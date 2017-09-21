



Иван Шилов ИА REGNUM Академик Юрий Сергеевич Осипов

«Успех всей Российской Академии наук зависит от того, сможет ли ее президент сформировать команду единомышленников», — заявил ИА REGNUM экс-президент Российской Академии наук, академик Юрий Осипов на Общем собрании РАН 25 сентября 2017 года. После выступлений двух кандидатов на пост главы РАН — Евгения Каблова и Геннадия Красникова — мы побеседовали с академиком Осиповым, который был у руля научного сообщества и, безусловно, знаком со спецификой этой должности.

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ИА REGNUM : В начале Общего собрания Аркадий Дворкович сказал, что главное для главы РАН — умение «играть в команде». Кто из кандидатов, по-вашему, больше всего соответствует этому критерию? И согласны ли Вы с утверждением зампреда правительства?

Мне не хотелось бы называть фамилии, но, безусловно, такие люди здесь есть. С каждым из них я встречался, имел длительные разговоры по их инициативе. Безусловно, есть люди, которые умеют «играть в команде». Но критический момент сейчас вот какой: какие руководящие органы сформирует избранный президент, какой будет Президиум, это коренной вопрос. Всегда Президиум, по крайней мере, в советские времена и когда я был двадцать с лишним лет президентом РАН, старались сформировать так, чтобы это была некая команда. Без этого президент работать не может. В советское время это было возможно, потому что тогда понятны были рычаги воздействия на ситуацию. А президент Академии наук всегда имел прямую связь с высшими лицами государства. Сейчас имеет особую ценность организация команды, которая бы проводила планы человека в жизнь. От этого зависит успех всей Академии.

ИА REGNUM : Сегодня много пессимистичных мнений по поводу перспектив РАН. Вы сами с оптимизмом смотрите на будущее Академии или не очень?

Я смотрю с оптимизмом. У меня появилась уверенность после «узкой» встречи, которая была у президента Путина в конце мая. Он приглашал пять человек. Мы говорили довольно откровенно. И, как сказал Владимир Владимирович, «я вас услышал». Это очень важная фраза — «я вас услышал». Власть обеспокоена ситуацией с Академией наук, это безусловно. По-другому и не может быть, потому что Академия — это особая организация в России, десятилетиями, столетиями. Без налаживания постоянной связи государства с Академией трудно решать проблемы, которые стоят сегодня перед страной. Изоляция Академии, которая в последнее время происходила, наносит большой ущерб имиджу страны в целом. Люди за рубежом, ученые, наши друзья не понимают, что происходит. И неразбериха за последние 4 года нанесла большой ущерб, хочется, чтобы она прекратилась.

ИА REGNUM : Из разговора с президентом Вы делаете вывод, что РАН нужна государству, а не так, что государство не заинтересовано в Академии наук?

Безусловно, нужна, президент четко и ясно об этом сказал. Он свой разговор с этого начал и в заключение об этом же говорил. У меня после этого сразу потеплело на душе. Хотя я всегда понимал его личное отношение к Академии. Он Академии помогал, помогал серьезно. В 2012 году, накануне 2013 года он был в этом зале и произнес совершенно блестящую речь, по сути благодарил Академию наук за то, что она «держится» и работает на благо страны, сохраняя традиции. Сейчас очень многое зависит от того, кого выберут, и сможет ли этот человек сделать команду. Не просто людей, которые числятся в Президиуме, а которые работают.

ИА REGNUM : А какая основная задача стоит перед Академией наук? Финансирование или еще что-то?

Ну, финансирование — это всегда. Я скажу, что научно-организационные проблемы — самые большие.

ИА REGNUM : Вы имеет в виду отделение институтов от РАН, передачу их ФАНО?

Да, я считаю, что это неправильное решение было.

ИА REGNUM : В программе кандидатов есть позиция — вернуть институты в Отделения и забрать у ФАНО. Вы согласны с этим?

