ИА REGNUM продолжает серию публикаций, посвященных репрессиям 1937−1938 годов на территории современного Казахстана. Тему доносов, судов-троек и судьбы организаторов расстрелов продолжит рассказ об утверждаемых Политбюро списках людей, подлежащих репрессиям.

Советский плакат «На свободу — с чистой совестью»

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Одним из видов репрессий в период 1937—1938 годов являются «сталинские расстрельные списки», то есть утвержденные Политбюро списки людей, которых надо было репрессировать. Механизм был следующий: НКВД собирал список, Политбюро рассматривало и утверждало его, затем Военная коллегия Верховного суда оформляла приговоры. Фактически это были внесудебные расправы. Лично ответственными за это были члены Политбюро того периода: Иосиф Сталин, Вячеслав Молотов, Лазарь Каганович, Клим Ворошилов, Михаил Калинин, Влас Чубарь, Анастас Микоян, Андрей Андреев, Станислав Косиор.

В Казахстане в результате «Большого террора» 1937—1938 годов были осуждены по так называемым «сталинским спискам» 1284 человека. Из них 1 105 человек были приговорены к высшей мере наказания (первая категория), а 179 человек — к 10 годам тюремного заключения (вторая категория). Женщин среди осужденных было 22, 13 из них были приговорены к расстрелу. По национальному составу почти половина осужденных в списке — это азиаты (казахи, узбеки, дунгане и другие), чуть больше трети — славяне, причем помимо русских, украинцев и белорусов есть также небольшая доля поляков, румын и болгар и других представителей славянской национальности.

ИА REGNUM на основе данных stalin.memo.ru Данные по приговоренным в Казахстане в 1937 — 1938 гг

Списки осужденных в 1937—1938 годах взяты с ресурса stalin.memo.ru, где указаны как данные из архива президента Российской Федерации. Всего на сайте 383 списка на 44,5 тыс. имен. Они, как утверждают создатели ресурса, «более или менее полно отражают масштаб прямой «судебной» деятельности членов Политбюро в этот период». Есть еще архивы Политбюро и аппарата ЦК ВКП, Военной Коллегии Верховного Суда (ВК ВС) и НКВД — НКГБ — МГБ — КГБ. Однако пока рассмотрим имеющиеся списки.

Точкой отсчета является февраль 1937 года, так как именно тогда началось регулярное утверждение в Политбюро списков лиц, чьи приговоры должна была потом оформлять Военная коллегия Верховного суда. Иначе говоря, это было вынесением приговоров по упрощенному порядку. Списки, поступавшие к членам Политбюро, готовились в НКВД как на материалах отделов центрального аппарата, так и на материалах, присланных в центр из регионов.

ИА REGNUM на основе данных stalin.memo.ru Количество приговоров по месяцам

27 февраля 1937 года были приговорены к высшей мере наказания четыре человека из Казахстана, однако в отношении троих из них (Павел Бухтик, Борис Иоффе и Владимир Хелидзе) приговоры не были приведены в исполнение. Отмечается, что это связано с тем, что дата принятия решения совпала с днем открытия февральско-мартовского Пленума ЦК ВКП. Поэтому указанные три человека были включены в следующий список, который датируется 10 июля 1937 года. В этот день были вынесены приговоры в отношении 57 человек, из которых в расстрельный список попала половина или 29 человек. Примечательно, что в данном списке нет ни одного представителя коренной для Казахстана национальности. Свыше 50% — это славяне, причем есть и поляки, и румыны, и украинцы, и белорусы. Четверть списка заняли евреи, также можно отметить наличие пяти армян, двоих грузин и одного ингуша. Среди приговоренных шесть женщин, из которых пять получили по 10 лет.

Известно, что в конце июля 1937 года был подписан приказ № 00447 народного комиссара внутренних дел СССР Николая Ежова «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов», согласно которому были созданы «тройки» во всех регионах Казахстана. Подробнее о самом приказе, а также об участи людей, входивших в тройки, можно узнать из материала ИА REGNUM «История Казахстана: Как сложилась судьба организаторов расстрелов на местах».

