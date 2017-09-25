За прошедшую неделю внимание СМИ привлекли выкладки статистиков, несчастные случаи на производстве, ряд судебных разбирательств, проблемы экологии и другие «вечные» темы

Anton Starikov Деньги

25 млн — только за два проекта набережной

18 сентября «Коммерсантъ в Уфе» сообщил, что Башкирское управление ФАС России приостановило конкурс управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии Уфы на разработку проекта строительства дороги в рамках реконструкции набережной реки Белой. На действия заказчика в УФАС пожаловалось уфимское ООО «Инвестиционная торгово-строительная компания» (ИТСК), указав, что мэрия в условиях конкурса нарушила ФЗ №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и ФЗ №166 «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». В техническом задании и смете содержатся противоречивые данные, описывающие предмет закупки, кроме того, в условия контракта не внесены требования о мерах по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания. Контракт стоимостью до 24,83 млн рублей предполагает разработку проекта строительства дороги, соединяющей створ улицы Бельской с железнодорожным мостом, и разработку проекта межевания этой территории. На конкурс, как следует из информации на портале госзакупок, поступила только одна заявка — от компании «Георекон», которая в 2013 году выиграла тендер ГУП «Фонд жилищного строительства» на проект застройки Южного склона. ИТСК на конкурс заявку не подавало.

Gabcytes.lt Жизнь интереснее...

Борьба с нехорошими сайтами

Газета «Республика Башкортостан» в этот день проинформировала, что в республике заблокировали 30 интернет-сайтов, на которых круглосуточно продавали алкоголь, рекламировали интимные услуги, некоторые содержали сведения о способах изготовления взрывчатки и информацию о махинациях с электросчетчиками. Работа по отслеживанию подобных сайтов будет продолжена, сообщили в республиканском Роскомнадзоре.

Обвал, ещё обвал

«Комсомольская правда» 18 сентября рассказала, что в Уфе на набережной реки Уфы произошел очередной обвал грунта. Видео разрушенной пешеходной дорожки прислали в редакцию читатели. На видео видно, как провалился участок асфальта и треснула плита ограждения. Разрушение произошло в районе дамбы. Это далеко не первый случай обвала грунта столице Башкирии. Еще один провал асфальта произошел 17 сентября на улице Бессонова.

Кинотеатры — с молотка

19 сентября «Коммерсантъ в Уфе» обратился к теме продажи кинотеатров. Здание первого в Уфе кинотеатра — «Победа» — выставлено на аукцион. Начальная цена лота определена 70,8 млн рублей, задаток — 3,54 млн рублей. В стоимость включено право собственности на здание площадью 1,8 тыс. кв. метров с правом аренды участка площадью 1,23 тыс. кв. метров. Срок аренды истекает в апреле 2020 года. Кинотеатр принадлежит ООО «Кинокомплекс Победа». У здания есть обременение — оно признано объектом культурного наследия регионального значения. Кинотеатр был построен в 1949 году пленными немцами. С июля текущего года он закрыт. Выручка «Кинокомплекса «Победа» в 2015 году составила 13,4 млн рублей, чистый убыток 7,2 млн рублей, стоимость чистых активов оценивалась как нулевая. В Мелеузе кинотеатр «Космос» выкупил предприниматель Карен Мкртумян. Сумма сделки составила 5,42 млн рублей, что на 5% выше начальной цены актива. Здание кинотеатра общей площадью 740 кв. метров построено в 1965 году на участке площадью 3,9 тыс. кв. метров.