Трудность ситуации состоит в том, что институты оторваны от Академии, а Академия оторвана от институтов. Спасает то, что многие члены Академии работают в этих институтах. Я, например, от «Стекловки» (Математический институт им. В. А. Стеклова РАН) работаю. Таким путем связь, конечно, не утеряна, но формальных рычагов по организации дела, по улучшению дела, которые были раньше, сейчас нет. Связь с институтами Академии наук — самая важная проблема. Я говорил президенту, что Академия — это не просто набор выдающихся-невыдающихся сотрудников, зданий, институтов, полигонов, всей инфраструктуры, это не просто набор всех этих вещей. Это некое сообщество, которое пронизано всякими ниточками, видимыми и невидимыми, традиций, связей, общения, культуры, и это позволяло Академии играть такую роль в системе слежения для государства в этом громадном море знаний. Надо же понимать, что в мире происходит, особенно в области науки.

ИА REGNUM : Как Вы это сформулировали: «Академия наук — система слежения в мире знаний»?

Да, и это выполняла всегда Академия наук. То, что страна имела такую Академию наук — громадное стратегическое преимущество России. Известный пример, когда надо было делать бомбу, почему к Академии обратились? Потому что там и физики, и математики, и химики, и биологи, и геологи, и психологи… Все они участвовали в решении этой крупнейшей государственной задачи.

ИА REGNUM : А задачу, которую президент Путин обозначил — построение цифровой экономики — в состоянии решить Академия?

Академия сама, конечно, нет. Но она ключевую роль должна играть. У нас есть прекрасные институты, которые занимаются этими проблемами. Академики преподают и в тех вузах, где это развивается, где учат этому. Безусловно, Академия должна играть в этом очень большую роль.

ИА REGNUM : Эта задача сопоставима с теми крупными проектами, которые Вы упоминали, например, атомной бомбой?

Это разные вещи. Там речь шла о создании конкретного продукта, создании, которое повлекло за собой появление самых разных новых направлений в фундаментальной науке. Здесь немножко не так. Та задача была более масштабная. Сейчас у нас уже есть основа, чтобы такие задачи решать. Слава богу, специалисты есть, институты работают. Тот же Красников, (Геннадий Красников — один из пяти кандидатов на пост главы РАН, в числе которых также академики Евгений Каблов, Роберт Нигматулин, Владислав Панченко, Александр Сергеев), который сегодня выступал, он один из ярких представителей электронной промышленности и науки.

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В первый день работы Общего собрания РАН кандидаты на пост ее главы представили свои программы. Они во многом схожи, в частности, в стремлении отмежеваться от ФАНО и четко разграничить полномочия ученых и чиновников. Есть и различия. Например, инженер по профессии и производственник академик Евгений Красников считает, что главное — «восстановить технологические цепочки от фундаментальных исследований до прикладных и внедрения». А улучшить финансирование РАН можно, объединившись с отраслевиками, где денег существенно больше.

На необходимости «превращения знаний в продукт» заострил внимание в своей программе и другой кандидат на пост главы РАН академик Евгений Каблов. В его приоритетах, кроме того:

«создание Высшего научно-технологического индустриального совета государства, в который будут входить руководители министерств и ведомств, главы регионов, президент и вице-президенты РАН, руководители крупных корпораций и институтов, а также ведущих университетов и государственных научных центров. Президента России следует просить дать согласие возглавить этот Совет».

«Президент РАН должен ставить не только вопросы, связанные с наукой, но и государственные проблемы, высказывать научный взгляд на социально — экономические проблемы, на развитие российской цивилизации», — убежден кандидат на пост президента РАН академик Роберт Нигматулин.

В его программе тоже установка на практическую отдачу от РАН. Он не понимает, почему стратегию социально-экономического развития страны должно разрабатывать исключительно Минэкономразвития и Центр стратегических разработок Алексея Кудрина. Академия наук, по его мнению, должна дать ее научную проработку и представить тем, кто принимает решения.

«Академическая наука — ведущий интеллектуальный партнер ключевых субъектов российской экономики, генератор ее инновационного развития и Национальной технологической инициативы», — такой пункт значится в программе еще одного кандидата на пост президента РАН, академика Владислава Панченко.

Он выступает за восстановление диалога и стратегического взаимодействия власти и академической науки.

В числе 20 первоочередных задач своей программы академик Александр Сергеев так же как и многие ученые, в том числе собеседник ИА REGNUM академик Юрий Осипов, настаивает на «ликвидации растущей изоляции РАН от академических институтов», создании под контролем РАН «наблюдательных советов для оказания содействия академическим институтам». Он выдвигает тезис об организации «трехуровневой системы государственной поддержки фундаментальной науки», обеспечении ее дополнительным финансированием за счет «неукоснительного выполнения майских указов Президента РФ».