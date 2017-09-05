7 февраля 2017 года Российская академия наук опубликовала меморандум «О лженаучности гомеопатии». Прошло довольно много времени, но воз и ныне там. Врачи продолжают выписывать гомеопатические лекарства. Почему? Да всё очень просто. Потому как существуют крупные компании — производители пустышек. Эти компании не тратят деньги на исследования своих продуктов, на их разработку. Вместо этого они вкладывают средства в маркетинг и создание бренда.

Иван Шилов ИА REGNUM Пират XXI века

В их бизнесе самым главным является манипуляция. Их продукция обязательно должна продаваться в аптеках, её должны рекомендовать врачи, в рекламе она должна позиционироваться соответствующим образом. У человека, который просто принимает лекарства, прописанные врачом, не должно возникать никаких сомнений. В конце концов, эта продукция обычно состоит из чего-нибудь простого и не опасного, а простуда проходит сама. У пациента возникает ощущение, что всё в порядке, и он даже может порекомендовать продукцию своим знакомым, даже если она почти полностью состоит из глюкозы и целлюлозы (то есть смесь сахара и картона). Бизнес выгодный, поэтому его так просто не задавить, даже если сама РАН говорит, что гомеопатия — лженаука. Ведь РАН на свои заявления не потратит такого рекламного бюджета. Возможно, напрасно.

Впрочем, тут я бы хотел поговорить не о РАН и не о гомеопатии. Но тоже о корпорациях и тоже о продаже воздуха, только немного в другой сфере. А именно, о цифровом праве и пиратстве.

Недавно стало известно то, что подозревали уже давно. Цифровое пиратство не наносит ущерба производителям продукции, а порой даже им полезно. Такие выводы делает в своем докладе Нидерландская компания Ecorys.

Europeanpirateparty.eu Члены Пиратской партии (Pirate Party MEP)

Исследование было произведено по инициативе не абы кого, а прямо самого Евросоюза, который выделил финансирование на исследования в размере 360 тысяч евро в 2014 году. Исследования были проведены на совесть, и в 2015 году был подготовлен 300-страничный доклад. Впрочем, по какой-то причине тогда его публиковать не стали, а решили придержать. Держали до тех пор, пока в дело не вмешалась Пиратская партия (Pirate Party MEP). После долгой переписки с Ecorys доклад был получен и информация попала в общий доступ.

В докладе утверждается, что пиратство не причиняет вреда правообладателям, а зачастую и вовсе полезно. Причина этого проста. Даже если книги, музыка или видеоигры достаются нелегально, но нравятся потребителю — повышается шанс того, что они будут приобретены легально. Главным исключением являются фильмы — именно их после нелегального просмотра редко как-либо приобретают, будь то в форме легальной копии или похода в кинотеатр. Авторы доклада говорят о том, что основной причиной такой проблемы с кино является дороговизна и низкое качество кинопродукции. Его просто не хочется смотреть повторно, да еще и за те деньги, которые для этого требуются.

Проблемы кинематографа обсуждать не хочется. Думаю, и так всем понятно, что к чему. Но сами выводы доклада и причины их сокрытия — обсудить было бы интересно. Ведь они противоречат ситуации, которая уже сложилась в сфере регулирования цифрового права. Фактически эти исследования означают, что корпорации — держатели авторских прав все эти годы лгали своим правительствам. Их юридические отделы зарабатывали на судебных исках огромные деньги (порой превосходящие прибыли от продаж самой продукции) совершенно несправедливо.

Опять сработал маркетинг, как и в случае с гомеопатией. Приходят корпорации на поклон к властям и говорят. «Великий государь, выслушай! Нет больше моченьки! Совсем пират окаянный замучил. Пишет писатель книгу — воруют. Сочиняет композитор музыку — воруют. Программист программы делает, и те — воруют. Не на что творческую личность прокормить даже, скоро и вовсе творить перестанут, некому будет хвалебную песнь для вас сочинить…»

Логотип торрент-трекера The Pirate Bay

Ну, хорошо. Закручиваем гайки, ловим пяток студентов за торренты, состригаем с них какие-то нереальные штрафы, создавая тем самым и прецедент, и шумиху, а затем распространяем эту практику как можно шире. Юридические отделы начинают работать на полную катушку, отбивая затраты на неудачные фильмы.

