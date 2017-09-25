



Иван Шилов ИА REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 18 — 24 сентября стали: папа Франциск призывает молиться за власти; предложение Путина о миротворцах на Украине — шаг открытости; понтифик и канцлер меняют мир; выступление Трампа в ООН вызвало смешанную реакцию; религия не может быть частным делом и другое.

Папа Римский Франциск призвал молиться за правителей, сообщает Radio Vaticana (Ватикан). Свою проповедь он начал с комментария к чтению из Послания святого Павла, в котором апостол советует Тимофею молиться о властях. Также в Евангелии говорится о правителе — римском сотнике, молившемся о своем больном слуге. Понтифик отметил, что «этот человек почувствовал потребность в молитве» не только потому, что был к близок к своему слуге, но потому, что осознавал: «Он никак не хозяин всего вокруг, он вовсе не последняя инстанция». Сотник понимал, что хотя он и командовал другими, таким же подчиненным был и он сам: именно это принуждало его молиться. Правитель, имеющий совесть, возносит молитвы к Богу, подчеркнул папа: «Если же он не молится, то закрывается в самореференции или в своей партии, в кружке, из которого он не может выйти; такой человек закрыт в самом себе». Каждый правитель должен осознавать собственную подчиненность, потому что властью его наделил народ и Бог, давший ему власть через людей. Если правитель понимает истинное положение вещей, он молится, отметил Франциск, подчеркивая, что эта молитва должна возноситься об общем благе вверенных людей. Нужно просить Бога о даре мудрого правления, как это делал Соломон: библейский царь не просил Бога о золоте или богатстве, но о мудрости в руководстве. По словам понтифика, каждый правитель обязан просить Господа о даре такой мудрости. В первом чтении апостол Павел призывает верующих молиться о царях, «дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте». Когда власть имущий делает то, что не нравится его подчиненным, его начинают критиковать, и он остается только со своей партией наедине с парламентом. Однако несмотря на то, за кого верующие голосовали, избранных руководителей нельзя оставлять одних: их нужно сопровождать молитвой. Христиане должны молиться о своих заботливых или нерадивых правителях ради общего блага всего общества, помня о вышесказанных словах апостола Павла. В завершение проповеди папа Франциск сказал: «Я прошу вас: пусть каждый из вас потратит на это пять минут, не больше. Если вы правители, то задайтесь вопросом: «Молюсь ли я Тому, Кто дал мне власть посредством людей?» Если же вы не правители, то молитесь ли вы о властях? Нельзя молиться только о тех, кто вам нравится: нужно молиться и о других, потому что они больше нуждаются в молитве! Молимся ли мы обо всех правителях? В противном случае нужно сделать испытание совести и исповедоваться в этом, потому что не молиться о правителях — грех».

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

Президент России Владимир Путин предлагает ввести «голубые каски» на востоке Украины в рамках миссии ООН, отмечает L'Osservatore Romano (Ватикан). Предложение выдвинуть миротворческий контингент ООН в Донецк и Луганск сделал Китай, а президент России поддержал инициативу. 11 сентября глава Кремля пошел еще дальше и в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель выразил готовность поддержать резолюцию Совета Безопасности по этому вопросу. Главная цель инициативы, по словам Путина, состоит в том, чтобы «обеспечить безопасность» наблюдателей от ОБСЕ, которые уже работают на Украине». Миссия ООН, говорит российский президент, может быть развернута не только на «линии соприкосновения» контролируемых Киевом территорией с территориями, которые находятся в руках повстанцев, но и в других областях, где ОБСЕ находится. На сегодня, однако, российское предложение, похоже, не дает ответа на главную заботу Киева — контроль пограничной зоны с Россией. Однако, по мнению международных наблюдателей, инициатива Кремля являет собой открытость по сравнению с предыдущими отказом принимать миротворческие миссии под эгидой ООН на Украине. Новая доступность могла бы открыть дверь для переговоров.

