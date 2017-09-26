Глава Минэкономразвития Максим Орешкин признал демографическую ситуацию в России одной из самых тяжёлых в мире. Он предупредил, что в ближайшие пять-шесть лет трудоспособное население будет уменьшаться на 800 тысяч ежегодно. При этом министр лукаво, в стиле нерадивого школьника, перекинул ответственность за невыполненное домашнее задание на впопыхах придуманную легенду. По его словам, это — следствие абсолютного минимума рождаемости в 1999-м году. Так беззастенчиво на глазах у всех проделан нехитрый трюк: вину за подлинную причину демографической катастрофы — нынешний резкий рост смертности в стране — переложить с действующего правительства на правившего в незапамятный период ныне покойного Бориса Ельцина. Мертвые сраму не имут. Только ли они?

Поколения

«Майские указы» президента России ещё в 2012-м году четко сформулировали задачу правительства в соответствии с государственной программой «Развитие здравоохранения», где в первой строке заданных параметров значится: снижение смертности от всех причин (на 1 000 населения) до 11,4 в 2020 году. На днях в Министерстве здравоохранения ухудшили прогноз по показателям смертности населения к 2020 году. Теперь в правительстве считают, что население РФ будет умирать ещё быстрее. По мнению чиновников Минздрава, смертность от всех причин будет составлять 13 случаев на 1 тыс. человек. вплоть до 2020 года.

Причину ухудшения прогноза чиновники объясняют старением населения. Здесь тот же шулерский прием распознаётся сразу, с той разницей, что стрелки ответственности переводятся лично на президента. Получается, что он в своих указах в 2012-м году не учёл данных демографических прогнозов. На деле же не учёл он другого фактора — мимикрии коррупции под государственную политику. Причём, пожалуй, впервые в мировой практике её эффективным инструментом становится не раздутый необоснованно бюджет, а, напротив, его резкое сокращение.

Kremlin.ru Вероника Скворцова

C момента принятия пресловутой программы в стране ликвидировано более 124 тысяч больничных коек. Если предположить, что это продиктовано банальным желанием отлакировать отчётную статистику по внутрибольничной смертности за счёт выписанных досрочно или не дождавшихся очереди на госпитализацию, то и в очковтирательстве федерального масштаба ведомство Вероники Скворцовой оказалось беспомощным. По обнародованным в начале сентября данным Фонда «Здоровье» под руководством члена ОНФ Эдуарда Гаврилова, с 2013 года внутрибольничная летальность, несмотря на обвальное сокращение пропускной способности клиник, выросла на 14,4%.

Как объяснить этот парадокс, а также ещё одну «незамеченную» Минздравом и правительством за четыре года реализации государственной программы тенденцию? Ту, которая, по данным агентства Блумберг, привела Россию в минувшем году на последнее из 55 исследуемых стран место по эффективности системы здравоохранения.

В рейтинге регионов по внутрибольничной смертности Тверская область держится в группе лидеров. Тем проще измерить «общую температуру по больнице» на примере её медицинского «флагмана» — Государственного бюджетного учреждения (ГБОУЗ) «Областная клиническая больница». Заведение возглавляет Сергей Козлов. В многочисленных интервью местной прессе Козлов рисует картину будущего здесь и сейчас. Из материала ресурса Тверьиград «Медицина без очередей. В Тверской области создаётся smart-больница»:

«Сергей Козлов ориентируется на современные медицинские центры Европы, США, Южной Кореи, в которых пациент, имея пароль и код, в любой момент через интернет может получить полную информацию о своем лечении.

Именно с создания программы электронной истории болезни наших пациентов в 2010 году всё и началось, — вспоминает Козлов. — Затем в поликлинике ввели электронные карточки и электронную запись, модернизировали работу бухгалтерии, планово-экономического отдела… И постепенно пришли к идее связать все системы в единый комплекс, интегрировать их друг с другом. Так появился проект smart-больницы…Ключевая идея останется неизменной — это создание максимально комфортной среды для пациентов и сотрудников клиники».

