



Александр Горбаруков ИА REGNUM Красная кнопка

Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Нью-Йорке в формате Генеральной Ассамблеи ООН. Информационные отчеты об этом событии очень скупы, заключительные заявления лидеров двух стран носили комплиментарный характер. Хотя все понимали, что Анкара будет пытаться добиться от Вашингтона если не конкретных действий, то хотя бы более четкого обозначения позиций по сложным проблемам двухсторонних отношений. Речь идет прежде всего о референдуме о независимости Иракского Курдистана, поддержке американцами сирийских курдов, новых возможных — с точки зрения Анкары желательных — совместных военных операциях в Сирии, да и вообще оценке сложной ситуации, существующей на Ближнем Востоке.

Вот как сформулирован итог переговоров в отчете пресс-службы Белого дома. Президент Трамп заявил, что «между нами очень дружественные отношения, я думаю, что как страны мы сейчас близки так, как никогда. Эрдоган управляет очень сложной частью мира, он очень сильно развился и теперь, честно говоря, получает очень высокие оценки». При этом было отмечено, что «стратегическое партнерство между США и Турцией будет продолжаться», а стороны «условились продолжать работать вместе, способствуя региональной стабильности и продолжая борьбу с терроризмом во всех его проявлениях». В то же время Трамп и Эрдоган подчеркнули неприятие запланированного на 25 сентября референдума в Иракском Курдистане и заявили о «последствиях», которые ждут Эрбиль, если он состоится. Это все.

ИА REGNUM отслеживало ход визита Эрдогана в Нью-Йорк по турецким информационным телеканалам, которые работали в открытом эфире с периодическим подключением своих корреспондентов в США. И это та ситуация, когда лучше видеть, чем слушать кого-то или читать, потому что складывается любопытная информационная панорама, менее искаженная. Буквально за несколько часов до встречи с Трампом турецкий президент выступил в Нью-Йорке на бизнес-форуме Bloomberg. Затем уже после переговоров Эрдоган дал часовое интервью телеканалу CNN Turk. Сопоставление сделанных им заявлений позволяет определить, о чем договорились и о чем не договорились два лидера при личной встрече.

Минобороны России C-400

Выступая на форуме Bloomberg, Эрдоган прежде всего анонсировал предстоящую в Анкаре встречу с президентом России Владимиром Путиным. «Мы поужинаем и поговорим», — сообщил Эрдоган. Затем он отметил, что «Турция предпринимает шаги по приобретению баллистических ракет, чтобы защитить своих граждан». По его словам, «если в Сирии, прямо поблизости от нас, находятся С-400, то я буду стараться, чтобы и у нас были и С-400, и даже С-500, и С-600». Раз «если мы не можем купить оружие у НАТО, то мы найдем другой способ это сделать». Эрдоган также специально подчеркнул, что его страна, член НАТО, «достигает результата, работая с Россией в Сирии». И напомнил, что «Турция вела развернутые переговоры с США при администрации Обамы, но не могла получить никаких результатов». В этой связи турецкие комментаторы отметили, что таким образом президент Турции пытается оказать давление на Трампа, демонстрируя, что у него существует сильная карта — сотрудничество с Россией.

После переговоров с американским президентом Эрдоган в интервью CNN Turk анонсировал свою предстоящую поездку в Иран, отметил успешность взаимодействия Россия, Турции и Ирана в астанинском процессе по сирийскому урегулированию, подтвердил готовность купить российскую систему ПРО, вновь подверг критике позицию США в отношении сирийских курдов, а от Брюсселя потребовал окончательно определиться относительно членства Турции в ЕС. По его словам, «Европа в ходе продолжающегося не одно десятилетие переговорного процесса никогда не была искренне заинтересована в сближении с Турцией и принятии ее в свои ряды: по религиозным ли, культурным или политическим причинам». Отсюда «сухой остаток»: по большинству спорных вопросов Трамп и Эрдоган не достигли взаимопонимания и согласия.

jan Sefti Курдские женщины

США, несмотря на публичное заявление относительно неприятия референдума в Иракском Курдистане по независимости, продолжают поддерживать сирийских курдов, настороженно и даже с подозрением воспринимают партнерские отношения Турции с Россией и Ираном, особенно в ситуации, когда против Москвы и Тегерана объявлены санкции. Как заявил в этой связи турецкий эксперт Орхан Каратах, «теперь Анкара должна понимать, что Вашингтон продолжает в игре с ней держать козырь в рукаве, демонстрируя, что помимо Турции у него есть и другая сила, на которую он может опираться в регионе». Говоря иначе, если ракетная сделка Анкары с Москвой стала сильным раздражителем для Вашингтона, то в ответ Белый дом продолжает дразнить Анкару сирийскими курдами.

В ответ Эрдоган заявил, что «Анкара в рамках зоны деэскалации в Сирии будет обеспечивать безопасность в провинции Идлиб, а Россия — возле нее», и, говоря о предстоящей встрече с Путиным, подчеркнул, что намерен предпринять «дополнительные шаги, чтобы раз и навсегда уничтожить террористов и установить мир». Теперь остается дождаться того, как будут соотноситься предстоящий в Иракском Курдистане референдум по независимости, если он, конечно, состоится, с тем, как будет разыгрываться курдская «карта» в Сирии.