Миллионы людей, проживающие в Иракском Курдистане, приняли участие в референдуме о независимости 25 сентября. Будет ли голосование способствовать стабильности в регионе или приведёт к большим преступлениям и насилию, возможно, даже к новой войне? Ситуация в регионе может измениться ближайшее время, пишет Дэниел Л. Дэвис в статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Иракский Курдистан

Поддержка независимости Курдистана со стороны США может осложнить отношения с Турцией и привести к расколу между Багдадом и Вашингтоном. В то время как борьба с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подходит к заключительному этапу в регионе, на территории Ирака может вспыхнуть новый конфликт между курдами, шиитами и суннитами. В данном случае США находятся в невыигрышной позиции.

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По мнению автора, в настоящий момент президенту США Дональду Трампу необходимо выразить сопереживание устремлениям курдского народа, но он не должен поощрять их стремление к независимости. США должны подчеркнуть необходимость дипломатического диалога между всеми заинтересованными сторонами. Трамп должен отметить, что результаты голосования не имеют юридической силы и не приведут к автоматическому выходу Курдистана из состава Ирака. Статья 140 иракской Конституции предусматривает проведение «референдума в Киркуке и других спорных территориях», заявляют представители Регионального правительства Курдистана. Однако вопросы о том, как должна быть разделена территория и природные ресурсы, ещё предстоит решить.

Говоря о курдском референдуме во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Следует избегать шагов, таких как стремление к независимости, которые могут вызвать новые кризисы и конфликты в регионе». После этого Эрдоган отдал приказ о начале 21 сентября масштабных военных учений у северной границы Ирака.

В настоящий момент Израиль остаётся единственной страной, которая публично поддержала референдум в Иракском Курдистане. Тем временем отношения Иракского Курдистана с Ираном становятся более напряжёнными. Тегеран выступил против курдской независимости, поскольку успех референдума в Иракском Курдистане может спровоцировать волнения среди курдского меньшинства на территории Ирана. Хотя Иран не может открыто задействовать силу для предотвращения распада Ирака, у него есть альтернативные возможности.

Almejlis.org/ Хади аль-Амири

Генеральный секретарь шиитской организации Бадр Хади аль-Амири руководит отрядами, которые принимали участие в боях против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Ирака. Аль-Амири имеет тесные связи с Ираном. Он заявил, что если Иракский Курдистан проголосует за независимость, то его отряды, входящие в «Хашд аш-Шааби», готовы применить силу для предотвращения распада Ирака. Помимо отрядов аль-Амири Иран также поддерживает другие силы, которые готовы помещать планам Иракского Курдистана.

Иракские шиитские «Бригады имама Али» также предупредили, что «нападут на Киркук, если этот город будет присоединён к Курдистану или к независимому государству, которое может быть создано в результате референдума» в Иракском Курдистане.

Вашингтон тем временем недвусмысленно дал понять, что не поддерживает проведение референдума в Иракском Курдистане. Специальный представитель президента США в антиисламистской коалиции Бретт Макгерк заявил, что США не могут поддержать референдум, поскольку «это не просто наша позиция, это позиция всей международной коалиции». Однако это заявление осталось без внимания со стороны Регионального правительства Курдистана.

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jan Sefti Масуд Барзани

Позднее президент Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил, что Курдистан продолжит подготовку к проведению референдума, если со стороны международного сообщества не поступит альтернативного предложения, гарантирующего независимость Курдистана.

С точки зрения автора, для всех, кто посещал Иракский Курдистан, данный курдский регион может показаться островом стабильности в океане ближневосточного хаоса. Люди без опаски могут ходить по улицам Эрбиля, столицы Иракского Курдистана. Светское правительство создало политически стабильную среду, в которой христиане, мусульмане, езиды и светские люди могут жить в мире.

В конечном счёте, заключает обозреватель The National Interest, США должны призвать все заинтересованные стороны найти такое решение, которое могло бы стать приемлемым для каждого. Если вопрос о курдской независимости удастся разрешить без насилия, то ситуация в регионе сможет стабилизироваться. Если референдум приведёт к гражданской войне, то ситуация в регионе может значительно ухудшиться.