Казахстан недоволен вмешательством Турции в его внутренние дела





Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Эрдоган: «Мы договорились с Россией, турецкие войска отправятся в Идлиб»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем интервью для Reuters во время визита в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН заявил, что турецкие войска будут отправлены в сирийскую провинцию Идлиб неподалеку от Хатая. Он добавил, что решение о направлении войск было принято в рамках соглашения о «снижении напряженности в регионе», заключенного в прошлом месяце с Россией. Эрдоган заявил, что «возможность Башара Асада остаться у власти они будут рассматривать в качестве преступления». С другой стороны, президент Турции отметил, что отношения с НАТО остаются «крепкими», несмотря на договор с Россией по С-400.

Поехал в США, оставив дома даже начальника охраны

Эрдоган, направившийся в США, не стал брать с собой свою охрану, в отношении которой в Соединенных Штатах было начато расследование. Он приехал в США вместе с племянником и работником охранных служб Али Эрдоганом. Своих телохранителей, в отношении которых было вынесено решение об аресте, что стало причиной для серьезных заявлений в американском парламенте, оставил в Турции.

U.S. Navy Турецкие спецназовцы

Шок от «первого дня»

Соглашение с американцами по поводу использования президентом Эрдоганом оружия для обороны было отозвано администрацией Трампа, причем прямо во время визита турецкого лидера в США. Государственный департамент отозвал декларацию о продаже, ранее переданную Конгрессу. Таким образом, заключенный в начале этого года с американской компанией договор на поставку полуавтоматического оружия на сумму 1,2 млн долларов, которое Эрдоган хотел использовать для обороны страны, аннулируется.

Встреча с Трампом

Президент Турции встретился с президентом США Дональдом Трампом во время визита в Нью-Йорк. «Я полагаю, что отношения между двумя странами сейчас близки, как никогда», — заявил Трамп во время интервью перед началом встречи в отеле Lotte New York Palace, указывая на то, что личные отношения с Эрдоганом играют важную роль. Трамп отметил, что турецкий президент возглавляет «очень проблемную часть мира». Эрдоган, в свою очередь, заявил, что он надеется на возможность обсудить с Трампом, которого он назвал «моим дорогим другом Дональдом», отношения между США и Турцией, региональные события и другие вопросы мирового характера. «Я особенно благодарен за то, что нам была предоставлена такая возможность», — добавил Эрдоган. В критически важных переговорах также приняли участие министр иностранных дел Турции, министр энергетики и природных ресурсов, глава Генерального штаба, советник Национальной разведывательной службы, посол Турции в Вашингтоне, пресс-секретарь президента и постоянный представитель от ООН. Встреча длилась около 40 минут. Сообщается, что после переговоров Трамп отправился играть в гольф.

«Мой друг» за 11 миллиардов долларов

Во время встречи Трампа и Эрдогана в Нью-Йорке внимание привлек тот факт, что оба лидера обращались друг к другу не иначе, как «мой друг». Сразу после встречи между Трампом и Эрдоганом было объявлено, что Tурецкие авиалинии планируют купить 40 самолетов модели 787−9 Dreamliner от American Boeing. Стоимость покупки составляет 11 миллиардов долларов. Генеральный директор Boeing Деннис Мюленбург также объявил, что в рамках соглашения с Турецкими авиалиниями к 2019 году они увеличат производство Dreamliner на 17%. Помимо того, Boeing будет способствовать развитию турецкой аэрокосмической промышленности.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп

Газета Metro опубликовала беспрецедентные объявления

Газета Metro, распространяемая в Нью-Йоркском метрополитене, перевозящем в день до 6 млн пассажиров, опубликовала на первой и последней полосах и внутренних разворотах объявления Фондов по правам человека (Human Rights Foundations) под заголовком: «Мы не приветствуем тебя, Эрдоган». В статье говорится о том, что Турция, которая когда-то «давала надежды на демократию», теперь превратилась в откровенно диктаторскую державу. Были подведены итоги за последние год: закрыты 195 СМИ; 2099 школ и университетов; уволены 146 674 госслужащих; 58 889 человек, критикующих правительство, заключены в тюрьмы; более 300 журналистов арестованы; сила президента укрепилась.

Охрана снова побила протестующих

Организация TASC выступила с протестом против пребывания Эрдогана в Нью-Йорке. Протестант, показывая пальцем на президента, выкрикивал что-то громко по-английски. Желающих развернуть баннер вывели из помещения. В этот момент находящиеся в зале люди, как позже утверждалось — являющиеся охранниками, побили протестанта.

Учения на границах с Ираком

Турецкие вооруженные силы объявили о начале учений в пограничном с Ираком районе Силопи-Хабур. «Функция» пограничных ворот Хабура снова появилась на повестке дня после начала споров о «референдуме» в Иракском Курдистане. В заявлении Генерального штаба Турции сообщается, что учения продолжились с проведением одновременно боевых операций в приграничном регионе.

Эрбиль не собирается отступать

Глава регионального правительства Курдистана Масуд Барзани выступил с новым заявлением в связи с запланированным на 25 сентября референдумом о независимости. «Мы отвергаем предложение о переносе референдума, — заявил Барзани. — Никого не слушайте, мы идем на референдум». Говоря об «альтернативах», исходящих от США, Великобритании и ООН, Барзани заявил следующее: «До сих пор мы не получили эквивалентную альтернативу референдуму. Референдум — это инструмент для достижения нашей независимости, но это не цель. Наша цель — независимость. Нам много чего обещали ранее, но ни одно из обещаний не было выполнено. Поэтому референдум не будет отложен».