Такая картина будущего здесь и сейчас может показаться достойной фантастического фильма или, как минимум, Госпремии. Официальный сайт руководимой Козловым клиники тоже поражает стерильно совершенными отзывами о её работе. Чего нельзя сказать о нескончаемом потоке обращений в местный минздрав, прокуратуру и Администрацию Президента РФ. Их объём, сопоставимый с «Войной и миром», здесь возможно проиллюстрировать лишь самыми характерными примерами:

1 апреля гр-ка П. В. Ф. прибыла из посёлка Сонково к назначенному в электронном талоне времени сама на маршрутке, проведя в пути 5 часов. Подойдя к больнице, она увидела замок на двери… Это такие первоапрельские шутки над пенсионерами и ветеранами труда?

29.03.2017 я со своей мамой, которая перенесла инсульт, отправилась на такси к 10:40. Во время приёма невролог дала направление на УЗИ головного мозга. Заняв очередь, мы прождали 3 часа. Когда подошла очередь, врач УЗИ отказала в услуге, сославшись на большую очередь. Нам пришлось уехать, так как у мамы поднялось давление.

Сегодня снова ездила в Тверь в Областную клиническую больницу и не попала на бесплатную томографию. Это безобразие — столько нуждающихся, а компьютерный томограф не работает бесплатно с ноября 2016-го года.

Нефрологи направляют всех лечиться БАДами только в определённый магазин. Кардиолог вообще игнорирует пациентов — принимает 5 минут и с настроем «чего приехали». Люди едут за сотни километров, а не за грубостью.

Пациент

Вряд ли можно усмотреть в бесчисленных подобных обращениях сговор недоброжелателей. Ничто, кроме отчаяния не смогло бы заставить 81-летнего жителя села Тургиново от руки, каллиграфическим почерком составить такое письмо:

«Обращаюсь к Вам по поводу электронной записи в ОКБ. 22 марта с 7-и часов утра до 14 часов просидел с включённым на «автодозвон» телефоном. Номер постоянно был занят, а когда ответили, сказали, что прием окончен, звоните в следующую среду. На следующий день поехал в Тверь, надеясь записаться на прием к офтальмологу, назначенному полгода назад. Когда подошёл к оператору регистратуры, спросили, записался ли по телефону. Объяснил ситуацию, а мне в ответ — запишитесь в среду. Пошёл к лечащему врачу, она говорит, что у нас есть платная клиника. Заплатите 650 рублей, и я Вас приму. После уплаты был на приеме уже через 30 минут. Я 35 лет принимал участие в постройке атомных подводных лодок, ветеран труда союзного значения, награждён медалью «За трудовую доблесть», и мне до слёз обидно, куда скатилась у нас так называемая «бесплатная медицина».

Ветеран труда сам того не подозревает, что вскрывает ключевую причину барьеров, установленных хвалёной электронной системой «smart-клиники». Это — неприкрытое перекладывание бремени бюджетных расходов на плечи населения. Особый цинизм в том, что жертвами становятся самые беззащитные. Из письма руководителя Росздравнадзора по Тверской области Н.Е. Морозовой от 23.06.2017 в адрес местного министра здравоохранения В.А. Синоды:

«Заявитель жалуется на отказ в бесплатном оперативном лечении в ГБУЗ ОКБ с 2010-го года (диагноз: атеросклероз сосудов нижних конечностей), что вынудило его сделать 4 операции… на платной основе.

Самое главное — не средства, самое главное — желание руководства и всего коллектива двигаться вперед, — отмечает руководитель ОКБ в интервью Tverigrad.ru. — Мне в какой-то мере повезло: большинство сотрудников больницы оказались готовы к переходу на новые методы работы».

Учитывая, что целый ряд сотрудников тверской ОКБ, включая заведующих отделениями, практикует в коммерческих клиниках города, слова главврача Козлова в отношении комфорта для персонала не расходятся с делом. Не забыл он и свою престарелую мать, которая числилась по официальным регистрационным документам главой одной из таких платных «фабрик здоровья». Является ли такая схема, синхронизированная с государственной политикой сокращения расходов на здравоохранение, признаком коррупции, следует разбираться компетентным органам. Сейчас они заняты гораздо более сложными вопросами — расследованием ряда уголовных дел по поводу многочисленных фактов смерти и ущерба здоровью пациентов «клиники будущего» тверской ОКБ по причине халатности персонала или ненадлежащего лечения.