Папа Франциск и немецкий канцлер Ангела Меркель хотят более «гуманизированного» глобализма, считает Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Взгляды христиан на Меркель расходятся. Консервативный протестантский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является одним из ее самых решительных противников. Орбан выступает за Европу христианских национальных государств, которые сохраняют свою традиционную культуру и экономическую независимость; канцлер — за Европу мультикультурализма, интегрированную в глобализированную экономику с транснациональным разделением труда. Но есть христиане, которые восхищаются Меркель как защитницей солидарности и человеческого достоинства против популистов. Самым важным из них является папа Франциск. Эта связь может показаться удивительной, поскольку понтифик является ярым противником того, что он называет «глобализацией технократической парадигмы». Но он восхищается канцлером, потому что убежден — она не «зловещий глобалист», как говорят ее критики. Франциск может видеть в программе Меркель приверженность цели, которую Ватикан давно разделяет: продвижение более гуманной формы глобализации, как это описано в энциклике Павла VI Populorum Progressio. Что это значит для Германии? Протестантские и католические ветви христианского социального наследия в какой-то мере расходились. До воссоединения Германии в 1990 году в ХДС преобладала юго-западная католическая традиция с недоверием к централизованной власти и акцентом на местные традиции и институты посредничества. Воссоединение означало, что ХДС стал более северо-восточным и протестантским. Так что когда Меркель возглавила партию, «старая гвардия» начала ворчать против «прусского протестантантизма», который ценит эффективность централизованных технократических бюрократий, а Пруссия была домом этики Иммануила Канта. Когда канцлера ныне обвиняют в провоцировании кризиса с беженцами, которые разрушают христианскую культуру Европы, Меркель отвечает, что христианская культура уже разрушалась изнутри. «Если вы беспокоитесь о сохранении ее, — сказала она, — то чаще ходите в церковь и читайте Библию». Отличный совет. Но Меркель упускает из виду, что одной из причин, по которой христианская практика деградирует в послевоенной Европе, является, возможно, самый плюралистический, религиозно нейтральный идеал демократии, который ХДС уже давно продвигает. Общества, которые не признают Социальное Царство Христа, вместо этого становятся все более и более светскими. И взгляды на нравственность — особенно в части сексуальной морали — расходятся с учением Церкви. Папа Франциск восхищается Меркель в значительной степени потому, что она, похоже, привержена плюралистическому видению глобального развития, известному нам со времени понтификата Павла VI. Но с плюрализмом связан риск того, что это приведет к превращению христианства в маргинальную часть общества, а Церковь будет испытывать возрастающее давление на свое учение. К сожалению, есть признаки того, что это уже происходит, особенно когда католическое учение о нравственных вопросах вступает в конфликт с мирскими моральными установками.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Первое выступление президента США Дональда Трампа в ООН вызвало смешанные чувства у католических лидеров, передает Crux (Денвер, США). Трамп выступал за ограниченную программу переселения беженцев, намекнул на потенциальные военные действия в Венесуэле и пообещал «полностью уничтожить Северную Корею». Конгрессмен-республиканец Шон Даффи заявил изданию, что он, «как католик и отец восьми детей, гордится тем, что президент Дональд Трамп встал на защиту человеческого достоинства во всем мире и что он… был предельно ясен в противостоянии угрозе как радикального исламского терроризма, так и мошеннических режимов, которые замышляют недоброе против наших свобод». Исполнительный директор службы миграции и беженцев Конференции католических епископов США Уильям Кэнни обратил внимание на слова Трампа о том, что Соединенные Штаты — это «сострадательная страна», которая будет продолжать поддерживать усилия по переселению беженцев, но сосредотачиваться на том, чтобы сделать это ближе к родным странам мигрантов. Он «разделяет это стремление», однако считает, что замечания президента не учитывают беженцев, которые не могут быть расселены вблизи своих стран происхождения. Сильные слова нашел Трамп в отношении лидера Венесуэлы Николоса Мадуро, его американский президент назвал «социалистическим диктатором», который «привел некогда процветающую страну на грань полного краха». Это мнение разделяет отец Роберт Сирико, президент аналитического центра Acton Institute. «Бывая в Венесуэле на протяжении многих лет до и после Чавеса, я видел, как красивое и процветающее общество превратилось в руины, разрушенное несправедливой экономической системой». Клаус Рын, исполнительный директор Центра изучения государственной власти в Католическом университете Америки, сказал, что речь Трампа запомнится его конфронтационным стилем (особенно в отношении Северной Кореи) и акцентом на важности национального суверенитета. По мнению Рына, с одной стороны, мысли президента довольно хорошо согласуются с католическим социальным учением, когда речь идет о подчеркивании важности суверенитета, однако противоречат в части подхода к КНДР.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Комитет Сената по международным отношениям одобрил билль об оказании помощи жертвам геноцида в Ираке, информирует National Catholic Register (Айрондэйл, США). Христиане в Ираке, которые были изгнаны из своих домов в результате наступления ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2014 году, многие из них сейчас спасаются в Иракском Курдистане, нуждаются в удовлетворении основных потребностях — жилье, отоплении и питании. Эти христиане должны иметь доступ к официальной гуманитарной помощи США. Расширить доступ можно будет, если госдепартамент разрешит распределять ее через церкви и церковные организации.

