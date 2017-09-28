На сегодняшний день проблема беженцев не обошла стороной ни один континент: с ней сталкиваются правительства большинства стран мира.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы ЕС

В 2016 году ООН зафиксировала новый рекорд: 65,5 млн беженцев по всему миру были вынуждены покинуть свое место жительства. Среди них:

— 17,2 млн находятся под мандатом УВКБ ООН (Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев);

— 5,3 млн — палестинские беженцы, зарегистрированные в БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ);

— 40,3 млн внутренне перемещенных лиц;

— 2,8 млн просителей убежища.

В настоящее время в ЕС наблюдается миграционный кризис, который обострился в 2015 году, когда был зафиксирован пик прибытия беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Согласно данным Агентства ООН по делам беженцев, за этот год в страны ЕС поступило более 2 млн прошений о предоставлении убежища, что в три раза больше по сравнению с 2014 годом.

Причины бегства

Причины того, почему люди бегут из своих стран, на первый взгляд, понятны: они ищут лучшей жизни в другом месте, спасают себя и свои семьи. Но самое главное — они избегают последствий войн, развязанных НАТО и странами ЕС на ближнем Востоке и в Африке. США и их союзники, запустив механизмы разрушения государств, оказались не готовы к тому, что последствия этого ударят по странам Евросоюза.

Согласно данным Детского фонда ООН ЮНИСЕФ, в 2016 году в результате войны в Сирии погибли около 652 детей, и почти шесть миллионов других нуждаются в гуманитарной помощи, из них около 2,3 млн детей проживают в качестве беженцев в других странах.

Многие эксперты предполагают, что кризис беженцев стал результатом политики стран ЕС и США на Ближнем Востоке и в Северной Африке, которые руководствовались своими экономическими интересами в данных регионах. Но в Вашингтоне, в свою очередь, понимали, что основной поток мигрантов двинется в Европу, а не в США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Помимо этого, за потоком беженцев стоят организации, которые зарабатывают на их транспортировке в Европу. Развита также контрабанда, на которой наживаются многие нелегальные перевозчики. Это все тоже стимулирует миграционные потоки.

Ну и нельзя не отметить роль Турции, которая сознательно направляла потоки беженцев с страны ЕС и постаралась выжить максимум дивидендов из программы ЕС «деньги в обмен на беженцев».

Пик наплыва беженцев

2015 год считается пиком прибытия беженцев из стран Ближнего Востока, Африки и Южной Азии в ЕС.

Этому способствовало нарастание с 2014 года разрушительных последствий действий ИГИЛ (организации, деятельность которой запрещена в РФ), теракты которого направлены как против мусульман, так и против христиан, одним словом, они ведут войну «против всех». Их действия жестоки и бесчеловечны, от рук боевиков погибают как взрослые, так и дети.

Подобная ситуация наблюдается в Африке, где подконтрольные ИГИЛ (организации, деятельность которой запрещена в РФ) группировки стремятся взять под контроль режимы Магриба: в Ливии противостояние правительства и террористов приняло открытый характер и вылилось в войну, в Тунисе, Алжире и других североафриканских странах джихадисты устраивают показательные акции.

Почему ЕС?

Во-первых, в странах ЕС для мигрантов предназначены социальные пособия и возможность интеграции в общество.

Во-вторых, именно незащищенность внешних границ ЕС способствовала прибытию большого числа нелегалов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Эксперты делят прибывающих в Европу людей на беженцев, которые спасаются от войн и гуманитарных катастроф, и на трудовых мигрантов, которые часто выдают себя за беженцев. Таким образом, складывается ситуация, что в страны ЕС бегут все, у кого есть такая возможность.

Но сам миграционный кризис в ЕС возник не из-за того, что страны продолжали принимать беженцев, а из-за того, что они были не готовы к резкому увеличению потока мигрантов, пик которого пришелся на 2015 год. Многие из стран до сих пор открыто отказываются принимать беженцев, что означает, что распределение мигрантов уже на протяжении последних двух лет идет неравномерно.

Согласно официальным данным организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2015 году страны ЕС зафиксировали около миллиона прошений о предоставлении убежища, это рекордная цифра со времен Второй мировой войны.

