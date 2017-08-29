19 сентября Саудовская Аравия и Великобритания заключили соглашение о безопасности и военном сотрудничестве. Подписание документа состоялось в Джидде с участием саудовского министра обороны Мохаммеда бен Салмана и главы британского военного ведомства Майкла Фэллона. Текст соглашения не разглашается. А оценки прессы ограничиваются тем, что «новое соглашение улучшит разведывательные и контртеррористические возможности Саудовской Аравии». Фэллон подтверждает: «Безопасность стран Персидского залива неразрывно связана с безопасностью Великобритании. Я рад, что сегодня [19 сентября] подписал с наследным принцем Саудовской Аравии новое соглашение о сотрудничестве в военной области между нашими странами. Это соглашение укрепляет давние отношения Великобритании с нашим ключевым партнером в Персидском заливе». По его словам, «британская помощь позволит Саудовской Аравии укрепить свою национальную безопасность, наладить борьбу с терроризмом, разведку, подготовку кадров, предоставление медицинских услуг и логистику».

Mazen AlDarrab Министр обороны Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман Аль Сауд

Для Лондона отношения с Эр-Риядом не только прибыльный бизнес, но и геополитика. Хотя газета Independent утверждает, что с начала саудовской агрессии в Йемене 2015 года британские оружейники заработали свыше 6 млрд фунтов. Напомним, что будущий король Ибн Сауд согласился на британский протекторат ещё в 1915 году. С помощью англичан он установил контроль над Недждом в 1922 году и Хиджазом в 1925-м. Лондон официально признает его власть в 1926 году, а спустя четыре года примет у себя первое саудовское посольство. Пик военно-технического сотрудничества пришелся на 1985 год, когда премьер-министр Маргарет Тэтчер и принц Бандар бин Султан открыли для BAE Systems саудовский рынок. С тех пор доходы британской компании от экспорта вооружений превысили 43 млрд фунтов, уточняет газета Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM

Что касается нынешних британско-саудовских договорённостей, то их эффект не заставил себя долго ждать. Утром 19 сентября боевики «Джабхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) развернули широкомасштабное наступление на позиции сирийской правительственной армии и подразделение российской военной полиции в зоне деэскалации «Идлиб».

«Несмотря на договоренности, подписанные 15 сентября в Астане, боевики «Джабхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и примкнувшие к ним отряды, не желающие выполнять условия режима прекращения боевых действий, с 8 утра 19 сентября развернули широкомасштабное наступление на позиции правительственных войск севернее и северо-восточнее города Хама в зоне деэскалации «Идлиб», — сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба России генерал-полковник Сергей Рудской, уточнив, что «за день боевикам удалось вклиниться в оборону правительственных войск на глубину до 12 км, на фронте — до 20 км».

По данным Рудского, «наступление инициировано американскими спецслужбами, чтобы остановить успешно развивающееся продвижение правительственных войск к востоку от Дейр-эз-Зора».

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Мотивацию Эр-Рияда в беседе с ИА REGNUM прокомментировал сирийский журналист-международник Аббас Джума: «Бен Салман, совершенно точно, делает особую ставку на США в частности и на Запад в целом. Чтобы это понять, достаточно посмотреть программу экономических реформ «Видение 2030». На самом деле сложно переоценить, насколько важно для КСА угодить «старшему брату». Ради этого Эр-Рияд готов практически на всё — даже на то, чтобы отдать приказ «Нусре» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о наступлении на позиции Сирийской Арабской Армии (САА) в зоне деэскалации «Идлиб». Очевидно, что Саудовской Аравии участвовать в таком предприятии себе дороже. Ведь ход войны это не переломит и Асада не свергнет, но позиции в Сирии удерживать надо, а турки — серьёзные конкуренты. И катарцы конкуренты. Что делать? Идти на вынужденный диалог с Москвой по зонам деэскалации. И тут прорыв «Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — безрассудный, обреченный на провал шаг, который автоматически погружает российско-саудовские отношения в атмосферу напряжения и недоверия. Очень глупо, но надо. Наверху приказали. Собственно всё это иллюстрирует зависимость Эр-Рияда, его несамостоятельность, и от того опасность».

Совпадение атаки на САА по дате и времени с британско-саудовской встрече в Джидде даёт основания предположить, что «руку на пульсе» держала именно разведка Саудовской Аравии, действуя в союзе с США, Великобританией и Турцией. Причем турецкий фактор с точки зрения логистики и снабжения террористов играет даже большую роль, чем британский. Стоит ли напоминать, что поддержка террористов в Идлибе на протяжении семи лет сирийской войны осуществлялась разведывательным ведомством Хакана Фидана, которое без особых препятствий переправляло вооружения через турецко-сирийскую границу.

Eadaily.com Турецкая граница

Атака террористов в очередной раз подтвердила эфемерность астанинского процесса и договоренностей России, США и Турции по «зонам деэскалации» в Сирии. О какой «деэскалации» может идти речь, когда с попустительства своих кураторов террористы нападают на российских военнослужащих? Страны НАТО пытаются уничтожить транспортный коридор через Сирию, чтобы навязать свою волю Тегерану, Эрбилю и Дамаску, перекрыть для Ирана выход на Средиземное море через территории, населенные курдами. Каждый их агрессивный шаг в отношении Российской армии и её союзников требует как минимум двукратного ответа. Иначе нас сомнут.