Кусочек Крыма для Башкирии

Ряд СМИ в этот день сообщил, что Совет министров Крыма безвозмездно передал в собственность Башкирии имущество клинического кардиологического санатория для детей и детей с родителями «Юбилейный» в Евпатории. Башкирии отошли спальные корпуса и хозяйственные сооружения санатория, участок площадью более 10 га и движимое имущество. Клинический кардиосанаторий для детей и детей с родителями «Юбилейный» расположен на западном побережье Крыма, возле озера Мойнаки. Санаторный комплекс состоит из двух‑ и трехэтажных корпусов, реконструированных в 2004 году. На территории здравницы располагаются парк, кинотеатр, спортплощадка, сауна, библиотека, корты, танцплощадка, медпункт, автостоянка. Ранее глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил, что власти республики планируют завершить «глубокую модернизацию» здравницы уже к следующему сезону. Ежегодно «Юбилейный» принимает более 2 тыс. детей.

200 человек больше суток не могли улететь в Турцию

Ряд СМИ 19 сентября сообщил, что вылет самолета из Уфы в Анталью задержался на 30 часов 10 минут. 199 пассажиров рейса авиакомпании Turkish Airlines не могли вылететь на курорт из-за неисправного воздушного судна. Как рассказали в пресс-службе Международного аэропорта «Уфа», в соответствии с Федеральными авиационными правилами пассажирам были предоставлены напитки и горячее питание, после чего туристов разместили в уфимских гостиницах — «Атола» и Holiday Inn .

Помощь моногородам

20 сентября ИА «Башинформ» сообщило, что правительство Башкирии утвердило Приоритетную региональную программу «Комплексное развитие моногородов республики», рассчитанную до 2025 года. Как пояснили в минэкономразвития РБ, программа должна обеспечить создание к концу 2018 года более девяти тыс. рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, и привлечь порядка 30 млрд рублей инвестиций. Общий объем финансирования данной программы составляет свыше 8,5 млрд рублей, в том числе федеральные средства — около 800 млн, региональные — 1,8 млрд, местный бюджет должен выделить более 120 млн. Предусматриваются 5,8 млрд рублей внебюджетных средств. Кроме того, во всех моногородах исполняются мероприятия «Пять шагов благоустройства». До марта 2018 года планируется реализовать 24 проекта по благоустройству парков, скверов, реконструкции зданий, строительству фонтанов.

Transneft.ru «Транснефть». На трассе

Росприроднадзор требует у «дочки» «Транснефти» 28,5 млн рублей

«Коммерсантъ в Уфе» в этот день сообщил, что Управление Росприроднадзора по Башкирии намерено через суд взыскать с АО «Транснефть-Урал» 28,473 млн рублей экологического ущерба. Заявителю необходимо представить к заседанию доказательства и подлинные документы, а ответчику — мотивированный отзыв на заявление с указанием возражений относительно предъявленных к нему требований по каждому доводу, говорится в определении суда. «Транснефть-Урал» осуществляет прием, сдачу, хранение и транспортировку нефти и нефтепродуктов по территории восьми субъектов РФ, эксплуатирует 9,6 тыс. км нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, 41 перекачивающую и 72 магистральные насосные станции, около 230 резервуаров общим объемом свыше 2 млн кубометров. В структуру предприятия входят пять нефтепроводных управлений (Туймазинское, Челябинское, Арланское, Черкасское, Курганское), а также специализированное управление по предупреждению и ликвидации аварий и Северо-Казахстанское представительство.

700 млн — долг по зарплатам

Ряд СМИ 20 сентября отметил, что в Башкирии за этот год работодатели задолжали почти 700 миллионов рублей зарплаты. Прокуратура выявила 250 таких предприятий.

От общей суммы долга уже погашено 456 миллионов. В частности, 8 миллионов рублей выплачено работникам Баймакского литейно-механического завода. Директора предприятия привлекли к административной ответственности. Туймазинская межрайонная прокуратура добилась, чтобы 14 предприятий выдали рабочим в общей сложности около 6 млн рублей зарплаты. Всего по республике на работодателей, допустивших задержку заработной платы, заведено 19 уголовных дел, сообщает прокуратура республики.