Маршруты беженцев

Чаще всего беженцы прибегают к нелегальному пересечению границ, используя два основных маршрута:

Балканский маршрут, которым в основном пользуются беженцы из стран Южной Азии и Ближнего Востока, например Сирии, Ирака, Йемена, Афганистана и Пакистана. Отправным пунктом в ЕС на данном маршруте считается Турция, откуда через Грецию беженцы добираются до западных стран Евросоюза;

Средиземноморский маршрут, который преимущественно используют беженцы из африканских стран, например Ливии, Мали, Нигерии и Туниса. Они добираются до ливийского побережья, откуда на лодках переплывают Средиземное море и достигают берегов Италии.

Балканский маршрут был закрыт в марте 2016 года, по нему, согласно данным агентства ЕС по безопасности внешних границ Frontex, в 2015 году в страны ЕС попали более 800 тыс. человек.

Тогда Брюссель заключил с Анкарой миграционную сделку, согласно которой Турция обязалась закрыть границы для мигрантов и принимать обратно из ЕС всех нелегально прибывших через Турцию беженцев. Взамен Брюссель пообещал увеличить финансирование проживания мигрантов в Турции, а также возобновить переговоры о членстве ближневосточной страны в ЕС.

Однако, как показала практика, данная сделка в настоящее время не функционирует в полной мере: многим беженцам все же удается попасть в страны ЕС через Турцию, а Брюссель, в свою очередь, вместо обещанных €3 млрд финансовой помощи выплатил Анкаре лишь €838 млн. Переговоры о вступлении Турции в ЕС на сегодняшний день заморожены.

Таким образом, открытым остается только Средиземноморский маршрут, движение по которому оказывает сильное давление на Ливию, с чьих берегов отплывают беженцы, и на Италию, страну ЕС, которая их принимает.

Трудности внутри ЕС

С каждым годом Евросоюзу все сложнее справляться с наплывом беженцев: возникают споры между странами-членами по поводу размещения мигрантов, у них нет единой концепции по приему и распределению беженцев внутри ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миграция

Во-первых, программа перераспределения беженцев, которую главы МВД всех стран ЕС приняли в 2015 году, не работает. Согласно договоренностям, каждая страна должна была принять определенное количество беженцев из Греции и Италии, чтобы помочь справиться этим странам с нагрузкой наплыва мигрантов. Речь шла в общей сложности о 160 тыс. беженцев. На сентябрь 2017 года страны ЕС официально распределили у себя лишь 29 тыс. беженцев. Это, учитывая то, что в 2015 году только по Средиземноморскому маршруту в Италию прибыли более миллиона беженцев, а в 2016-м — 182 тыс.

Восточноевропейские страны, такие как Венгрия, Польша, Чехия и Словакия, изначально не желали принимать участия в данной программе, что вызывало негодование не только у органов ЕС, но и у остальных членов союза. Из-за отказа размещать в своих странах мигрантов их обвиняют в «несолидарности» по отношению к другим странам-членам.

Во-вторых, возникают проблемы с контрабандной перевозкой мигрантов. Людей, которые этим занимаются, называют шлепперами. Для них важна финансовая выгода, но случалось, что из-за опасных путей контрабанды, например из-за непрочности и переполненности дешевых надувных лодок, погибало много людей. Согласно данным ООН, в 2015 году 37 771 беженец утонули в Средиземном море, в 2016 году — около 5 тысяч.

В-третьих, в самих странах ЕС растут ультраправые настроения в обществе. Например, многие граждане Германии не желают принимать в своей стране мигрантов, считая несправедливым, что их налоги должны идти на обеспечение чужестранцев. Помимо этого, негативные настроения в отношении беженцев среди европейских жителей возникли в связи с увеличением числа исламистских терактов.

Дело в том, что вместе с беженцами в ЕС прибывают террористы. И отследить их среди огромного числа мигрантов довольно сложно.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Знамя

Борьба с кризисом должна быть комплексной

Брюссель борется с кризисом беженцев, но является ли эта «борьба» эффективной — остается вопросом. Лидеры стран ЕС неоднократно заявляли, что бороться с миграционным кризисом нужно в первую очередь, начиная изменения политической, экономической и социальной обстановки в самих странах происхождения беженцев.

Ближневосточный регион — это сложный клубок проблем, решать которые нужно комплексно, что в настоящее время практически невозможно.

Как кризис беженцев будет развиваться в будущем, зависит от того, как мировое сообщество будет бороться с причинами, которые побуждают мигрантов бежать из своих стран и искать лучшей жизни в других.