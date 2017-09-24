



Притча о талантах. 1712

Сегодняшнее воскресное чтение — притча о талантах: «…человек, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое: и одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе; и тотчас отправился. Получивший пять талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов; точно так же и получивший два таланта приобрел другие два; получивший же один талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего». Дальше господин возвращается и допытывается у рабов своих, как они распорядились его деньгами. Первые двое получают похвалу, обещание продвижения по службе, а последний, тот самый что зарыл свой талант, сталкивается вот с чем:

«Подошел и получивший один талант и сказал: господин! я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле; Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал; посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью; итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет; а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!»

«Человек жестокий» — здесь не вполне верный перевод, правильнее сказать «человек жесткий». Переводчики хотели показать раба клеветником, нагло в глаза оскорбляющим своего господина, но тут (из дальнейшего контекста понятно) имеется в виду, конечно, деловая хватка. Господина раб не оскорблял, а, напротив, хотел сподхалимничать, подчеркнуть свое недостоинство перед таким способным, хватким человеком, показать, что не дерзает даже тягаться с ним — «жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал». Это открытая лесть в глаза. Господин, ты велик, способности твои непревзойденны.

Притча о талантах. XV в

И потому раб решил, как объясняет, сохранить деньги ради отчетности, представив себя бережливым и благоговеющим перед такими высокими дарованиями своего хозяина. Но господин понял его лукавство — «лукавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал». Не бережливый ты, говорит господин, а ленивый, к тому же подхалим. Зная, что хозяин ценит прибыль, а не сохранение, требовалось проявить хоть какое старание, умение соответствовать способностям получать жатву без посева. Малый процент прибыли при неумении вести дела можно было получить, хотя бы предложив хозяйское серебро менялам.

Размер прибыли, правда, не уточняется, но он, вероятно, небольшой, менялы могли обменять местные полушекели на «иностранную валюту», которой храмовую подать платить было нельзя. Хотя в праздники такой обмен был бы довольно выгодным. Это простейшее действие для получения прибыли — дотащить себя до ближайшего «отделения банка» и обменять шекели на драхмы, когда на последние падает спрос. А это бывает регулярно на праздники и в период налоговых сборов. Но даже это сделать рабу было лень. Раб нисколько не испуган, он врет, что «убоялся», и это вранье от господина не утаилось. Раб просто прикормился на теплом месте и настолько обленился, что даже «деловая карьера» его не интересовала. Ну ее, эту карьеру, нас и так неплохо кормят. И что господину с этих трех копеек прибыли — он даже не заметит.

Раб думал, что господину достаточно пустить пыль в глаза, сказав ему «приятное», обозвав его «крепким хозяйственником», в сравнении с которым все прочие лишь тля мелкая, и какая там от них прибыль. Мелочь одна. На господ, принято считать, такой подхалимаж действует. Отец родной, куда мы без тебя, сиротами станем. Не способны ни на что. Ни сном ни духом. Ни ухом ни рылом. Только и можем, что сохранить, сберечь. Ни на какое приумножение не способны без чуткого руководства. А тебе достаточно рукой направо, рукой налево, и прибыль сама посыплется с неба. Только это прокатит, если господин такой же лентяй и любитель лести. Размякнет, потреплет по холке, да уж, куда вы без меня. Ни на что неспособны. Беру бразды в свои руки. Обычно так всё и разваливается, начиная с сарая и заканчивая страной.

Рембрандт Харменс ван Рейн. Притча о зарывшем сокровище. XVII в

Но наш господин оказался не из таких. Подхалимаж не оценил, раба выгнал, оторвав от прикормленного места «во тьму внешнюю». Ничего не напоминает? Вот это «сохранение», сообщение всем и каждому, что Господин ого какой… Всё может из ничего сделать. А мы что? Мы ничего. Тля. Сохранить только можем. Зато храним надежно. Готовы в нужный час всё отрыть и предъявить в целости — «вот тебе твое».

Притча получила сокращенное название «о талантах». Со временем слово «талант», благодаря притче, стало обозначать особую одаренность. По смыслу же она о том, что смысл жизни — в производстве. В постоянном приумножении всего доброго. И еще эта притча о подхалимах и лентяях, оправдывающих свое безделие тем, что «мы ничего не решаем». Духовные бездельники «ничего не решают». Но когда господин в отъезде, то после приезда ему можно предъявить сохраненное. Светские подхалимы, особенно из чиновничества, оправдывают свое безделие тем, что плохо расслышали окрик сверху и ожидают более четких и громких указаний, обвешивая прихожие у своих кабинетов плакатами, что надо вперед. Ну и все, конечно, стараются подготовить отчетность, что всё сохранили, сберегли до копеечки. Особенно традиции. А у духовных это получается даже лучше.