(сс) succo Суд

Наркоинтернационал

21 сентября «Уфа1» сообщила, что в Уфе вынесли приговор 33 наркоторговцам из Башкирии, Латвии и Азербайджана. Фигуранты уголовного дела получили от четырёх до 13 лет лишения свободы в колониях общего и строгого режимов. Всего у членов преступной группы нашли 22 килограмма запрещённых веществ. С октября 2014 по май 2015 года участники ОПГ совершили более 30 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Банда орудовала в Башкирии, Татарии, Челябинской, Омской, Удмуртской и Курской областях. Членов преступной группировки задержали в 2015 году. У них изъяли крупную партию наркотиков, а также компьютеры, мобильные телефоны и сим-карты, которые они использовали для поиска клиентов.

Половина госконтрактов заключена на неконкурентных торгах

Ряд СМИ в этот день сообщил, что около половины всех госконтрактов, распределенных в Башкирии в 2016 году федеральными, республиканскими или муниципальными заказчиками, было заключено на неконкурентных условиях — по итогам несостоявшихся торгов, следует из данных Центра стратегических разработок. Таких контрактов в регионе заключено более 26 тыс. на сумму 44 млрд рублей. Это 48% от общего объема госзаказа, который в 2016 году составил 90 млрд руб. Для сравнения: в Татарии по итогам неконкурентных (несостоявшихся) торгов было заключено ишь 17% госконтрактов, в Московской области — 25%, в Санкт-Петербурге — 29%. Башкирия вошла также в первую десятку регионов РФ по количеству госконтрактов, заключенных с единственным поставщиком услуги (25,03 тыс. контрактов на 9,82 млрд рублей). Но в общей стоимости госзаказа это только 10,8%. Одновременно в Башкирии была относительно невелика доля компаний, которые собирают более 80% госзаказа в своем сегменте.

(сс) MichaelGaida Строительство

Дольщики и застройщики

«Комсомольская правда» 21 сентября сообщила, что депутаты Госсобрания Башкирии в первом чтении приняли законопроект о защите прав обманутых дольщиков. Инициатива местных депутатов направлена на облегчение процедуры смены застройщика проблемных домов. Спикер регионального парламента Константин Толкачев прокомментировал изменения в местном законодательстве, которые призваны защитить интересы обманутых дольщиков: «Финансировать строительство проблемных домов за счет бюджета неправильно. Вариант с привлечением стороннего застройщика, который, преследуя собственные коммерческие интересы, вместе с тем будет решать проблему обманутых дольщиков, наиболее оптимален», — заявил председатель Госсобрания Башкирии.

Конференция против митинговщины

22 сентября «Аргументы и Факты — Уфа» рассказал о прошедшей в этот день научно-практической конференции, посвящённой опыту взаимодействия народов России и Башкирии. Организовал конференцию Собор русских республики. В мероприятии приняли участие представители республиканской власти и национальных организаций. Были делегации из Москвы и Казани. «В современном мире разжигается межэтническая и межрелигиозная рознь и противоречия, — сказал председатель Собора Виктор Пчелинцев. — Элементы национальной вражды проявляются главным образом среди молодёжи, хотя проводниками агрессии и организаторами, как правило, выступают взрослые. Проникновение в культурное и духовное пространство экстремистских элементов, радикализация сознания определённой части населения, привлечение религиозных и этнических факторов в период важных политических событий приводит к росту национализма и обострению межнациональных отношений. Этнический национализм в языковой, кадровой политике находится в числе актуальных этнополитических проблем». «В настоящее время в республике есть группы людей, которые говорят от имени народа, принимают заявления и решения от имени башкирского, татарского, русского народа, — пояснил руководитель администрации главы Башкирии Владимир Нагорный. — Хотя ни один народ им таких полномочий не давал. Анализ показывает, что их громкие лозунги — это лишь прикрытие лоббистских интересов узких групп людей, не имеющих ничего общего с судьбой какого-либо народа. Политизация национальной тематики — занятие более чем опасное. Ещё большая опасность вовлекать в эти игры патриотов молодёжь». Доцент Федерального института развития образования Ольга Артеменко остановилась на реализации школьной языковой политики. По ее словам, в стране за последние 25 лет в этом направлении сделали крен на формирование этнического самосознания. Дело дошло до того, что в некоторых субъектах РБ в образовательных концепциях говорилось о формировании нации, создании своего государства.