Операционная

Из письма Следственного управления СК РФ по Тверской области в адрес руководства Минздрава Тверской области:

(по поводу заражения пациента ВИЧ) Установлено, что в указанном учреждении здравоохранения допущены множественные нарушения в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий, санитарно-эпидемиологических требований, а также порядков и стандартов оказания медицинской помощи… в отделении переливания крови в журнале инфекционных заболеваний в 2016-м году не внесены лица, выявленные с ВИЧ… в кардиологическом и кардиохирургическом отделении… не отмечается обработка катетеров.

15.03.2017 возбуждено уголовное дело… по факту причинения смерти по неосторожности И.А.А. вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей медицинскими работниками ГБУЗ Тверской области «Областная клиническая больница»… И.А.А. поступил на стационарное профилактическое лечение в отделение ветеранов войн… высказывал жалобы, на которые медицинский персонал указанного отделения не реагировал. 09.12.2016 состояние И.А.А. ухудшилось…10.12.2016 И.А.А. скончался.

состояние И.А.А. ухудшилось…10.12.2016 И.А.А. скончался. Установлено, что в ГБУЗ ТО «ОКБ» имеют место… дефекты своевременности и правильности диагностики, адекватности проводимого лечения на всех этапах заболевания, которые… повлекли за собой многочисленные случаи летальных исходов.

Но что делать в случаях, когда пациенты оказываются — в буквальном смысле — в мёртвой зоне для следственных органов и официальной статистики больничной смертности Минздрава РФ, подобных описанному в этом крике отчаяния на сайте med-otzyv.ru:

Моя тётя умерла по вине ожогового отделения областной больницы. Она поступила как плановая больная для пересадки кожи по поводу трофических язв на ногах. Перед операцией её никто не обследовал. На операции у неё упало давление 60 на 40. Следующие полтора месяца она мучительно умирала. Дежурный врач отказался колоть ей какое-либо обезболивание, хотя она металась в бреду и стонала. Мы за пять дней просили поменять ей катетеры, но без толку. Пока не приводили врача из реанимации и не совали ему деньги. Главврач испугался, что она умрёт, и его затаскают по судам, и выписал её домой за 4 дня до смерти. Это была самая ужасная смерть, которую она заслужила».

Минобороны России Капельница

Проблемы тверского здравоохранения отражают общее отношение федеральных чиновников к своему пациенту — здравоохранению России. Подлинная причина национальной катастрофы резкого увеличения смертности населения скрывает порочный круг в системе Минздрава. Врачи при мизерной зарплате буквально выполняют рекомендацию премьера, адресованную их коллегам по несчастью нищенских зарплат — не хватает денег — идите в бизнес. Ограничение количества больничных коек позволяет переложить государственные расходы на плечи самих пациентов, делая их клиентами поправляющих своё финансовое положение в коммерческих клиниках государственных врачей. А больные, месяцами ожидающие записи на лечение или спешно отправленные умирать домой, пополняют списки выведенных из нелицеприятной статистики внутрибольничной смертности «мертвых душ», за которые никто не отвечает. И не дождавшимся медицинской помощи, искалеченным или лишённым жизни по халатности неважно, по каким мотивам действуют высокие чиновники федерального и регионального уровней: открыто саботируют распоряжения президента в преддверии президентских выборов, обуяны банальной корыстью, профнепригодны или налицо синдром этих патологий. А то, что при сокращении потока пациентов в подведомственных Минздраву учреждениях смертность там повышается, так до 2020-го года, когда придётся отчитываться по результатам, ещё есть время. За которое страна потеряет ещё минимум полтора миллиона рабочих рук, но зато можно успеть сориентироваться в ситуации и уйти в почётную отставку. От ответственности за чреватую летальным исходом операцию над экономикой и народом.