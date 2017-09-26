



Иван Шилов ИА REGNUM Курдистан

На территории курдской автономии Ирака состоялось голосование по референдуму о независимости Иракского Курдистана. Избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени и завершили свою работу в 18:00. В общей сложности для участия в голосовании зарегистрировались 5,2 млн человек. Результаты плебисцита будут известны спустя сутки после завершения голосования, но ни у кого нет сомнений в том, что иракские курды проголосовали «за», кроме проживающих в курдской автономии в Ираке арабов-суннитов и туркмен.

ИА REGNUM отслеживало ход событий по сообщениям телеканалов Ирана, центрального правительства Ирака в Багдаде, некоторых арабских стран и, конечно, Турции. Все они давали новости из Эрбиля в топ, но только ведущие турецких информационных программ, словно сговорившись, начинали свои передачи словами: «Мы переживаем критический день…». Действительно, спустя всего два-три часа после того, как в Эрбиле проголосовали глава курдской автономии Масуд Барзани, политики из соперничающего с Барзани влиятельного клана Талабани и Патриотического союза Курдистана, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым специально собрал в резиденции в Анкаре журналистов из четырех турецких телеканалов для того, чтобы прокомментировать складывающуюся ситуацию.

Kremlin.ru Бинали Йылдырым

Главным, по его словам, является то, что Турция не намерена — по крайней мере сейчас — начинать войну против Иракского Курдистана. Как сказал премьер, «мы не вступаем в войну, пусть наши граждане будут спокойны, но будем защищать нашу национальную безопасность». При этом Йылдырым признал, что все усилия со стороны Анкары и Тегерана оказать реальное давление на Эрбиль (накануне Иран и Турция начали учения у границ Иракского Курдистана, Иран закрыл свое небо, а Турция перекрыла все пограничные переходы с автономией, обещано заблокировать пути поставок энергетических ресурсов через территорию Турции и так далее) не увенчались успехом. Спустя какой-то час на форуме в Анкаре выступил уже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который фактически повторил все обозначенные угрозы плюс намекнул на возможность вместе с Багдадом организовать блокаду Эрбиля.

При этом многие турецкие эксперты утверждают, что хотя референдум в Иракском Курдистане посвящен его независимости, на самом деле это «попытка Барзани сохранить власть, которую он может утерять на предстоящих выборах» или что это «высокая планка», которую он «поднял перед предстоящими переговорами с Багдадом с целью получить от него максимум свободы, но в составе Ирака». Вспоминают, что Барзани в 2014 году уже пытался провести референдум о независимости Курдистана. Тогда так же, как и сейчас, поднимался вопрос о спорных районах, в том числе городе Киркук. Правительственные войска покинули этот регион в результате наступления боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), после чего курды взяли его под свой контроль.

Масуд Барзани

Барзани, один их опытнейших политиков на Ближнем Востоке, понимает, что впереди его ждет нешуточный политический торг не только с Багдадом, Анкарой и Тегераном, но и со многими внешними игроками. Судя по многим внешним признакам, он просчитал нынешние и дальнейшие ходы. Но не всё получилось. «Мы думали, что можем опереться на Турцию, но, видимо, ошиблись, — признался Барзани. — Турция вправе делать на своей территории всё, что захочет, но мы не желаем, чтобы ее действия были направлены против нас». Как заявил в этой связи бывший министр иностранных дел Франции и основатель медицинской благотворительной организации Medecins Sans Frontieres («Врачи без границ») Кушнер, «курды ищут независимости на протяжении 100 лет, поэтому их референдум не является неожиданностью для всего мира».

По мнению Кушнера, главное для Барзани сейчас — убедить мир в том, что «именно свободный независимый Курдистан остановит процесс дестабилизации и хаоса на Ближнем Востоке». Как бы то ни было, день 25 сентября 2017 года станет для всех курдов историческим. Народ Курдистана выбрал свою судьбу.