Pxhere.com Пшеница

Виды на урожай

Ряд СМИ в этот день сообщил, что аграрии республики собрали 3 394 тыс. тонн зерна, что превышает прошлогодний уровень. С учетом того, что уборочные работы еще продолжаются, цифры этого года будут ещё выше. В 2016 году на этот период было собрано 3 332 тыс. тонн зерна. На эту дату зерновые и зернобобовые культуры скошены на площади 1579 тыс. га (88%), обмолочены — на 1548 тыс. га (86%). Завершают уборку урожая сельхозпредприятия Куюргазинского, Краснокамского, Хайбуллинского, Зилаирского и Белорецкого районов. Напомним, в этом году в связи с аномально дождливым летом были введены режимы ЧС в 37 районах Башкирии. Однако глава Минсельхоза прогнозировал, что урожай будет хороший.

Подросток погиб в бетономешалке, станочник покалечен

Многочисленные СМИ 22 сентября подняли тему несчастных случаев на производстве. Так, в Уфе 17-летний подросток погиб, упав в бетономешалку на производственной базе. По предварительным данным, он неофициально трудился в ООО «Первая бетонная компания», расположенном в селе Федоровка Калининского района Уфы. Прокуратура оценит исполнение соблюдения техники безопасности на предприятии и законность привлечения несовершеннолетнего к работам с опасными условиями труда на предприятии. В Октябрьском во время рабочего процесса серьезно пострадал станочник ООО «Евротекс». Расследованием несчастного случая занимались специалисты Гострудинспекции. Мужчина работал на ламинаторе, когда его одежду зацепило вращающейся деталью станка. В результате рабочий оказался зажат между валами. Пострадавший получил серьезные травмы — ушиб головного мозга, перелом затылочной теменной кости, субдуральное кровоизлияние. После проверки инспекции труда виновных лиц приговорили к штрафу в 205 тыс. рублей.

ИА REGNUM Альпинизм

В Башкирии женщины живут на 11 лет дольше мужчин

23 сентября «Комсомольская правда в Уфе» отметила, что, по данным Башстата, по-прежнему в республике женщин больше, чем мужчин, и наиболее заметна разница среди пожилого населения. На начало 2017 года в Башкирии проживают 491,5 тыс. женщин и 281,3 тыс. мужчин старше 60 лет: в полтора раза больше. В возрасте 60−74 лет на тысячу мужчин приходится 1 460 женщин, в возрасте 75−89 лет — 2 499 женщин, а возрасте 90 лет и старше — 4 733 женщины. Смертность мужчин по ряду причин выше — разница в продолжительности жизни между полами составляет 11,44 года. Причины медики называют разные, одна из основных — мужчины чаще страдаю сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Здравницы разГУПят

UfaTime в этот день сообщило, что, по словам главы Башкирии Рустэма Хамитова, процесс изменения организационной формы санаториев республики (преобразования их из ГУПов в акционерные общества) завершится до конца года. «ГУПы станут акционерными обществами. При этом санатории не будут проданы или переданы в частные руки, поскольку они выполняют важную социальную функцию в плане реабилитации наших ветеранов, инвалидов, оздоровления жителей республики», — сообщил глава региона. По его словам, всё это сделано лишь для привлечения инвесторов, готовых вкладываться в строительство новых корпусов и расширять спектр медицинских услуг. А в итоге — для повышения эффективности работы самих учреждений. Кроме того, в санаториях республики планируется расширять спектр услуг с «учётом реальных потребностей населения». «Большинство людей приезжают в санатории не только лечиться, но и отдыхать. Поэтому нужно развивать инфраструктуру отдыха и развлечений, чтобы каждый мог найти занятие по своим желаниям и потребностям», — отметил глава Башкирии.

