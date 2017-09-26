Ирония судьбы. 24 сентября 2014 года назначенный губернатором Самарской области губернатор Николай Меркушкин отправил избранного мэра Самары Дмитрия Азарова в отставку, назначив его сенатором в Совет Федерации от исполнительной власти региона. Тогда депутаты Самарской губернской думы и передовая общественность дружно поддержали внесенный Меркушкиным законопроект, предусматривающий отказ от прямых выборов мэра Самары и введение института сити-менеджерства. 25 сентября 2017 года указом президента РФ Владимира Путина Азаров назначен врио губернатора, а Меркушкин назначен спецпредставителем по взаимодействию с Всемирным конгрессом финно-угорских народов. Пришло время Азарова помахать Меркушкину рукой на прощание.

Николай Меркушкин

Политологи не сомневаются, что спецназначение Меркушкина — это не что иное, как почетная ссылка 66-летнего мордовско-самарского губернатора.

Kremlin.ru Николай Меркушкин

Формальный статус Меркушкина

По мнению политтехнолога Григория Казанкова, для Меркушкина статус спецпредставителя президента по взаимодействию с Всемирным конгрессом финно-угорских народов — почетная отставка.

«Это не самая влиятельная организация. Она занимается в основном культурным развитием языка. Понятно, что теперь Меркушкин ни на что и ни на кого оказывать влияние не сможет. Да, патриарх Кирилл является лидером финно-угорских народов, в том числе мордовского народа, но что там будет делать Меркушкин — не знаю. Это для него формальный статус, не думаю, что от него потребуют ночных бдений и работы без выходных», — сказал он.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев также полагает, что новое назначение Меркушкина — это лучше, чем ничего.

«Нельзя сказать, что это почетно, но лучше, чем уход на пенсию. Как авторитетнейший глава Мордовии, он будет там на своем месте, участвовать в работе по этому вопросу с Венгрией и Финляндией. Он там будет нужным. Собственно говоря, понятно, что дорогу осилит идущий, может, он проявит себя на этой ниве так, что мы ахнем. Хотя для масштаба Меркушкина костюмчик все же мелковат», — отметил он.

Kremlin.ru Дмитрий Азаров

Грамотные отношения Азарова

Казанков обращает внимание на конструктивные отношения Дмитрия Азарова с разными структурами, в том числе с Ростехом и прежней администрацией Самарской области. По его словам, Азаров очень грамотно выстраивал такие отношения, когда был мэром Самары и когда стал сенатором в Совете Федерации. Он и там не потерялся, был активен, на виду. Активно участвовал в выборах «Единой России» в Госдуму, был куратором в разных регионах.

«Азаров делал много федеральных историй, которые позволили наработать ему имидж и связи. Вот и результат — назначен врио губернатора Самарской области», — резюмировал он.

Калачев полагает, что назначение Азарова врио губернатором Самарской области произошло не без согласования с руководителем Ростеха Сергеем Чемезовым.

«Но подчеркиваю, Азаров — политик самостоятельный, состоявшийся, — пояснил он. — Он был мэром Самары, являлся президентом Ассоциации городов Поволжья, вице-президентом Союза российских городов. Я бы не считал его чьей-то марионеткой, у него могут быть партнерские отношения с элитными компаниями. Для муниципалов он человек авторитетный, на федеральном уровне его тоже поддерживают. Назначение Азарова можно записать в актив главы администрации президента Сергея Кириенко».

«Варяг» не справился с задачей

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков отмечает, что Самарский регион — один из тех случаев, когда после губернатора — «варяга», которого коснулись публичные конфликты, федеральный центр делает ставку на местные кадры, но с опытом работы на федеральном уровне. Тот факт, что Дмитрий Азаров, будучи членом Совета Федерации, выступал соавтором ряда достаточно резонансных инициатив (в том числе вместе с Валентиной Матвиенко — как в случае с поправками в федеральный закон «О связи», касавшихся ужесточения контроля за продажей SIM-карт), еще раз показывает, что он неплохо укрепил свои позиции на федеральном уровне за время работы в верхней палате и пользовался здесь серьезным доверием — причем в течение длительного периода работы в парламенте.

«И не будем забывать, что в первую сотню резерва управленческих кадров он попал еще в период президентства Дмитрия Медведева, а ведь в Самарской области, учитывая серьезное индустриальное значение региона, была достаточно много влиятельных игроков. Таким образом, на пост врио губернатора Дмитрий Азаров приходит уже с заметными лоббистскими возможностями и опытом выстраивания отношений с самыми разными элитными группами», — подчеркивает Нейжмаков.

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Kremlin.ru Николай Меркушкин

Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров, комментируя увольнение Меркушкина, полагает, что тот не выполнил поставленную перед ним задачу — урегулировать межклановые конфликты в Самарском регионе. Вместо этого он только усилил их. Очень успешный в Мордовии, он полностью провалился в Самаре. Видимо, тому причиной разные масштабы регионов, разные условия работы.

«Теперь главное, чтобы новый назначенец Москвы не повторил ошибок Меркушкина в Самаре. Меркушкин провалился в Самаре. Теперь главное, чтобы в Самаре не провалилась Москва», — сказал Колеров.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября президент Владимир Путин уволил с поста самарского губернатора Николая Меркушкина, на его место назначен врио главы региона Дмитрий Азаров, занимавший пост сенатора — председателя комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

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