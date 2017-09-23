



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Накануне выборов в бундестаг Германии, которые состоятся уже завтра, 24 сентября, польские издания заполнены итогами последних опросов и прогнозами. По данным немецкого института Emnid, которые цитирует польский телеканал TVN24, первая тройка лидеров выглядит так: на первом месте блок ХДС/ХСС с 35%, на втором — Социал-демократическая партия с 22%, замыкает «Альтернатива для Германии» с 11%. Политологи и аналитики рассуждают о возможных раскладах в этой связи, сходясь в том, что меньше всего правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS) хотелось бы формировании коалиции с социал-демократами во главе. Упоминается о чуть ли не личной неприязни президента PiS Ярослава Качиньского к лидеру СДПГ Мартину Шульцу, который неоднократно нещадно критиковал Варшаву, да и к тому же социал-демократы имеют подозрительно теплое чувство к России, не говоря уже о бывшем федеральном канцлере из их рядов, Герхарде Шредере, грозе польских энергетических проектов.

Поэтому Меркель — это меньшее зло, пусть и в нынешнем выборе между «чумой и холерой». Некоторые польские эксперты в этой связи говорят как о решенном о налаживании отношений между Польшей и Германией, приезде Меркель, которая, очевидно, в четвертый раз возглавит правительство, в Варшаву, поскольку «ей это нужно». Почему нужно Берлину, правда, аргументируется не очень убедительно. Немецкие же издания стараются накануне выборов не особо задирать поляков. Радиостанция Deutsche Welle, например, делает вывод, что в избирательных платформах немецких партий Польша практически не присутствует. В программе ХДС речь о ней идет только в контексте сотрудничества Берлина с Францией и Веймарского треугольника. Отсутствует Варшава в программах СДПГ и Левой партии. Два раза в критическом смысле упоминают Польшу «зеленые». Либералы говорят о ней в разделе, посвященном укреплению НАТО. Единственные, кто открыто не выдвигает претензий и даже слегка поддерживает «Право и Справедливость» — это «Альтернатива для Германии». Но эта же партия испытывает дружеские чувства к России.

Таким образом, с одной стороны, формально Берлин не предопределяет свои будущие отношения с Варшавой. Но, с другой стороны, не будут они писаться и с чистого листа. Сразу после выборов 2015 года, отмечают польские и немецкие эксперты, PiS вступила в конфронтацию с Германией и Брюсселем. Правящая партия решала внутренние задачи под прикрытием агрессивной внешнеполитической риторики и реанимации сложных вопросов исторической памяти. Первым, что вызвало напряжение в польско-немецких отношениях, стала начавшаяся с разгрома Конституционного трибунала судебная реформа, которая сейчас вышла на второй этап, спровоцировав при этом внутренний раскол в самой «Праве и Справедливости», когда в оппозицию ей перешел президент Польши Анджей Дуда, избиравшийся на свой пост при поддержке PiS. Второе только надвигается — речь о запланированных изменениях в сфере регулирования средств массовой информации, желании правящей партии избавиться от так называемых немецких СМИ, точнее, тех, которые поддерживают объединенную оппозицию. Третьим вполне может стать продолжение требований от Германии репараций за нацистскую оккупацию во время Второй мировой войны.

Немцы болезненно восприняли массированную информационную кампанию в части последнего, которую организовала Варшава, и требуют от властей отреагировать. «Молчание является худшим ответом на польские претензии», — замечает бременская газета Weser Kurier. По мнению издания, еще со вступления в Евросоюз руководство PiS постоянно возбуждает «антинемецкие настроения, раздирает уже исцеленные раны своих соотечественников и посыпает их солью». Особенно сейчас, когда немецкие политики, публицисты и ученые смело критикуют правительство Польши за демонтаж демократии. Чтобы нивелировать эффект от разоблачений, заставить молчать польскую оппозицию, выступающую против «Права и Справедливости» за «современными немцами нужно закрепить ярлык нацистов, военных преступников и фальшивомонетчиков истории». В свою очередь еженедельник Die Zeit уверен, что для Германии на карту поставлено многое: не просто отношения Берлина с большим восточным соседом, но и будущее самого ЕС с Польшей. Поэтому немецкие политики в этой ситуации должны избежать искушения напрямую оппонировать Варшаве, публичные уроки Качиньскому ввиду демонтажа польской демократии должны исходить из Брюсселя.

В силах ли остановиться «Право и Справедливость»? Влиятельная варшавская газета Rzeczpospolita считает, что именно Германия после выборов станет определять направления внешней политики по наиболее важным европейским вопросам, которые будут влиять на будущее не только немцев, но и поляков. В частности, реформирования Евросоюза, реализации программы построения «Европы двух скоростей». Другой ключевой сферой будут отношения с Россией, что в наибольшей степени зависит именно от того, какие тенденции станут царить в Берлине. А для безопасности Польши нет ничего более важного, чем трансатлантические отношения, то есть диалог или отсутствие его между Германией и США. Варшаве следует понять, заключает издание, что «есть вещи, которые от нее не зависят и в то же время имеют фундаментальное влияние на нашу ситуацию и нашу безопасность. Нам урок смирения. И вывод для нашей внешней политики — у нас больше шансов в том случае, если мы будем использовать геополитические ветры в своих целях, не всегда можно идти против течения».

Однако есть большие сомнения в том, что PiS решит замолчать. Ухудшающаяся внешнеполитическая конъюнктура пока не критична для рейтингов правящей партии. «Праву и Справедливости» нужно выиграть местные выборы, которые пройдут поздней осенью следующего года, чтобы лишить объединенную оппозицию какого-либо административного ресурса в преддверии более важных выборов в Сейм Польши. На фоне успешной экономической политики, реализации социальных программ, расширении промышленного производства, последовательных шагов по обретению энергетической независимости правящая партия может позволить — и это даже в ее интересах — нагнетать антинемецкие настроения, да и не только их. Краковский католический портал Polonia Christiana полагает, что «настолько плохих отношений с подавляющим большинством наших соседей не было давным-давно», что во внешней политике Варшава ведет «войну против всех». Скорее всего, и будет вести, пока PiS окончательно не разгромит объединенную оппозицию, лишив ее шансов на реванш.

Любые окрики со стороны Германии и ЕС в этой ситуации будут только на руку «Праву и Справедливости». Заставить Польшу развернутся можно было бы посредством экономических санкций, но польская и немецкая экономики тесно интегрированы, Берлин лишь себе в ногу выстрелит. Решить проблему можно созданием «антипольской коалиции» в Евросоюзе, выдвинув Варшаве некий жесткий ультиматум. Если Германия и Франция смогут продавить проект «Европы двух скоростей», сопровождающийся требованиями перехода всех его членов «первого сорта» на евро и активного участия в создании европейской армии, возможно, варшавский политический салон дрогнет и расколется. Но даже тогда Берлину понадобится поддержка со стороны Москвы как своего рода «второго фронта». Впрочем, в случае избрания Меркель на новый срок канцлером, они с российским президентом Владимиром Путиным окажутся самыми опытными руководителями в Европе. А опыт в политике — вещь важная. Подождем, пока после выборов в бундестаг не обозначатся ветра, которые задуют из Германии в сторону Польши.