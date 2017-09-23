Арктика: Запад снова напуган русскими в Арктике
На минувшей неделе западные СМИ уделили внимание российской технике, созданной для работы в Арктике. Так, Mirror сообщает своей аудитории о спуске на воду самого мощного в мире ледокола «Сибирь», прошедшего 22 сентября в Петербурге. The Barents Observer упоминает об учениях российского Северного флота и стрельбе по целям с базы на острове Котельный.
Однако главным поводом для разговоров об Арктике у иностранных медиа с 18 по 24 сентября стало сокращение площади льда. ИА REGNUM приводит обзор главных сообщений.
Запад обеспокоен таянием льдов
Уже четвертое лето подряд скорость таяния льда в Арктике бьет исторические рекорды. Площадь полярной шапки сейчас составляет 4,6 млн км2, что почти на 1,6 млн км2 меньше, чем средние значения двадцатилетней давности. Такие данные Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) на прошлой неделе транслировали многие зарубежные СМИ.
The New York Times публикует графики, которые показывают динамику таяния арктического морского льда с конца 1970-х годов, когда для изучения региона были впервые использованы спутниковые снимки. Рекорд по максимальному сокращению площади льда по-прежнему принадлежит 2012 году, когда размеры полярной ледовой шапки сократились до 3,41 млн км2. Тем не менее лето 2017 года вошло в десятку по темпам сокращения арктических льдов за всю историю наблюдений.
Причиной сокращения площади льдов в этом году, как считают исследователи, могли быть сильные летние дожди в Арктике, чьи относительно теплые воды могли ускорить таяние ледовой шапки. Также этому способствовало раннее начало таяния.
«Если лед покидает океан в начале сезона, то оставшиеся на его месте темные части открытой воды поглощают еще больше тепла», — поясняет доктор Марк Серрезе, директор американского Национального центра данных по снегу и льду.
«За последние 30 лет летняя протяженность морского льда уменьшилась на площадь, примерно равную четверти Европы», — передает британское агентство Time and Star. Оно же транслирует слова Рода Дауни, руководителя полярных программ экологического благотворительного фонда WWF, о том, что в таянии Арктики виноват образ жизни современных людей.
«Потеря арктического морского льда — самый заметный признак изменения климата, и люди несут большую ответственность за это. Это нехорошо для людей Арктики, которые зависят от морского льда для их традиционного образа жизни, и для людей во всем мире, которые зависят от стабильного климата», — считает Род Дауни и призывает человечество перейти к более активным действиям по изменению климата и сокращению выбросов, «чтобы стабилизировать Арктику для будущих поколений».
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Исландия ловит рыбу в теплом океане
Потепление океанов, волнующее экологических активистов, приносит выгоду экономике Исландии, сообщает Reuters. За последние двадцать лет воды вокруг Исландии стали теплее на 1—2 градуса Цельсия. И рыба теперь плывет на север, в сети исландских рыбаков.
«Рост температуры океана изменил запасы рыбы вокруг Исландии: южные виды теперь мигрируют на север, а северные виды перемещаются еще дальше», — сообщил информагентству Олафур Астборссон, ученый из Института морских исследований в Рекьявике.
Такие северные страны, как Исландия извлекают пользу из изменения климата, поскольку в их акваториях теперь появляются ценные виды рыб, ранее боявшихся слишком холодной воды. В первую очередь, речь идет о скумбрии, которая до 2000 года была редким видом для Исландии, но сегодня является одной из самых коммерчески важных рыб страны. В 2016 году скумбрия стала третьей по объемам вылова рыбой в Исландии, в результате ее продажи страна получила 103 млн долларов.
Однако Хрейдар бор Валтссон, профессор факультета естественных наук в Университете Акюрейри, сообщает, что на этот экономический плюс находится свой минус: важные для исландского рыболовства виды, обитающие в холодных водах, сокращаются.
«На данный момент прибыли и убытки сбалансированы, но в долгосрочной перспективе, думаю, изменения принесут больше пользы, чем вреда», — предсказал Валтссон.
Рыболовство когда-то было крупнейшей отраслью экономика в Исландии, но его доля в ВВП снижалась по мере бурного роста туризма и сферы энергетики. В 2007 году Исландия заняла 15-е место среди крупнейших рыболовных стран мира, уже к 2014 году стала 19-ой. Тем не менее десятая часть экономики Исландии напрямую связана с рыболовным промыслом, и эта цифра возрастает почти до 20%, если учитывать связанные с ним отрасли.
Это означает, что любые изменения в рыбной промышленности страны могут существенно повлиять на ее экономику в размере 16,7 млрд долларов США, которая в настоящее время оправилась от кризиса 2008 года.
Канада строит арктический научный комплекс
Новая арктическая исследовательская станция Канады в Кембриджском заливе готовится к торжественному открытию в октябре 2017 года. Как сообщает онлайн-издание University Affairs, проект обошелся правительству в 250 млн долларов.
Исследователи Канадской арктической научно-исследовательской станции изучат арктические проблемы, в том числе последствия изменения климата на суше, океане и озерах вокруг Кембриджского залива. Возобновляемые источники энергии, северная инфраструктура и криосфера (вечная мерзлота, снег и лед) также входят в число приоритетных направлений.
Станция расположится у края Северо-Западного прохода — морского маршрута через Канадский Арктический архипелаг в Северном Ледовитом океане, соединяющий Атлантический и Тихий океаны. Этот район Арктики еще мало изучен, считают эксперты.
Научный комплекс обеспечит исследователям круглогодичное размещение, снегоходы и вездеходы и предоставит современное оборудование для изучения проблем арктического региона. На базе будет оборудована лаборатория для изучения насекомых и растений, а также вскрытия крупных животных.
«Раньше образцы приходилось отправлять в отдаленные центры Канады, — сообщила Сьюзан Кутц, доцент кафедры ветеринарной медицины в Университете Калгари, которая изучает влияние изменения климата на здоровье диких животных. — Теперь анализы можно будет проводить непосредственно на месте».