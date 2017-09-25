США должны поддержать стремление курдов к независимости, несмотря на значительное давление на Вашингтон со стороны его союзников в регионе. Поступить для США сейчас по-другому — значит показать себя не просто с аморальной стороны, но и пойти вразрез с собственными национальными интересами, пишет Али Джаванарди в статье для The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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Так, существует ряд причин, по которым отсутствие поддержки Вашингтоном референдума может не только пойти во вред американо-курдским отношениям, но и негативно сказаться на борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других интересах Белого дома.

Voice of America Курдские бойцы в Сирии

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Во-первых, поддержка курдов может стать способом противодействия усилению влияния Ирана в Ираке. Так, после падения режима Саддама Хусейна в 2003 году власть в стране попала под контроль преимущественно шиитского большинства, которое, несмотря на значительную военную и техническую поддержку США, неуклонно двигалось в сторону Исламской Республики Иран.

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По словам вице-президента страны Айяда Алави, Тегеран оказывает влияние даже на иракские выборы. Более того, в разрешении сирийского кризиса Багдад последовал за исламской республикой и Россией в поддержке Дамаска и других противников США. Нельзя и пренебрегать фактом о том, что курды оказались доминирующей силой в борьбе против боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Благодаря этому США смогли избежать отправки сухопутных частей для участия в еще одном конфликте.

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Во-вторых, поддержать курдский референдум — значит поддержать усилия по защите религиозных меньшинств в Ираке. Так, по данным ООН, с момента свержения Хусейна в 2003 году десятки тысяч иракских христиан и представителей других этнорелигиозных групп были вынуждены бежать из Багдада и Мосула в Курдистан из страха преследования. В результате этого, в частности, христианское население региона выросло в четыре раза.

Столица Иракского Курдистана Эрбиль

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В-третьих, благодаря поддержке референдума иракских курдов со стороны США удастся расстроить планы Ирана, стремящегося с помощью своих специальных подразделений и подконтрольных ему шиитских формирований установить сухопутный коридор между Ираном и Дамаском.

В-четвертых, Курдистан при поддержке Вашингтона сможет стать новым и важным противовесом в регионе. Необходимость этого обусловлена тем, что Турция — член НАТО и давний партнер США — все больше отдаляется от Вашингтона, начав после попытки государственного переворота в июле 2016 года клониться в сторону России.

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Помимо названных выше причин, заключает автор, между США и Курдистаном существует «экзистенциальная связь»: курды находят сходство между собственной борьбой за государственность и войной за независимость США. И если после свержения Саддама Хусейна США неосознанно помогли исламской республике расширить свое влияние на Ирак, Трамп не должен повторять этой ошибки.

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