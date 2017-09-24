Политизированность в деятельности общественных организаций, претендующих на название православных, переходит все границы. Впрочем, нет, границы их исторической неосведомлённости она не переходит: их достичь невозможно.

Василий Шухаев. Портрет Сталина. 1937

Вот недавно некие чудаки из «православного» движения с претенциозным названием «Божья воля» выступили против установки бюста Иосифа Виссарионовича Сталина на «аллее правителей» в сквере при здании Российского военно-исторического обществе. Да простят меня читатели за изначально саркастический тон в отношении упомянутых «активистов», да и было-то их всего пара человек, но ведь это не они одни сегодня такие: берут себе некое «патриотическое» название с «православной» составляющей, устраивают под ним какие-то общественно-политические манифестации и при этом даже не удосуживаются вдуматься в суть вопроса, по которому заявляют свою позицию.

«Нельзя ставить в один ряд легитимных правителей исторической России и безжалостных оккупантов, расстрелявших Гумилева, похоронивших в безымянной могиле Мандельштама и затравивших Ахматову с Пастернаком. Это кощунство», — заявил РИА Новости лидер «Божьей воли» Дмитрий Цорионов. Давайте разберём это высказывание по порядку.

«…Нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены», — учит нас Священное Писание (Рим. 13.1). В последнее время широко тиражируется своего рода «обратное» толкование этого поучения: мол, если власть не от Бога, то она и не власть. Причём решение вопроса о том, от Бога или не от Бога та или иная власть, берут на себя отдельные лица — будь то миряне или клирики, напрочь игнорируя один из основополагающих принципов православия: принцип соборности. Соборное же отношение к «советскому» периоду в истории РПЦ и, соответственно, к вопросу об отношении в те годы Церкви к государству, изложено во многих документах РПЦ. В частности, в итоговом документе Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 25—27 октября 1990 года — Воззвание к архипастырям, пастырям и всем верным чадам РПЦ.

Нередко приведённое выше «обратное» толкование сопровождается цитатой из преп. Исидора Пелусиота, ученика Иоанна Златоуста: «Если какой злодей захватил сию власть беззаконно, то не утверждаем, что он поставлен Богом».

Сталин, Рузвельт и Черчилль на Тегеранской конференции. 1943

Приводить данное место из его трудов, однако, следовало бы не усечено, а так, чтобы у читателя создалось полное представление о мыслях преподобного Исидора на этот счёт. Итак, первая мысль преподобного Исидора звучит так: «Апостол Павел не сказал: несть начальник, аще не от Бога, но рассуждал о самом начальствовании, говоря: несть власть, аще не от Бога». А вот целиком та часть, из которой была взята первая цитата: «Потому мы вправе сказать, что самое дело, разумею власть, то есть начальство и власть царская, установлены Богом, чтобы общество не пришло в неустройство. Но если какой злодей захватил сию власть беззаконно, то не утверждаем, что он поставлен Богом, но говорим, что попущено ему или изблевать всё свое лукавство, как Фараону, и в таком случае понести крайнее наказание, или уцеломудрить тех, для кого нужна и жестокость, как царь вавилонский уцеломудрил Иудеев (Письма. Кн. II. 6. Дионисию). Сказано, по-моему, более чем понятно.

Не будем распространяться в наших, мирских, оценках того, суждено ли было Иосифу Сталину «изблевать своё лукавство» или, пройдя через трагические, но и вдохновенные 1920-е и 1930-е годы, привести свою страну и её народы к величайшей победе над силами действительно абсолютного зла. А также — вывести на невиданные в российской истории рубежи социально-экономического, политического, научного, культурного и военного могущества.

Посмотрим, раз уж мы говорим о Божьей воле, как всё это виделось Русской православной церкви в том период, как она — и соборно, и в лице своих предстоятелей — относилась к Иосифу Сталину. Хорошо известно, что и патриарший местоблюститель, а в 1943—1944 году патриарх Сергий (Страгородский), которому, кстати говоря, совсем недавно открыл памятник в Арзамасе партиарх Кирилл, и патриарх Алексий I (Симанский), и вся РПЦ на церковных службах после 1943 года называли советского лидера не иначе как «Богоданным Вождём» или «Богопоставленным Вождём». Так же за упокой его души молились и на панихидах после его смерти. Да, в этом была своя дань времени, но и своё понимание роли этого действительно выдающегося человека.

Патриарх Алексий I

Что же касается Осипа Мандельштама, Анны Ахматовой и Бориса Пастернака, то можно было бы долго рассуждать об их отношении к Сталину или о причинах появления их известных стихов о нём, но в данном случае и это излишне. Главное состоит в том, что все они прожили историю нашей страны и нашего народа так или близко к тому, как её прожили многие их соотечественники. И спроси их, уверен, точно бы не ответили в том смысле, что Сталина надо исключить из числа правителей нашей России.