Казахстан недоволен вмешательством Турции в его внутренние дела

Казахстан продолжает остро реагировать на приложенные турецкой правящей Партией справедливости и развития и президентским дворцом особые усилия для закрытия школ движения «Хизмет». «Это школы Казахстана, мы не отдадим учителей Турции, и на этом тема закрыта!» — заявил казахстанский президент Нурсултан Назарбаев. Один из ведущих местных политологов и экономистов Олжан Кудайбергенов направил открытое письмо по поводу школ «Хизмет» послу Турции в Астане Невзату Уяныку. Копии ушли министру иностранных дел Казахстана Кайрату Абдрахманову и Генеральному прокурору Казахстана Жакипу Асанову. Кудайбергенов отметил постоянное давление со стороны Анкары, желающей закрытия этих школ, и напомнил, что школы принадлежат министерству образования Казахстана, поэтому напор Турции может быть рассмотрен как вмешательство во внутренние дела страны. Он подчеркнул, что подобное давление неприемлемо, а также сказал, что посольство Турции действует в соответствии с внутренней политической ситуацией, не опираясь на подтвержденные двумя странами ранее соглашения. Кудайбергенов подчеркнул, что гнусным он считает тот факт, что посольство шантажирует семьи с новорожденными детьми, не выдавая им паспорта. Известный экономист заявил, что посольство выдумывает различные поводы для того, чтобы турецкие учителя не смогли получить гражданство Казахстана, а также напомнил, что вернувшиеся в Турцию преподаватели оказываются в тюрьме по вымышленным причинам.

Akorda.kz Нурсултан Назарбаев

Германия одобрила 196 запросов о предоставлении убежища для дипломатов

Заявления 196 турецких граждан с дипломатическими паспортами, ищущих убежища в Германии, были одобрены. Число турков, просящих политического убежища, в сентябре увеличилось до 962 человек. Министерство иностранных дел Германии приняло 249 ходатайств о предоставлении убежища для турецких дипломатов, по состоянию на сентябрь 80% из них удовлетворены. Среди претендентов на предоставление политического убежища значатся также служащие Вооруженных сил Турции.

Аресты продолжаются с той же скоростью

Операции против движения «Хизмет», которые уже достигли уровня геноцида, продолжаются. Генеральная прокуратура Анкары в рамках «охоты на ведьм» провела десять операций в районе Анкары, во время которых было арестовано четыре офицера, пять унтер-офицеров, два гражданских служащих, два курсанта и тринадцать военных, девять из которых находились на действующей службе, а четверо уволены. Во время операции в Конье было арестовано 125 человек. В Балыкэсире, Трабзоне, Анкаре, Самсуне, Ризе, Кыршехире, Орду, Стамбуле, Измире, Денизли, Кайсери, Чанкыры, Малатье, Бурсе и Ыспарте было заключено под стражу 52 человека, еще девятнадцать находятся в розыске. Во время операции в Аксарае было вынесено решение о задержании двадцати человек, а в Афьоне — одиннадцати. Генеральная прокуратура Аксарая приняла решение об аресте ранее отстраненных двадцати учителей в Аксарае, Анкаре и Кыршехире. До сих пор семнадцать учителей были взяты под стражу. В рамках операций, проведенных в Измире, 24 адвоката были арестованы.

Англия: «Купите оружие у нас вместо Германии»

Согласно статье Сертача Эша, опубликованной в газете Cumhuriyet, министр по делам ЕС Омер Челик принял участие в приеме, организованном посольством Турции в Лондоне. Во время приема, в котором также принял участие заместитель главы генштаба Великобритании генерал Гордон Мессенджер, министр встретился с представителями турецких и британских оборонных предприятий. Отмечается, что британцы предложили Турции сотрудничество по военной подготовке, продемонстрировав тем самым, что они хотят заполнить место Германии в оборонной промышленности. «На приеме в лондонском посольстве мы встретились с представителями оборонного сектора», — отметил Челик в записи в социальных сетях, в то время, как британский посол в Анкаре Ричард Мур написал, что «сотрудничество в оборонной отрасли продолжает укрепляться». Кроме того, стало известно, что производитель танков второй группы мощности Challenger (двигатель и трансмиссия) Caterpillar сделал презентацию для группы мощности Алтай в Турции. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль объявил о приостановке всех основных запросов о вооружении Турции. Однако канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что выступает против полного запрета на продажу оружия Турции.

Турецкий флаг

Докладчик ООН пригрозил Турции исключением

Специальный докладчик ООН по вопросам свободы слова Дэвид Кэй пригрозил Турции исключением из «естественных партнеров демократического общества» в связи с продолжающимся режимом чрезвычайного положения. Кэй, направивший заявку в Европейский суд по правам человека в связи с арестом журналистов в Турции, ответил на вопросы журналистов DW Türkçe. «Я думаю, что Турция будет исключена из партнеров демократического общества. Это станет тяжелой трагедией как для Турции, так для Европы и для всех, кто придает значение правам человека», — добавил он. Отметив, что время положить конец режиму чрезвычайного положения давно пришло, Кэй также заявил от лица ООН, что заключенные писатели и журналисты примут участие в Европейском суде по правам человека в качестве истцов.

Коротко, но важно

После разрешения властей Германии организовать встречу сторонников Рабочей партии Курдистана в Кельне посол Германии в Анкаре Мартин Эрдманн был приглашен в министерство иностранных дел Турции для того, чтобы власти могли высказать свое видение этого вопроса.

Спортсмен Red Bull Кенан Софуоглу добился победы в Чемпионате мира по суперспорту сезона 2017. Кенан Софуоглу, который превосходил своих противников в последних пяти гонках, занял первое место в Португалии и стал абсолютным лидером.