ближнем Востоке не только принципиально новую ситуацию, но и вызвал множество вопросов, ответы на которые, хотя и не все, могут быть получены по ходу развития событий в регионе. Главное сейчас — это понимание, как дальше будет действовать Эрбиль: пойдет ли на провозглашение независимости или вступит в изнурительный политический торг с Багдадом и другими региональными и внешними игроками.

На сей счет мнения экспертов расходятся. Так, французская газета Liberation считает, что глава курдской автономии в Ираке Масуд Барзани «будет использовать итоги референдума как политический рычаг и переговорный инструмент для давления на Багдад и не будет спешить с провозглашением независимости». Такой точки зрения придерживаются и многие аналитики из стран Ближнего Востока, в частности, турецкие, объясняя нежелание Анкары начать против Эрбиля военную интервенцию. В какой-то степени это выглядит логичным. Барзани считает иракский кризис очень глубоким. Он стал разыгрывать карту единства страны с расчетом на то, что отправит в отставку нынешнее иракское правительство под руководством Хайдера аль-Абади.

Напомним, что Эрбиль в 2005 году уже проводил референдум, когда 98% избирателей проголосовали за независимость. И тишина. Сейчас Барзани объясняет это тем, что «референдум 2005 года был объявлен и проведен общественными организациями, а нынешний организуется правительством и политическими партиями». Аргумент не совсем убедительный. Дело в другом. Нынешняя ситуация в Ираке такова, что и у любого другого правительства в Багдаде — независимо от того, кто его возглавит — мало шансов удержать единство государства. Разве что только в том случае, если сам Барзани не возглавит кабинет министров. Следовательно, переговоры Эрбиля с центром будут иметь тактический характер до тех пор, пока раскол страны не станет необратимым, когда, как пишет турецкая Aydinlik Gazetesi, «те нитки, которыми Ирак постоянно сшивали, либо сожгут, либо вытащат за ненадобностью».

Иван Шилов ИА REGNUM Курдистан

«Могли ли курды подождать?» — задается вопросом кувейтское издание Al Rai Kuwait. Скорее всего, Эрбиль считает сложившуюся в регионе геополитическую конъюнктуру благоприятной для себя, полагая, что движение курдов в Турции и в Сирии, а в ближайшей перспективе и в Иране, приобретет качественно иной характер, что скажется на дальнейшем развитии событий. В этой связи турецкий эксперт Исмет Озчелик видит важным обратить пристальное внимание на необычную активность контактов между Турцией, Россией, Ираном и Ираком в контексте происходящего в Иракском Курдистане. Начальник иранского генштаба впервые за 38 лет прибыл в Анкару. После министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу внезапно отправился в Багдад. А накануне в Анкару вылетел начальник генштаба Ирака Осман аль-Ганими.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган беседует с президентом России Владимиром Путиным по телефону, сообщается о предстоящем визите российского лидера в Анкару. «Два контакта за одну неделю, — констатирует Озчелик. — Это привлекает внимание». Состоялся также телефонный разговор между Путиным и президентом Ирана Хасаном Рухани. В ближайшие дни начальник генштаба Турции Акар Хулуси отправится в Тегеран. Вслед за Акаром иранскую столицу намерен посетить и Эрдоган. Что же происходит?

R4BIA.com Президент Турции Реджеп Эрдоган

Когда сбываются прогнозы

Иногда бывает полезно открыть досье, в котором фиксируются разного рода «утечки» западных, прежде всего израильских и американских аналитических центров, в которых расписывались разные сценарии будущего геополитического преобразования Ближнего Востока. Еще в 1982 году израильский журналист Одедом Инона опубликовал сценарий распада государств региона, в первую очередь арабских. С того момента фигурирует в специальной литературе «план Инона». Он предусматривает разделение Ирака, Сирии и Ливана. Вначале Ирак, который «должен быть разделен по оси курды — сунниты — шииты». Затем обозначалась линия Турция — Иран — Пакистан, которые тоже «должны быть разделены».

При этом ставилась задача создать в регионе «эффект домино», когда «каждая претерпевающая раздел страна начинает стимулировать открытие нового фронта в следующем государстве». В 1997 году во времена администрации Билла Клинтона в монографии американских исследователей Дж. Кемпа и Р. Харкави «Стратегическая география и меняющийся Ближний Восток» идеи «плана Инона» получают развитие. После событий 11 сентября 2001 года циркулировал доклад Дугласа Фейта, а потом и его книга «Война и решимость», где ставился вопрос о необходимости перекройки границ на Ближнем Востоке.