Как видно из графика, после выхода приказа списки начали готовить чаще, и процент приговоренных к расстрелу вырос: понадобилось 10 дней, чтобы подготовить список из 38 человек. Из них 30 человек приговорены к высшей мере наказания. По национальной раскладке 70% осужденных — славянской национальности, а треть приговоренных к расстрелу — евреи. Впервые встречаются казахские фамилии, их в этом списке две, а также впервые встречается осужденный иностранный подданный — это некий Людвиг Аллеш, немец по национальности, признанный агентом германской разведки. Женщин в данном списке три, из них только одна избежала расстрела.

В сентябре работа активизируется, и списки осужденных были подписаны трижды — 15, 22 и 26 сентября. Всего в сентябре были приговорены к расстрелу 103 человека, осуждены на 10 лет 8 человек. Из них трое азиаты, один армянин, около 30 евреев, а три четверти — это представители славянской национальности.

В октябре 1937 года было осуждено чуть меньше людей — 80 человек, из которых 72 приговорены к расстрелу. Впервые фиксируется разделение осужденных по областям. 43 человека — это представители Алма-Атинской области, из которых 29 человек были приговорены по той или иной категории в связи с проектом Туркестано-Сибирская железная дорога. По национальному раскладу в Алма-Атинской области четверть приговоренных — евреи, а остальные — это представители славянской национальности. В Карагандинской области четверо казахов, пятеро евреев, а остальные 28 человек — славяне.

В ноябре 1937 года количество приговоренных уменьшается почти вдвое. Из 56 человек 51 приговорены к расстрелу. Из них уже почти 40% — это представители коренной национальности, девять евреев, один грузин, один армянин, а остальные — славяне. Среди приговоренных к расстрелу — член тройки Кустанайской области Бахитжан Байдаков.

В декабре 1937 года зафиксирован резкий рост числа приговоренных. Из 169 человек 154 расстреляли, а 15 посадили на 10 лет. При этом 7 декабря был подан общий список, без указания областей, а 22 декабря — по Алма-Атинской и Восточно-Казахстанской областям. Это первый список, где доминирует количество представителей коренной национальности — здесь только пять евреев и 18 славян. Из знаменитых на сегодняшний день в Казахстане лиц в декабре 1937 года были приговорены к расстрелу известные политические деятели Казахской ССР Уразалы (Ураз) Джандосов, Магазы Масанчи, Санджар Асфендияров, Ильяс Джансугуров, Беимбет Майлин. Также в этот период был приговорен к расстрелу Джанайдар Садвокасов, который входил в состав тройки по Алма-Атинской области, и Шакир Юсупов, который представлял тройку Восточно-Казахстанской области.

Еще один член тройки, на этот раз уже Актюбинской области, попадает в список 3 января 1938 года. Это заместитель председателя Актюбинского облисполкома Жунусбек Дурумбетов. Также туда попадает член тройки Южно-Казахстанской области Владимир Случак. Вообще, на январь 1938 года приходится самый пик активности троек — было приговорено 312 человек, из них 248 человек получили высшую меру наказания. Среди известных личностей — участник борьбы за установление Советской власти в Семиречье Абдулла Розыбакиев, а также видный советский партийный и государственный деятель СССР и участник борьбы за установление и упрочение Советской власти в Туркестане и Казахстане Темирбек Жургенов. Этим же днем, другим списком, но по тому же делу, судом военной коллегии Верховного суда Союза ССР были осуждены 26 человек, которые имели отношение к проекту «Туркестано-Сибирская железная дорога». Из этих 26 человек 22 были приговорены к расстрелу, а четверо были осуждены на 10 лет. По национальному составу в данном списке почти все славяне, за исключением четырех евреев, которые были осуждены по первой категории.

3 февраля 1938 года было осуждено 105 человек — расстрельный список состоял из 104 человек, из которых 10 — работники Турксиба. 5 марта 1938 года список состоит из 96 человек, из которых только шестеро избежали смертной казни. В список на расстрел попадают член тройки Карагадинской области Абдрахман Макатов, Южно-Казахстанской области — Абильхаир Досов, а также член тройки Западно-Казахстанской области Садыкбек Сафарбеков.

