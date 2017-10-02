Есть несколько причин. Русская весна, в том числе и ее крымская часть, была колоссальным энергетическим импульсом для всей России, точкой сборки, точкой консолидации страны. Возвращение Крыма в состав России объединило даже белых с красными.

Из личного архива Платона Бесседина Платон Беседин

Но этот импульс не был использован так, как он должен был быть использован. В массовом сознании было не очень правильно понято, что произошло с Крымом и что произошло со страной. Все это подпитывалось внешним давлением, а людей в России убеждали, что «вы стали хуже жить из-за Крыма», что, конечно, не очень хорошо.

В Крыму нужны были новые люди, но смены элит не произошло. Те, кого мы видим, — это люди из старой гвардии. К примеру, в интернете есть старое видео с нынешним сенатором Ольгой Ковитиди, где она говорит про то, что «Крым — с Украиной». Это ужасно, потому что люди просто поменяли портрет Януковича на портрет Владимира Владимировича.

Константин Коровин. На берегу моря в Крыму. 1909

Владимир Владимирович мне, конечно, намного приятнее и внешне, и по смыслам. Но эти люди не ставят перед собой задач добиться каких-то изменений. Они не понимают, что происходит в народе, они не понимают важности момента. Для них это просто распил бабла. Бабла стало больше — они сидят и пилят его. И им незачем искать новые лица.

На данном этапе — нет. Должно пройти время, пока сформируются новые элиты. Рано или поздно это произойдет, потому что Крым — российский на века. Я на сто процентов уверен, что Владимир Владимирович прекрасно понимает, что произошло, понимает всю важность данного события, и, конечно, он не оставит этого без контроля.

Люди будут вынуждены искать новые ресурсы, люди будут вынуждены создавать новые силы, и рано или поздно это произойдет. Я вам больше скажу: я уверен, что от успеха этого процесса зависит судьба не только полуострова, но и всей страны. Потому что иначе точка сборки может очень быстро стать точкой разборки.

Есть и еще одна причина. Двадцать с лишним лет Крым был в составе Украины, в статусе «своего среди чужих, чужого среди своих». Все лучшие силы уезжали. Теперь они должны вырасти и созреть. И нам нужны нормальные адекватные чиновники с материка. Не молокососы, а нормальные, адекватные взрослые люди. А сейчас на местах эти «калеки» либо устраивают саботаж, либо ведут себя просто глупо. Они, к сожалению, непрофессионалы.

Конечно, следят. И я уверен, что люди вообще не отделяют одного от другого: Крым, Россия, Украина — все это одно пространство. Это пространство сейчас дробят, и дробят чудовищно, перемалывая, как в мясорубке, кости и сухожилия.

Возьмите любое политическое ток-шоу: любой редактор вам скажет, что ни одна тема, ни Сирия, ни Трамп, ни социалка, не дает такого рейтинга, как Украина. Почему? Да потому что это одно пространство. Единое экономическое, политическое, социальное пространство. И даже «единое сексуальное пространство». Сколько браков между гражданами России и Украины, сколько родственников!

То, что происходит — это дробежка. А для крымчан Украина — это земля, где остался бизнес, квартиры, родственники. Поэтому они не просто следят, для них это вопрос первостепенной важности. Есть, конечно, и те, кто интересуются новостями, чтобы насладиться, позлорадствовать. Но для большинства то, что там происходит, — это боль.

Марина Каширская ИА REGNUM Вид с горы Ай-Петри

Нет, это маразм. Это ошибка. Мне нравится, как смотрит на это Владимир Владимирович: он смотрит на это трезво, он никогда не сыпет туда стрелы, никого не оскорбляет. Нельзя, как наши дурни-чиновники, думать, что если там все рухнет, то нам от этого будет хорошо.

Во-первых, не рухнет. С экрана можно говорить все что угодно, но есть такая штука, которую Гумилев называл пассионарным взрывом. На Украине это есть. Формируется нация. Правильно или неправильно она формируется — это другой вопрос. Но она формируется. И пока мы не признаем реалии, у нас ничего не выйдет.

Там формируется новое сознание, новая формируется среда. Там есть новый украинец. Можно над ним смеяться, можно злиться, но он есть. И пока мы не признаем, что он есть, и не начнем выстраивать отношения в новых обстоятельствах, ничего не выйдет.

Дело не в этом. Там формируется нация, и надо делать ставку на нормальные рабочие отношения с этой нацией. Возвращаться к старому формату и думать, кто тут меньший брат, а кто старший, думать, что все вернется и будет как было — это абсурд.

«Рабочие» — это правильное определение. Это должны быть отношения партнеров. Прежде всего нужно пытаться выстраивать культурные связи. Вне политической и военной деятельности.

Невозможно. Впрочем, это и не будет возможным. У меня и здесь — пессимистичный прогноз. Они будут делать все то, что делали прибалты. И ненависть идет с обеих сторон. Потому что когда льется кровь, уже не может быть иначе.

Они в Киеве очень давно поставили перед собой эту цель — разделить людей. Я жил с этим в Севастополе, вы жили с этим в Харькове. У Российской Федерации все эти годы была совершенно провальная политика на украинском направлении. Вся политика в виде «Россотрудничества», выпускавшего три литературных журнала… Это смех. Мы все провалили, а теперь спохватились: мы потеряли Украину, надо же!

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

Сейчас надо действовать без лишнего нервяка и без лишних шагов. Чем больше мы сейчас делаем, тем хуже. Это как если бы женщина обиделась, а мы все ей цветочки носим конфеты, а она все равно к нам все хуже и хуже относится. Должно пройти время. Ведь идет реальная война. Льется реальная кровь.

У нового украинского правительства есть задача — четко отделить Украину от России. Это — их основная задача, они для этого там и находятся, других целей у них вообще нет, никаких. И они все оправдывают своим соседством с Россией.

Они завалят себя сами, это сто процентов. Эти люди сами себя похоронят. Все к этому идет. Они непрофессионалы, к тому же у них — другие задачи, не развитие страны. Не надо сейчас туда лезть. Чем больше мы сейчас открываем эту дверку и показываем свое лицо, разукрашенное в триколор, тем хуже.

Да, спокойные рабочие отношения без лишних движений, без громких заявлений, без радикализации. Это очень важно. Люди, живущие на Украине, должны видеть с нашей стороны нормальные человеческие лица. А каким еще путем это решать? Военным путем это точно не решить.

Марина Каширская ИА REGNUM Гора Ай-Петри

Нет, не вымоется. Это очень сложная тема. И я не знаю, что с этим делать. Что делать, если у человека рак на запущенной стадии? Нам надо, конечно, заниматься контрпропагандой, в нормальном смысле этого слова. Но, к сожалению, слишком много уже упущено и потеряно.

И дело даже не в молодежи, а в системе, выстроенной на русофобии. Это — огромный маховик, и он там работает. Как его остановить в чужой стране — неясно. Наверное, надо создавать свой привлекательный образ. Укреплять, прежде всего, Россию. Мы вообще должны больше думать о себе, а не о других.