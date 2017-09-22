



Patriarchia.ru Трехсторонняя встреча духовных лидеров России, Азербайджана и Армении. Москва, 8 сентября 2017 года

Префект Конгрегации по делам Восточных церквей кардинал Леонардо Сандри принял участие в торжествах по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Святым престолом и Республикой Армения, передает Radio Vaticana. По словам монсеньора, путь длиною в четверть века полон ярких эпизодов. Среди них — апостольские путешествия в Армению папы Римского Иоанна Павла II в 2001 году и папы Франциска в 2016 году, семь визитов президентов Армянской Республики в Ватикан. «Давайте рассматривать эти страницы дружбы, — подчеркнул кардинал, — как истинный дар Бога».

Но особое внимание он уделил проблеме Нагорного Карабаха. Как заявил Сандри, папа Франциск, возвращаясь из Армении, приветствовал встречу президентов Армении и Азербайджана при участии президента России Владимира Путина. С той же надеждой Ватикан думает о возможностях, которые может предоставить недавнее совещание в российской столице при посредничестве патриарха Московского и всея Руси Кирилла, посвященное перспективам выхода из карабахского тупика, в котором приняли участие председатель Духовного управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллашукюр Пашазаде и предстоятель Армянской апостольской церкви Гарегин II (Нерсисян). Префект Конгрегации по делам Восточных церквей заметил по этому поводу, что «мы вместе говорим с уверенностью, что нет альтернативы миру, что должны закончиться боль и страдания, особенно когда все это затрагивает гражданское население».

Patriarchia.ru Трехсторонняя встреча духовных лидеров России, Азербайджана и Армении. Москва, 8 сентября 2017 года

Напомним, что по итогам встречи духовных лидеров Армении и Азербайджана была подписана Совместная декларация, в которой говорилось: без «мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта» невозможно «достижение согласия и безопасности на Кавказе», а «армянский и азербайджанский народы всегда будут жить бок о бок, поэтому нет иной перспективы, кроме мира и сотрудничества». Эту тему развил патриарх Кирилл, заметивший: «В документе, который подписан, сказано о необходимости изменить атмосферу, климат вокруг проблемы. Это в первую очередь важно в связи с воспитанием молодежи. Азербайджан и Армения — соседи навсегда. Не может быть никакой иной реальности, кроме совместной жизни этих двух народов. Так Богу было угодно, чтобы они жили рядом. И вот исходя из того, что это данность, и нужно строить отношения между двумя странами и народами, в том числе пытаться разрешить очень непростую ситуацию вокруг Нагорного Карабаха».

Соседи навсегда — это важная фраза, поскольку она определяет константы, которыми руководствуются исторически укорененные страны и такие надграничные силы, как Церкви. Империи рождаются, им на смену могут приходить национальные государства и снова уступать место империям, границы сдвигаться и раздвигаться, но азербайджанский и армянские народы остаются на месте, будучи сопряжены общей географией, которую не способны отменить политические переменные. А значит, так или иначе, им предстоит выработать систему сосуществования, которая не будет разрушать социальную ткань обоих народов, их культурную, языковую и религиозную идентичности. Ватикан в этом контексте указывает на того, кто может помочь Баку и Еревану в этом сложном деле.

Ватикан расставляет акценты. 24 августа российский президент принимал в Сочи государственного секретаря Святого престола кардинала Пьетро Паролина. Был ли промысел в том, что спустя несколько часов в тот же день Путин встречался с Саргсяном? Кто знает. По возвращении в Ватикан кардинал Паролин раскроет сказанное им российскому президенту: у России есть важная роль в международном сообществе наряду с большой ответственностью за созидание мира, именно высшие интересы мира должны быть превыше всех остальных интересов. А итальянское издание Gli Occhi Della Guerra отметит в своем комментарии: «Настоящие отношения в многополярном мире, дружба между Россией и Ватиканом представляют важный и значительный элемент мировой геополитики, демонстрируя распластанному, конформистскому в его русофобии Западу важность и необходимость честного и открытого диалога с Москвой».

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Пьетро Паролином. Сочи, 23 августа 2017 года

Аналогичную честность в отношении диалога с Москвой и Западом следует иметь и Азербайджану с Арменией. Опрометчивая «забывчивость» исторической подложки и геополитических реалий, некритическая восприимчивость всего того, что исходит от Запада, уже некогда ввергали Баку и Ереван в масштабные потрясения. Между тем многих ошибок можно сегодня избежать, если понимать, что Запад, по крайней мере, в европейской его части — это и Святой престол, который исторически формировал пространство, ассоциирующее сегодня с Европейским союзом. В этом смысле Ватикан более опытен и прозорлив, чем сами различные структуры Евросоюза, с которыми пытаются играть политики Закавказья, да и не только его.

Так, в свое время Святой престол пытался протягивать руку Турции, по словам папы Франциска, посетившего эту страну в ноябре 2014 года, «богатой красотой природы и историей, наполненной следами древних цивилизаций, являющейся мостом между двумя континентами и различными культурными проявлениями». Но Анкара не услышала, в результате чего она замыкается ныне в самой себе, когда европейские светские политики — кто бы говорил! — попрекают Турцию исламской идентичностью. Сегодня Ватикан предлагает Закавказью модель взаимоотношений, показывая, кто на самом деле является истинным Западом. И одновременно мягко намекает, что такая схема не противоречит линии на налаживание отношений Баку и Еревана с Москвой, выступающей в роли миротворца и посредника. Воспримут ли это закавказские политики или в очередной раз набьют себе шишки, стремясь любой ценой попасть на паркеты ЕС? Время покажет.