Военком платил частникам

«Горобзор» 23 сентября сообщил, что в Ленинский районный суд Уфы направлено постановление военно-следственного отдела Следкома РФ по Уфимскому гарнизону о прекращении уголовного дела в отношении бывшего военного комиссара республики Анатолия Балтинского. Балтинского, подозреваемого в растрате бюджетных средств, СК предлагает оштрафовать на сумму, не превышающую 30 тыс. рублей. Напомним, на экс-начальника заведено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» (ч.1 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, он в нарушение федерального закона распорядился из бюджета оплачивать услуги частных перевозчиков, которые нанимались в служебных целях. Ущерб, нанесенный бюджету, составил 333 тыс. рублей. Обвиняемый полностью возместил причиненный ущерб, что и является, по мнению СК, основанием для прекращения уголовного процесса. Адвокат обвиняемого просил учесть также и то, что действия Балтинского были совершены в «период напряженности международной обстановки», во время обострения отношений России со странами НАТО и Украиной, «когда важно было своевременное комплектование воинских частей». Сам Балтинский заявил о том, что был убежден в правомерности своих действий. Он возглавлял военный комиссариат республики с 2011 по февраль 2016 года, покинул эту должность в связи с истечением срока контракта.

lalabell68 Нефтяная вышка

Нефтяники обеднели, но остались самыми богатыми

ToDay News Ufa 24 сентября сообщило, что в Башкирии по всем видам экономической деятельности доходы населения в среднем составили 29 тыс. 47 рублей, увеличившись к аналогичному периоду прошлого года на 6,1%. Средняя зарплата нефтяника по состоянию на январь — июль 2017 года составляет 73 тыс. 560,4 рубля, что на 7,7% ниже, чем за аналогичный период 2016 года. На второй позиции находятся работники предприятий, занимающиеся добычей полезных ископаемых. Их зарплата выросла на 4,1% и стала равна 48 тыс. 653,5 рубля. На третьем месте оказались финансисты с зарплатой в 42 тыс. 755,7 рубля, что 8,7% больше. Меньше всех зарабатывают кожевники. Их средняя зарплата упала на 2,9% и равна 11 тыс. 871,2 рубля. Мало получают также производители мебели — 14 тыс. 49 рублей, работники гостиниц и кафе — 16 тыс. 668 рублей, и труженики леса — 15 тыс. 585 рублей. В целом же в республике отмечается рост зарплат на 1−18%. Самый большой рост замечен на предприятиях, производящих электрооборудование.

ИА REGNUM Сигарета водитель

Смерть альпинистки на глазах депутатов

Ряд СМИ в этот день привёл подробности трагедии, произошедшей с екатеринбургскими альпинистами на Инзерских зубчатках в Башкирии. На глазах у депутатов Госссобрания Башкирии скалолазы из Екатеринбурга сорвались с горы. Альпинистка разбилась насмерть, а ее друг со множественными переломами был доставлен в больницу. Очевидица происшествия — зампредседателя комитета Государственного Собрания по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Руфина Шагапова рассказала, что она с коллегами проводила в этих местах встречу, на которой обсуждались проблемы внутреннего туризма, дорог и инфраструктуры. В какой-то момент альпинисты сорвались и, ударившись сначала о выступ, рухнули на землю. Девушка скончалась на месте, а ее друга мужчины-депутаты позже несли на самодельных носилках несколько километров прежде, чем встретили сотрудников МЧС, которые двигались им навстречу. МЧС не имело права вывозить труп девушки, и тело пролежало на месте происшествия до поздней ночи.

И снова «минировали»

Ряд СМИ 24 сентября сообщил, что уфимские полицейские проверили два сообщения о бесхозных предметах. «Поступило два сообщения о бесхозных предметах, найденных в гостинце «Хилтон» на улице 50 лет Октября города Уфы и в здании торгового центра «Мега» на улице Рубежная. Полицейские выехали на проверку», — пояснил официальный представитель регионального МВД. В гостинце и торговом центре была проведена эвакуация.