Была издана книга американского генерала Уэсли Кларка «Как победить в современной войне», где в список «обреченных стран» занесли Ирак, Иран, Сирию, Ливан, Ливию и Сомали. 6 ноября 2003 года в Национальном фонде демократии президент США Джордж Буш-младший представил проект «Большой Ближний Восток», который был «привязан» к Ираку. В июне 2006 года в журнале Armed Forces Journal публикуется карта «Большого Ближнего Востока», подготовленная отставным полковником Национальной военной академии США Ральфом Петерсом.

U.S. Central Intelligence Agency Регионы расселения курдов

По его планам, от Сирии и Ирака должна была быть отторгнута часть территорий в пользу «Свободного Курдистана», приморские территории Сирии отойти Ливану. В состав «Большого Курдистана» — войти восточная Турция и, возможно, часть западного Ирана. Чуть позже американский профессор Майкл Дэви «модернизировал» карту Петерса: на побережье Сирии образуется небольшое государство алавитов, Голанские высоты отходят Израилю, на территории нынешней Иордании создается Палестинское государство в обмен на отказ Израиля от претензий на Восточный Иерусалим. Ливан планировалось разделить на два государства — шиитов и христиан-маронитов.

Вслед за этим в проект бывший американский дипломат Дэннис Росс, историк Дэвид Фромкин и политологи Кеннет Поллак и Даниэль Байман внесли свои дополнения: разделить Саудовскую Аравию и Ирак, Египет на городской регион в дельте Нила и западную племенную область, включить Кувейт и Катар в Объединенные Арабские Эмираты, провозгласить Левант в Восточном Средиземноморье. В июле 2006 года государственный секретарь США Кондолиза Райс публично огласила план «перестройки» региона Ближнего Востока.

До начала «арабской весны» 2010—2011 годов указанные выкладки западных аналитиков воспринимались многими экспертами, включая российских, на уровне «экзотического геополитического ребуса», предназначенного «только для учебных упражнений офицеров военных академией и военных специалистов по планированию». Но сегодня достаточно бросить беглый взгляд на карту Ближнего Востока, чтобы понять, какие элементы предложенных геополитических сценариев уже практически реализованы, что планируется реализовать. И в этом главная особенность складывающегося положения.

Alexas_Fotos Ближний Восток в огне

Сейчас на Ближнем Востоке действуют сразу несколько идущих параллельно сложных процессов: несколько национализмов, межконфессиональное противостояние, идейное, замешанное на исламе террористическое течение. Всё это на фоне ожесточенной вооруженной борьбы, охватывающей пространство от Гибралтара до Пакистана. Такого смешения проблем и без того сложная новейшая история региона никогда не знала.

Контригра — тактические альянсы

Сейчас уже никто не спорит с тем, что на Ближнем Востоке активно идет процесс балканизации. Ливия фактически не существует как государство, Ирак развален, Сирия балансирует на грани, Турция открыто говорит об реальных угрозах своей территориальной целостности. После референдума о независимости Иракского Курдистана из Ирака, Сирии, Турции и Ирана поэтапно могут начать выводить курдские территории. Этот процесс подается и будет подаваться как самый лучший вариант выхода из «ситуации хаоса». Новые государства начнут создавать только на общей этнической или религиозной составляющей.

Если привязываться к текущему моменту, западные аналитики считают, что «распад Ирака является еще более важным, чем распад Сирии» в отношении территории, по которой сейчас проходит главный фронт борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но в наиболее уязвимом положении оказывается Турция, которая ведет войну с курдами сразу на трех фронтах: внутри страны против Рабочей партии Курдистана, против сирийских курдов, которых поддерживают США и которые в новой Сирии могут получить статус автономии, а сейчас уже Анкара стала балансировать на грани войны с Иракским Курдистаном.

Orient-news.net Армия сирийских курдов

В то же время Турция начала осознавать, что происходящее в регионе выходит за ее пределы, что она, как Сирия и Ирак, может стать очередным плацдармом для политического «эксперимента» на Ближнем Востоке. У Анкары стали совпадать стратегические интересы с Ираном, вместе они дрейфуют в сторону России. Так на Ближнем Востоке появляется невероятный прежде в истории тактический альянс трех стран. Существенно то, что в альянс России и Ирана, которые сражаются вместе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, Турцию толкает главным образом только курдский фактор.

Что же касается России, то ситуация, в которой она оказывается в регионе, нуждается в тщательном анализе, чтобы выработать долгосрочную стратегию. Но всё будет зависеть от того, станет ли Иракский Курдистан независимым, или этот ход будет всё же блокирован, как раньше. В Сирии, например, предотвращение процесса было сделано посредством ввода Россией в страну ВКС, что помогло предотвратить развал этой страны. Так что всё еще впереди.