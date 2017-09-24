



Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Польши

В Польше оживились дискуссии о роли в истории страны первого секретаря Польской объединенной рабочей партии Эдварда Герека (1970—1980 гг.). Поводом послужил так называемый «закон о декоммунизации», предписавший органам местного самоуправления переименовать до 2 сентября сего года улицы и площади, связанные с деятелями и событиями Польской народной республики. В конце августа силезский портал Dziennik Zachodni в этой связи сообщал, что в городе Сосновец, где был в 2001 году похоронен глава ПОРП, представители левых движений намерены провести дебаты по вопросу сохранения названия кольцевой развязки имени Герека. Как заявил представитель Федерации молодых социал-демократов Михал Вчисло, «мы надеемся, что в очередной раз жители Сосновца пошлют четкий сигнал, показывающий общественную поддержку нашего города идее почтить память Герека, и приглашаем всех принять участие в дискуссии «Эдвард Герек — достижения и роль в развитии Сосновца». Главным гостем дебатов должен был выступить член Европейского парламента профессор Адам Герек, сын Эдварда.

Но прежде скажем пару слов о самом первом секретаре польских коммунистов. В отличие от иных руководителей ПНР, его становление как политика не было связано с промосковским Коминтерном и его структурами, Герек считался коммунистом западного типа. Он родился в Российской империи в 1913 году. Первые годы провел в Польше, однако в итоге его семья была вынуждена податься на заработки во Францию. Молодой Герек сам работал в шахте, состоял в польской фракции Французской коммунистической партии. За участие в забастовке был депортирован в Польшу, служил в армии, затем подался в Бельгию. Окончательно Эдвард вернулся в Польшу в 1948 году, где и присоединился к Польской рабочей партии, прошел обучение в Центральной партийной школе. Его партийная карьера была связана с Силезией, откуда он переместился в руководящие органы ПОРП, а уже в середине 1960-х годов Герека стали воспринимать как потенциального преемника Владислава Гомулки (первый секретарь партии в 1956—1970 гг.).

Владислав Гомулка

20 декабря 1970 года во время «дворцового переворота» и на фоне массовых забастовок в стране Гомулка был снят со своего поста, и его место занял Эдвард. Приход Герека был воспринят первоначально обществом с энтузиазмом. Новый первый секретарь установил отличную от Гомулки стилистику общения, он начал посещать польские города и поселения, чего не делал его предшественник, встречаться с рабочими и вступать с ними в диалог. Стильно одетый Герек хорошо смотрелся и на экранах телевизора. Им был провозглашен лозунг построения «второй Польши». И первая половина 1970-х годов внушала оптимистические настроения. Начался резкий рост зарплат. Огромные средства вкладывались в промышленное производство и производство товаров массового потребления, в продаже появилась coca-cola и «польский фиат», цветные телевизоры. Было организованно масштабное жилищное строительство — возводились микрорайоны из блочных домов, рассчитанные на проживание до 10 миллионов поляков.

ПНР становилась «витриной социализма». С одной стороны, у Герека сложились хорошие личные отношения с Леонидом Брежневым. Возможно, дело было в их происхождении. Как писал в своих мемуарах президент Франции Валери Жискар д’Эстен, «время от времени я вел с Гереком довольно откровенные беседы… Эдвард Герек был личным другом Брежнева. Он сообщил мне (хотя я и не могу ручаться за достоверность его слов, так как наша разведывательная служба не имела ни одного гражданского агента в Советском Союзе), что мать Брежнева была полькой. Брежнев это скрывал, поскольку русские к полякам относятся с сарказмом и презрением. Тем не менее польский был в прямом смысле его родным языком, и с Гереком они нередко говорили по телефону по-польски». Одновременно Варшава пошла на контакты с Западом, откуда получала большие кредиты. Однако все это обернулось проблемами для Герека во второй половине 1970-х годов, когда в Москве ухудшилось здоровье Брежнева — его свита к главе ПОРП относилась уже скептически. Помимо того, опережающий рост производства рост зарплат привел к тому, что деньги у рабочих еще были, а мяса на прилавках становилось все меньше и меньше. Снова начались массовые забастовки, нанес удар и Запад, вступив в альянс с профсоюзом «Солидарность». В 1980 году Герека отправили в отставку, спустя год исключили из партии.

Эдвард Герек

И тем не менее Эдвард Герек сегодня в Польше является, пожалуй, самым симпатичным руководителем ПНР, которого вспоминают с теплой ностальгией. В 2004 году почти половина поляков ставила его на первое место среди послевоенных политиков, которые сделали для страны больше всего, легендарный Лех Валенса занимал второе место. Так как же следует оценивать Герека? Вот что говорит профессор Адам Герек, сын Эдварда, который на днях дал интервью популярному порталу Onet. pl: «Эдвард Герек действительно был великим польским патриотом, о чем свидетельствуют все действия в его долгой жизни на благо нашей страны, на благо всего польского общества. В 1970-е годы он инициировал новую индустриализацию, что привело к укреплению позиций нашей страны в мире. Польшу не только признавали в мире за серьезное государство, но с нами считались». По его словам, нельзя сводить патриотизм в ПНР только к тем, кто объявлял забастовку. Патриотами были и люди, которые своей работой «славили и укрепляли свою страну». У профессора Герека есть большие претензии к ныне правящей партии «Право и Справедливость» (PiS), чью политику он считает «популистской» и схожей с действиями немецких национал-социалистов. Комментируя тезис PiS об «оккупированной Польше» времен ПНР, он замечает: есть ли в наше время глобализации страны, на 100% независимые и суверенные? Разве что Северная Корея. Нынешняя же Польша оказалась в зоне влияния Евросоюза, отдав ему часть суверенитета.

Эдвард Герек на субботнике. 1974

Как считает Адам Герек, в стране еще наступит время, когда не только к 1970-м годам, но и к истории всего периода Польской народной республики после ухода правящих элит с их неизбежными ошибками будут все чаще и чаще апеллировать как к модели и примеру, просто должно пройти еще немного времени. Может быть, хотя восприятие той эпохи и Эдварда Герека пока что в Польше неоднозначно. Профессор Павел Вечоркевич называет Герека «польским Горбачевым», допустившим «эрозию коммунистической системы». Глава оппозиционной польской партии «Современная» (Nowoczesna) Рышард Петру, критикуя президента «Права и Справедливости» Ярослава Качиньского, говорит о сходстве его с первым секретарем ПОРП: начинал Герек хорошо, но смог экономическое благоденствие удержать всего 4—5 лет, тем же закончит и лидер PiS. А еженедельник Newsweek Polska напоминает, что Ярослав Качиньский, будучи в Силезии, в 2010 году нахваливал Эдварда, говоря о нем как «о коммунисте, но и патриоте». Зато сейчас «Право и Справедливость» решительно отрекается от всего, связанного с Польской народной республикой. Но можно ли избавиться от прошлого, снося памятники и переименовывая улицы? Пример соседней Украины дает Польше ответ и на этот вопрос. Что же касается Эдварда Герека, которого, судя по всему, поляки оценивают так, как в России воспринимают Леонида Брежнева, то у него в этой ситуации есть больше шансов остаться в народной памяти и быть помянутым добрым словом.