Власть спрашивает корпорации:

«Ну как, помогло?»

Корпорации отвечают: «Да, дела вроде на поправку пошли! Спасибо, милостивый государь!»

Но такой оптимизм, по всей видимости, породил желание властей подсчитать, насколько конкретно стало лучше. И тут выяснилось, что кому-то хорошо, может быть, и стало, но никакой проблемы не было. Корпорации просто её выдумали. Люди вполне охотно покупают легальную продукцию после того, как «попробуют» её и она их удовлетворит по качеству и устроит по цене.

Интересный вопрос заключается в том, а что, собственно, теперь делать? Система уже работает. И никакие единичные доклады, даже от авторитетных структур, ситуацию изменить не способны. Эта ситуация выгодна корпорациям. Европейские власти находятся в ситуации, когда упразднение системы породит слишком большое недовольство с их стороны и вопросы со стороны простых граждан, особенно тех, которые были в той или иной форме осуждены за использование пиратской продукции. Иными словами, доклад проще скрыть, чем сделать из него организационные выводы.

Но то — Европа. У нас в России законодательство в сфере борьбы с нелегальным контентом весьма кривое. Вроде бы и есть Роскомнадзор, и он что-то там блокирует. Но в основном всё происходит скорее бессистемно. И это в каком-то смысле делает ситуацию терпимой. Но поползновения в сторону закручивания гаек наблюдались некоторое время и у нас. Это ещё хорошо, что в сферу юридического регулирования цифрового пространства вторглась депутат Яровая и всем подкинула головной боли — стало как-то не до пиратства, появились проблемы более серьезные.

Густав Климт. Юриспруденция. 1907

Вообще всю эту историю я рассказал только с одной-единственной целью: призвать государство внимательнее изучать феномены, прежде чем пытаться их как-то регулировать. Вон, в Европе уже ошиблись с методами противодействия пиратству. Оказалось, что самое лучшее средство борьбы с ним — качественный контент за разумные деньги. Ещё раз: качественный контент за разумные деньги. Всё остальное — надувательство. Бороться с ним так, как это делают на Западе, не стоит. Это вредит и потребителям, и государству. А корпорации — пусть лучше честно работают и создают хорошую продукцию, вместо того чтобы бесконечно ныть, что их обкрадывают.

Даже если правообладателя кто-то и «обкрадывает», то ему это никак не вредит. Себестоимость производства цифровой копии равна нулю. Никто не терпит убытков, если потребитель получил копию, не заплатив. Но он по-прежнему может заплатить, если продукция достаточно хороша. Кроме того, неправильно отчуждать людей от творчества только по причине их низкого материального достатка. Даже если человек где-то раздобыл пиратскую продукцию — уж поверьте, не от хорошей жизни. Но это вовсе не значит, что он вор и пойдет кого-то обворует в магазине или что-то в таком духе. Государству стоило бы подумать о том, как тут соблюсти баланс интересов. Ведь государство должно думать не только об интересах бизнеса, но и граждан и всего общества.

Пиратство вполне можно воспринимать как бесплатную рекламу методом сарафанного радио. И многие вольные авторы и музыканты уже это поняли и выкладывают свои творения в открытый доступ сразу, без каких-либо ограничений. И при этом музыканты собирают полные залы, поскольку их музыка пришлась по вкусу слушателям и они хотят посетить их концерты и познакомиться с творчеством ближе. Да и писателям это не мешает продавать свои книги, поскольку многие любят читать «с бумаги» и, прочитав пару глав с экрана, идут в магазин, зная, что купят что-то стоящее. Срабатывает и простое желание поддержать любимого автора рублём или долларом.

Проблема тут явно в том, что государство не очень хочет вникать в тонкости жизни общества. Это касается и гомеопатии, и пиратства, и интернета, и многого другого. Зачастую государство помогает тем, кто громче «воет». И помогает им не из сочувствия, а из любви к собственным ушам — чтобы вой прекратился. Не пора ли уже наконец начать решать накопившиеся проблемы? Не заниматься тонкой подстройкой тугости гаек, а всесторонне изучать вопрос и принимать взвешенные, мудрые решения.