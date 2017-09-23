На минувшей неделе западные СМИ уделили внимание российской технике, созданной для работы в Арктике. Так, Mirror сообщает своей аудитории о спуске на воду самого мощного в мире ледокола «Сибирь», прошедшего 22 сентября в Петербурге. The Barents Observer упоминает об учениях российского Северного флота и стрельбе по целям с базы на острове Котельный.

Www.rus-arc.ru Ледник о. Чампа, ЗФИ. Фотограф: М. Меньшикова

Однако главным поводом для разговоров об Арктике у иностранных медиа с 18 по 24 сентября стало сокращение площади льда. ИА REGNUM приводит обзор главных сообщений.

Www.nytimes.com Минимум ледового покрытия Арктики, по данным НАСА на 13 сентября 2017 года

Запад обеспокоен таянием льдов

Уже четвертое лето подряд скорость таяния льда в Арктике бьет исторические рекорды. Площадь полярной шапки сейчас составляет 4,6 млн км2, что почти на 1,6 млн км2 меньше, чем средние значения двадцатилетней давности. Такие данные Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) на прошлой неделе транслировали многие зарубежные СМИ.

The New York Times публикует графики, которые показывают динамику таяния арктического морского льда с конца 1970-х годов, когда для изучения региона были впервые использованы спутниковые снимки. Рекорд по максимальному сокращению площади льда по-прежнему принадлежит 2012 году, когда размеры полярной ледовой шапки сократились до 3,41 млн км2. Тем не менее лето 2017 года вошло в десятку по темпам сокращения арктических льдов за всю историю наблюдений.

Причиной сокращения площади льдов в этом году, как считают исследователи, могли быть сильные летние дожди в Арктике, чьи относительно теплые воды могли ускорить таяние ледовой шапки. Также этому способствовало раннее начало таяния.

«Если лед покидает океан в начале сезона, то оставшиеся на его месте темные части открытой воды поглощают еще больше тепла», — поясняет доктор Марк Серрезе, директор американского Национального центра данных по снегу и льду.

«За последние 30 лет летняя протяженность морского льда уменьшилась на площадь, примерно равную четверти Европы», — передает британское агентство Time and Star. Оно же транслирует слова Рода Дауни, руководителя полярных программ экологического благотворительного фонда WWF, о том, что в таянии Арктики виноват образ жизни современных людей.

«Потеря арктического морского льда — самый заметный признак изменения климата, и люди несут большую ответственность за это. Это нехорошо для людей Арктики, которые зависят от морского льда для их традиционного образа жизни, и для людей во всем мире, которые зависят от стабильного климата», — считает Род Дауни и призывает человечество перейти к более активным действиям по изменению климата и сокращению выбросов, «чтобы стабилизировать Арктику для будущих поколений».

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Mercator Media 2017 Рыболовство в Арктике

Исландия ловит рыбу в теплом океане

Потепление океанов, волнующее экологических активистов, приносит выгоду экономике Исландии, сообщает Reuters. За последние двадцать лет воды вокруг Исландии стали теплее на 1—2 градуса Цельсия. И рыба теперь плывет на север, в сети исландских рыбаков.

«Рост температуры океана изменил запасы рыбы вокруг Исландии: южные виды теперь мигрируют на север, а северные виды перемещаются еще дальше», — сообщил информагентству Олафур Астборссон, ученый из Института морских исследований в Рекьявике.

Такие северные страны, как Исландия извлекают пользу из изменения климата, поскольку в их акваториях теперь появляются ценные виды рыб, ранее боявшихся слишком холодной воды. В первую очередь, речь идет о скумбрии, которая до 2000 года была редким видом для Исландии, но сегодня является одной из самых коммерчески важных рыб страны. В 2016 году скумбрия стала третьей по объемам вылова рыбой в Исландии, в результате ее продажи страна получила 103 млн долларов.

Однако Хрейдар бор Валтссон, профессор факультета естественных наук в Университете Акюрейри, сообщает, что на этот экономический плюс находится свой минус: важные для исландского рыболовства виды, обитающие в холодных водах, сокращаются.

«На данный момент прибыли и убытки сбалансированы, но в долгосрочной перспективе, думаю, изменения принесут больше пользы, чем вреда», — предсказал Валтссон.

Рыболовство когда-то было крупнейшей отраслью экономика в Исландии, но его доля в ВВП снижалась по мере бурного роста туризма и сферы энергетики. В 2007 году Исландия заняла 15-е место среди крупнейших рыболовных стран мира, уже к 2014 году стала 19-ой. Тем не менее десятая часть экономики Исландии напрямую связана с рыболовным промыслом, и эта цифра возрастает почти до 20%, если учитывать связанные с ним отрасли.

Это означает, что любые изменения в рыбной промышленности страны могут существенно повлиять на ее экономику в размере 16,7 млрд долларов США, которая в настоящее время оправилась от кризиса 2008 года.

Канадская научно-исследовательская станция Канады

Канада строит арктический научный комплекс

Новая арктическая исследовательская станция Канады в Кембриджском заливе готовится к торжественному открытию в октябре 2017 года. Как сообщает онлайн-издание University Affairs, проект обошелся правительству в 250 млн долларов.

Исследователи Канадской арктической научно-исследовательской станции изучат арктические проблемы, в том числе последствия изменения климата на суше, океане и озерах вокруг Кембриджского залива. Возобновляемые источники энергии, северная инфраструктура и криосфера (вечная мерзлота, снег и лед) также входят в число приоритетных направлений.

Станция расположится у края Северо-Западного прохода — морского маршрута через Канадский Арктический архипелаг в Северном Ледовитом океане, соединяющий Атлантический и Тихий океаны. Этот район Арктики еще мало изучен, считают эксперты.

Научный комплекс обеспечит исследователям круглогодичное размещение, снегоходы и вездеходы и предоставит современное оборудование для изучения проблем арктического региона. На базе будет оборудована лаборатория для изучения насекомых и растений, а также вскрытия крупных животных.

«Раньше образцы приходилось отправлять в отдаленные центры Канады, — сообщила Сьюзан Кутц, доцент кафедры ветеринарной медицины в Университете Калгари, которая изучает влияние изменения климата на здоровье диких животных. — Теперь анализы можно будет проводить непосредственно на месте».