Христиане в Сирии — это не гости или перелетные птицы, они являются частью нации, без них нет плюралистической Сирии. Об этом, как пишет Agenzia Fides (Ватикан), заявил президент Сирии Башар Асад, выступая на молодежной конференции, организованной Сиро-яковитской православной церковью. Сирийский лидер отметил неудачные попытки «экстремистов» поразить сирийских христиан, изгнать их из страны, говоря, что эта операция была частью более масштабного проекта, направленного на «разделение региона на сектантские образования ради оправдания существования еврейского государства». Асада сопровождали сирийский православный патриарх Игнатий Ефрем II, три епископа, монахи и священники Сиро-яковитской православной церкви.

Иранцы выступают за глобализацию и торговлю с Европой, но боятся Трампа, рассказывает AsiaNews (Рим, Италия). Таковы данные социологического исследования, проведенного в августе. Респонденты опасаются, что «давление» со стороны Соединенных Штатов, как видно из выступления Трампа в ООН, в конечном итоге вобьет клин между Брюсселем и Тегераном. В целом опрос показал, что общественное мнение Ирана все более оптимистично смотрит на экономическое и социальное будущее страны благодаря заключенному соглашению по ядерной программе и снятию санкций. Это связано с широкой поддержкой «глобализации» — 62,5% выступают за нее, рассматривая «глобализацию» как «увеличение торговли между странами в сфере товаров, услуг и рост инвестиций». Экономика сыграла важную роль в недавней избирательной кампании в Иране, став предметом жестких дискуссий между кандидатами, которые напали друг на друга. Недавно опубликованные данные показывают, что реформы умеренного президента Хасана Рухани, который был переизбран 19 мая, оказывают положительное влияние. В частности, иранцы с энтузиазмом относятся к иностранным компаниям, ведущим бизнес в Иране и с ним. 85% респондентов говорят, что «растущие торговые и деловые связи между Ираном и другими странами» были хороши или очень хороши для Ирана. Причем 51% считает, что это приводит к созданию рабочих мест в Иране, 40% уверены, что это приводит к повышению заработной платы иранцам. Когда дело касается иностранных компаний, открывающих фабрики в стране, 90% иранцев оценивают это как хорошее или очень хорошее дело. Больше всего заинтересованы иранцы в привлечении большего бизнеса из Германии (66%) и Японии (67%). Но по-прежнему существует большое подозрение в отношении Соединенных Штатов и одного из традиционных партнеров Ирана — Китая. Только 19% опрошенных говорят, что китайская экономическая деятельность принесет «много» пользы Ирану. При этом 50% респондентов хотели бы видеть больше американских компаний, ведущих бизнес в Иране. Сегодня иранцы с оптимизмом смотрят на свое экономическое будущее, 57% говорят, что дети будут жить лучше, чем их родители. Если и есть пессимизм, то он связан с реализацией ядерной сделки, которую явное большинство — 62% — называют хорошим и важным для будущего страны. Напомним, что 76 влиятельных лидеров из ЕС, России и Великоброитании подписали заявление в пользу соглашения. По их мнению, односторонние действия Белого дома стали бы «серьезной ошибкой», которая подорвет американские интересы и имидж США в мире, а также сотрудничество в рамках Совета Безопасности ООН. В конце концов, если Вашингтон выйдет из сделки, Европа должна пойти в обратном направлении и сделать все возможное, чтобы сохранить ее.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

«Религия на Украине не может быть частным делом, мы это уже проходили в Советском Союзе», — заявил глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук во время международной конференции «Роль религии в европейской интеграции — перспективы Украины и ЕС», которая проходит в Киеве при содействии Европарламента. Архиепископа цитирует Католицький Оглядач (Львов, Украина). Какое место занимает религия в общественной жизни? По мнению Шевчука, сам факт того, что сегодня Всеукраинский совет Церквей и религиозных организаций играет такую важную роль в жизни украинского общества, показывает, что религия и религиозная жизнь не является «личным делом», а есть «общественное дело». Как говорит глава УГКЦ, «это, возможно, один из вопросов, о котором сегодня спорит европейское сообщество. Потому что у некоторых существуют иллюзии, будто если мы устраним религию из общественного дискурса, переведем религиозный вопрос из общественной в сугубо частную жизнь, тогда религии не будут причиной конфликта. Такой процесс устранения религии из общественной жизни мы называем секуляризацией. И мы здесь, на Украине, очень чувствуем эти ветры секуляризации, которые веют на нас, в частности, из Западной Европы… Мы считаем, что сегодня Церкви и религиозные организации играют большую роль в развитии обновленной европейской Украины именно потому, что несут определенные ценности, которые, по нашему мнению, являются ценностями европейскими».

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; российского католического портала Gaudete; российской католической газеты Сибирская католическая газета.