Как и ожидалось, при явно наметившемся падении рейтинга поддержки премьер-министра Японии Синдзо Абэ, он пошел на обычный в подобной ситуации шаг. Воспользовавшись конституционными прерогативами, премьер объявил о роспуске нижней палаты парламента и проведении 22 октября внеочередных всеобщих выборов.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Цели Абэ настолько прозрачны и политически корыстны, что большинство населения страны не согласились с не мотивированным интересами государства и народа роспуском высшего законодательного органа страны. Как сообщают японские СМИ, 64,3% участников опроса выступили против маневра Абэ.

Хотя лидеру правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) не страшна оппозиция со стороны конкурента — Демократической партии — за нее собираются проголосовать лишь 8% избирателей — помешать завоевать устойчивое большинство может соперница Абэ — губернатор столичной префектуры, бывший парламентарий Юрико Коикэ. Эта амбициозная женщина давно поставила перед собой цель — стать первой в Японии женщиной-премьером. Несколько лет назад на мой вопрос, действительно ли в планах Коикэ возглавить Японию, я получил довольно дерзкий ответ:

«А вы что, Кошкин-сэнсэй, против женщин-политиков?»

К тому времени она уже занимала должности министра обороны, министра окружающей среды и государственного министра по делам Окинавы и северных территорий, то есть российских Курильских островов (?!). Есть в Японии и такой государственный пост.

Yuriko.or.jp Юрико Коикэ

Будучи членом ЛДП, в 2016 году Коикэ бросила вызов руководству партии и выставила свою кандидатуру на выборах губернатора Токио. Тогда руководители токийского отделения ЛДП под угрозой наказания запретили членам партии поддерживать Коикэ. Но, несмотря на это, она провела успешную предвыборную кампанию и набрала по итогам голосования 44,49% голосов избирателей, заняв первое место. Кандидат от ЛДП набрал только 27,40% голосов.

И вот новый вызов. В понедельник Коикэ заявила, что возглавит новую политическую партию, которая на предстоящих через месяц выборах будет противостоять правящей партии Синдзо Абэ. Свою партию губернатор Токио назвала «Партией надежды». Указывая на то, что Коикэ удалось победить на выборах губернатора, а также на выборах депутатов в столичное городское собрание, СМИ Японии предсказывают, что она и ее новая партия может представить серьезную угрозу Абэ.

«Я хочу, чтобы японцы имели надежду на будущее. Япония переживает трудное время в связи с ситуацией в Северной Корее. В экономике мир совершает большой сдвиг, а роль и присутствие Японии постепенно уменьшается. Можем ли мы позволять нынешним законодателям продолжать держать политику в своих руках?», — заявила Коикэ во время телевизионной пресс-конференции.

Коикэ настаивает, что будет продолжать исполнять обязанности губернатора, подчеркивая при этом готовность быть вовлеченной в политику всего государства с тем, чтобы в полной мере осуществить реформы в Токио.

Число избирателей ЛДП, которых Коикэ рассчитывает оттянуть на себя, может быть значительно и привести к серьезным потерям для партии Абэ, который, наоборот, благодаря выборам рассчитывает поправить свои дела, повысить рейтинг поддержки. Опрос недельной давности показал, что сейчас за ЛДП могут проголосовать 44% избирателей. Однако после объявления об участии в выборах новой партии Коикэ эта цифра может измениться.