



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Президент США Дональд Трамп выступил с очередным заявлением и по привычке в Twitter. На сей раз его взволновал Тегеран. «Иран только что испытал баллистическую ракету, способную достичь Израиля, — написал Трамп. — Они также работают с Северной Кореей. Не так уж и много мы получаем от соглашения». Чуть ранее он сообщил, что принял решение по вопросу, следует ли США выходить из соглашения по иранской ядерной программе, однако пока не огласил его. Скорее всего, потому, что на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН американская дипломатия проиграла иранскую «партию».

Речь идет не о «тезисах», изложенных президентом США в своем выступлении на трибуне ООН. Они как раз не содержали ничего нового. Трамп в который раз заявил, что заключенная в 2015 году при международном посредничестве сделка с Ираном «вредна для США», и добавил, что Тегеран продолжает «деструктивное и подрывающее мир поведение», следовательно, «международному сообществу необходимо его остановить». Президент Ирана Хасан Рухани ответил, но своеобразно. Назвал речь Трампа в ООН «невежественной, абсурдной и полной ненависти» и констатировал, что «США оказались на Генеральной Ассамблее в одиночестве, став самой изолированной страной».

Действительно, другие члены «шестерки», подписавшие летом 2015 года Венские документы по ядерной программе, отказались поддерживать Вашингтон. Как заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, «соглашение выполняется, приносит результаты». Но главное в том, по словам Могерини, что «судьба соглашения по Ирану не может определяться США или другой страной, так как оно закреплено резолюцией Совета Безопасности ООН». Что созвучно и с позицией России. Если Белый дом решит пересмотреть свою политику в части ядерного соглашения, то это будет только его одностороннее решение. Таким образом, замечает немецкая газета Die Tageszeitung, президенту Рухани удалось не только

«расколоть США и ЕС, но и укрепить свое политическое положение внутри страны, так как он стал подвергаться острой критике со стороны радикально настроенных сил, выступающих вообще против каких-либо альянсов с Западом».

Помимо того, отмечают многие европейские эксперты, благодаря сложившейся ситуации Тегеран укрепляет свое влияние в регионе. По оценке The Washington Post, все это происходит на фоне проблем США, которые сталкиваются с недовольством Израиля, опасающегося, что в области, освобожденные от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «войдет» Иран; арабских союзников; иракских курдов, стремление к независимости которых Вашингтон публично отказался поддерживать. На сирийском направлении уже действует альянс Россия — Турция — Иран, а теперь может появиться и альянс Турция — Сирия — Иран уже на курдском направлении. Как отмечают аналитики, сейчас именно Россия, а не США, получает шансы «сыграть роль миротворца как между Ираном, Турцией и курдами, так и между суннитскими арабскими государствами и «шиитской осью». А затем, чего исключать нельзя, Москва может «добиться некоего компромисса между Израилем и Ираном».

Такая комбинация выглядит реальной, поскольку Трампу «на Ближнем Востоке не удается заполнить оставленный администрацией Обамы вакуум». Даже Анкара, пишет турецкая газета Sabah, «вылетела из американской клетки, заключив соглашение с Россией по С-400». Парадокс в том, что «три таких сильнейших и важнейших игрока, как Россия, Турция и Иран, которые на протяжении 250 лет конкурировали друг с другом на Кавказе, Балканах, в Средней Азии, на Ближнем Востоке, стали объединять свои усилия», что в свою очередь означает — на Ближнем Востоке «основная парадигма радикальным образом меняется».

Конечно, это еще не означает, что Вашингтон потерял ресурс и возможности проводить активную политику в регионе. Так, по сведениям Sabah, США «проводят «конституционный переворот» в союзном Китаю Пакистане под предлогом северокорейского кризиса, против Пекина разместили системы противоракетной обороны в Южной Корее». По мнению турецких и европейских экспертов, двойственное впечатление производит и разыгрывание американцами курдской карты в регионе, появление сценариев по «превращению Ирана в Ирак или в Сирию», новый курс в Афганистане и даже, возможно, по отношению к Закавказью. Начнется все с той минуты, когда президент США, несмотря на увещевания остальных переговорщиков, выйдет на трибуну и заявит о выходе из сделки с Тегераном.

Пока Трамп к этому не готов, но давление американцев на ЕС, попытки помешать европейским концернам и банкам проводить сделки с Ираном будут усиливаться, постепенно сопрягаясь с развитием северокорейского кризиса. Однако важнейшей отправной точкой является все же референдум в Иракском Курдистане о независимости.