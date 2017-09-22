В четверг, 21 сентября, президенты США и Украины Дональд Трамп и Петр Порошенко провели рабочую встречу в Нью-Йорке. И встреча эта была, по всей видимости, очень странной.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Распродажа

Первая странность появилась еще во время открытой для журналистов части встречи. После обмена любезностями Трамп вдруг заговорил о последствиях урагана в США. Подробно рассказал о ситуации в различных штатах. Оценил действия губернаторов. Сыпал подробностями. Всё это — на встрече с президентом Украины.

Что это значит? Украинские блогеры начали шутить: Трамп отчитывается перед Порошенко о ликвидации последствий урагана. А если серьезно? Так во время вступительной, открытой части встречи говорят, когда говорить не о чем. Но потом Трамп и Порошенко о чём-то говорили больше часа. Даже больше, чем собирались. Никакого повода оттягивать встречу с южнокорейским президентом у Трампа вроде бы не было, но во вступительной части он словно тянул время.

И все могли заметить, с каким лицом вышел с этой встречи Порошенко. «Потерянное» — это мягко сказано. Владельца «Рошена» хватило лишь на две минуты привычных банальностей, причем большую часть времени он смотрел вниз и мимо. То есть что-то важное (и малоприятное) там всё-таки обсуждали. Не исключено, что вплоть до персонального будущего. Потому и приходилось Трампу в первые пять минут толковать про губернаторов Флориды и Луизианы. Потому что содержание закрытой части было настолько закрытым, что начать его обсуждать раньше было невозможно.

В общем, основное содержание встречи осталось за кадром. В кадр попали две привычные уже вещи: вранье Порошенко и бизнес-политика Трампа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шоколадный король

Враньё №1

В пресс-релизе администрация президента Украины сообщила, что обсуждались борьба с российской агрессией и деоккупация Донбасса. В Белом доме слов «оккупация» и «Россия» вообще не использовали и говорили о «достижении мира на востоке Украины». Это такое мягкое вашингтонское именование гражданской войны.

Враньё №2

Об экономике говорили больше. Порошенко отметил рост товарооборота между странами (спасибо закупкам заокеанского угля). Далее произнес нечто из параллельной реальности: «мы приветствуем американские компании на украинском рынке, создавая сотни тысяч рабочих мест в Украине и США». Сотни тысяч? Петру Порошенко снится чудесный сон. Трамп осторожно поправил его вранье №2 и высказался в том смысле, что американский бизнес еще на пороге, но вот-вот зайдет. После чего дважды (!) призвал Порошенко «хорошенько позаботиться» об американских компаниях. Президент «Рошена» кивал. Явка давно провалена, подлинные мотивы обеих сторон (монетизация политики — сохранение власти любой ценой) можно уже не скрывать.

О каких американских компаниях должен заботиться Порошенко? В первую очередь, конечно, о тех, кто поставляет на Украину уголь. Эта сделка — продать уголь с 50% наценкой через океан одной из самых угледобывающих стран — войдет потом во все учебники. Впрочем, украинские журналисты выяснили, что Порошенко и тут себя не забыл: его компании получают $4 с каждой тонны американского угля из тех $113, что платят за него жители.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Состояние

Развивается и другое сотрудничество. Например, Westinghouse с его топливными сборками для АЭС, неважно, что они — иного, нежели на украинских станциях, типа, и что-нибудь может пойти не так. Можно поставлять на Украину немного подержанное оружие, вопрос обсуждается. Иногда обсуждается и поставка сжиженного газа, а также американских тепловозов.

Есть определенный интерес к старым, еще советским предприятиям, где остались прежние наработки — к примеру, ракетные. Реже говорят о возможном участии американских компаний в скупке украинских земель, электростанций, предприятий химпрома, портов. Всё это можно было начать скупать уже давно, но что-то никто не торопится.

Видите логику? Американский бизнес в отношении Украины — это продавать что-нибудь на Украину или забирать с Украины что-нибудь нематериальное. Продавать уголь, газ, топливные сборки, ненужное оружие, ненужный транспорт, получая деньги (занятые Украиной у МВФ) здесь и сейчас. Или забирать, если найдутся, интересные чертежи. Это и есть монетизация политики.

А вот таких инвестиций, которые предполагают постоянную прописку, нет. Вообще. Не покупают даже порты, хотя цену уронили уже ниже плинтуса. Может быть, ждут дальнейшего падения цены. Или опасаются крушения государственности. Да и инвестклимат на Украине нынче таков, что аэропорты уже стали отжимать у бывших олигархов, даже не пытаясь прикрывать это намеками на закон. С инвестклиматом всё так здорово, что Трамп сказал о необходимости его улучшать практически вместо «здравствуйте».

Почти не покупают и земли, хотя они весьма плодородны, да и эксперименты можно устраивать такие, за которые в США посадят пожизненно. Впрочем, с землей, может быть, просто тянут: ждут, когда можно будет забрать за долги, что уже случалось в нескольких странах. В остальном — бизнес по принципу «мы продаем Украине ненужное, Украина платит по цене выше рынка деньгами, которых у нее нет».