Следующий список датируется 19 апреля 1938 года, и в нем всего 12 человек, из которых девять были приговорены к расстрелу. А вот в следующем списке от 12 сентября 1938 года количество осужденных составляет 248 человек, из которых 193 приговорены к высшей мере. Здесь также фигурируют члены троек, двое из которых — представители Восточно-Казахстанской области: Кажигалий Бектасов и Жанай Баймагамбетов.

ИА REGNUM на основе данных stalin.memo.ru Количество осужденных по национальностям

Что касается национального состава, то если посмотреть на количество приговоренных за 1937—38 годы, в целом доминируют азиаты, но вначале среди приговоренных было большое количество лиц славянской национальности и евреев. Приговоры в отношении представителей коренной национальности, а также прочих азиатских народностей в Казахстане начинаются с августа 1937 года, постепенно их количество увеличивается. Что примечательно, из 10 членов троек, которые попали в указанные списки, девять человек — азиаты. Учитывая широкие родственные связи представителей азиатской национальности в Казахстане, вполне может быть, что им плохую службу сослужила защита тех или иных людей перед другими членами тройки.

ИА REGNUM на основе данных stalin.memo.ru Количество осужденных по 3 группам национальностей

Как видно по приведенным примерам, не было никакого абстрактного «Партия осудила» или «Маховик репрессий» — один человек доносил, один человек вносил фамилию в список, члены Политбюро отдавали приказ на уничтожение человека. Все эти люди известны, их деятельность зафиксирована документально. Весь террор осуществляли конкретные личности.

В Казахстане в результате «Большого террора» 1937—1938 годов были осуждены по так называемым «сталинским спискам» 1284 человека. Из них 1 105 человек были приговорены к высшей мере наказания (первая категория), а 179 человек — к 10 годам тюремного заключения (вторая категория). Почти все приговоры были подписаны Владимиром Цесарским — начальником 8-го (Учётно-регистрационного отдела) ГУГБ НКВД СССР. На 248 стоит подпись начальника 1-го спецотдела (отдела оперативного учета, регистрации и статистики) НКВД СССР Исаака Шапиро.

Первая волна репрессированных состояла в основном из славян и евреев, которые в то время в основном и составляли в Казахстане правящую верхушку. Пик репрессий, который приходится примерно на декабрь 1937-го и январь 1938 года, унес большое количество активистов, которые помогали становлению Советского Союза в Казахстане — потомкам, живущим в светлом будущем, не надо было знать, как это будущее строилось.

Меньше полугода понадобилось, чтобы некоторые члены троек попали в немилость у бывших сотоварищей и оказались в расстрельных списках — «мавр сделал свое дело, мавр может уйти».

Если же говорить об эффективном управлении и технократах, то, к примеру, участники строительства Туркестано-Сибирской магистрали попадали в отдельный расстрельный список, что объяснялось их карьерным продвижением и тем, что они стали заметны.

PS. Когда-то глашатай тирана Коринфа Периандра спросил тирана Милета Фрасибула о самом лучшем способе управления. Фрасибул же отправился с прибывшим от Периандра глашатаем за город и привел его на ниву. Проходя вместе с ним по полю, Фрасибул снова и снова переспрашивал о причине прибытия его из Коринфа. При этом тиран, видя возвышающиеся над другими колосья, все время обрывал их. Обрывая же колосья, он выбрасывал их, пока не уничтожил таким образом самую красивую и густую часть нивы. Так вот, проведя глашатая через поле и не дав никакого ответа, тиран отпустил его. По возвращении же глашатая в Коринф Периандр полюбопытствовал узнать ответ Фрасибула. А глашатай объявил, что не привез никакого ответа и удивляется, как это Периандр мог послать его за советом к такому безумному человеку, который опустошает собственную землю. Затем он рассказал, что видел у Фрасибула. Периандр же понял поступок Фрасибула, сообразив, что тот ему советует умертвить выдающихся граждан. Этот отрывок из Геродота знал каждый человек с классическим образованием, в том числе и ученик семинарии Иосиф Сталин.