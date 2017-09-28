Посол КНР в США Цуй Тянькай надеется, что ноябрьский визит президента США Дональда Трампа в Пекин поможет урегулировать торговые и другие споры между странами, увеличить американские инвестиции в масштабную китайскую инфраструктурную инициативу «Шелкового пути», передает гонконгская South China Morning Post. «Когда обе стороны достигнут договоренностей по вопросам, с которыми мы имеем дело, перспектив и выгод от взаимной торговли будет больше. Китай ни с кем не хочет вести военную, торговую, валютную и любую другую войну. Тем более с Соединёнными Штатами», — заявил Цуй на бизнес-форуме агентства Bloomberg в Нью-Йорке. По его словам, КНР обеспокоена тем, что проект «Шелкового пути» воспринимается как геополитическая стратегия; мол подобное восприятие является ошибочным, и Китай хочет, чтобы американские фирмы принимали участие в инфраструктурном строительстве. «Мы будем только приветствовать участие американских компаний и американского правительства. Поэтому я надеюсь, что они сосредоточатся на подключении к проекту. Инициатива по созданию «Шелкового пути» заключается не в том, чтобы взять верх в геополитическом или геостратегическом соперничестве», — подытожил Цуй.

Иван Шилов ИА REGNUM Китайская экспансия

Таким образом Пекин вступает в полемику с торговым представителем США Робертом Лайтхазером, который с августа с.г. начал расследование в отношении возможных нарушений со стороны КНР прав американских корпораций в области интеллектуальной собственности. Сам Лайтхайзер настроен воинственно: «Есть одна проблема, которая значительно сложнее, чем те, которые были в прошлом, и это Китай. Масштаб скоординированных усилий КНР по развитию своей экономики, субсидированию, созданию национальных флагманов в сфере промышленности, принуждение к передаче технологий и негативное влияние на рынки всего мира представляют собой беспрецедентную угрозу для глобальной торговой системы». Его позиция понятна — президент Дональд Трамп и силы, которые поддержали его в ходе кампании 2016 года, хотят припрятать «козырь в рукаве». Поэтому американские строительные и инжиниринговые корпорации типа Aecom, Fluor Corp, Bechtel Group и Kiewit Corp пока не торопятся присоединиться к китайской инициативе, ожидая окончательного политического решения.

U.S. Department of Agriculture Роберт Лайтхазер

В свою очередь Поднебесная старается сделать так, чтобы Белый дом поддержал проект «Шелкового пути» без особых предварительных условий и не грозился его сорвать. Примером служит сообщение агентства Reuters о том, что с 21 сентября с.г. Народный банк Китая предписал национальным банкам «прекратить в соответствии с санкциями ООН предоставлять финансовые услуги новым северокорейским клиентам и сворачивать кредитные линии с нынешними клиентами из КНДР». Трамп сразу отреагировал на новость, поблагодарив председателя КНР Си Цзиньпина «за очень смелый шаг, который он сделал». «Это был несколько неожиданный шаг, и мы это ценим», — подчеркнул американский президент.

На что Китай «разменивает» Северную Корею? Понятно, что на кону стоит торговый дефицит США объёмом в $340 млрд, сохранение которого отвечает долгосрочным коммерческим интересам Пекина. То есть китайцы не уступают американцам, а всего лишь поддерживают status quo. Уступают сами американцы. Обратимся к свежим фактам.

21 сентября с.г., когда Си ввел ограничения на финансирование компаний из КНДР, South China Morning Post объявила, что в скором времени премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун, который прибыл в Пекин 19 сентября, собирается расторгнуть соглашение о военном сотрудничестве с Тайванем. Речь идёт о договоре 1975 года, так называемом проекте Starlight, который был утвержден отцом сингапурского «экономического чуда» Ли Куан Ю совместно с премьер-министром Тайваня Чен Цзин-куо для организации совместных военных учений двух стран на суше и в море. «Проект Starlight — это преграда между Сингапуром и Китаем, от которой следует избавиться как можно скорее», — сообщает South China Morning Post со ссылкой по отставного полковника Народно-освободительной армии Китая.

Будда

По словам китайского военного, который выступил на правах анонимности, Сингапур стремится активизировать свои экономические связи с Китаем, а Пекин надеется, что Сингапур может помочь ему улучшить отношения с государствами АСЕАН. Тайбэй отреагировал нервно: бывший заместитель министра обороны Тайваня Линь Чонгбун заявил, что приостановка Starlight будет «ещё одним шагом Пекина в деле ограничения международного пространства Тайваня».

Очевидно, что без американского и британского позволения Сингапур едва ли пошёл бы на демарш в отношении Тайваня. Ведь ещё в июне с.г. Панама разорвала дипломатические связи с Тайванем, чтобы после установить их с Пекином. Деваться ей некуда. Того требует Вашингтон, с подачи которого Китай за последние несколько лет превратился в основного концессионера Панамского канала. Поэтому позиция Сингапура — продолжение американо-китайского сближения, целью которого служит создание «большой двойки».