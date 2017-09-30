1 октября 1908 года в США публике была представлена новая модель автомобиля — Ford T. Именно эта небольшая машина — главное детище Генри Форда — в течение первой четверти XX века была самой популярной на планете и до сих пор входит в почетную десятку «автомобилей, изменивших мир». Ford T стал первым автомобилем, выпускавшимся огромными сериями — всего за годы существования модели на заводах Ford Motor Company было собрано более 15 миллионов экземпляров «тэшек».

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Ford

Сборочный конвейер

Популярность у покупателей растущего среднего класса автомобилю обеспечили его доступность и простота. До появления модели Ford T машина была символом роскоши, теперь же ее могли позволить себе многие. При этом Ford T нельзя было назвать несовершенным — напротив, в нем были неплохо сбалансированы прочность, ходовые качества, дизайн и стоимость. За первые несколько дней после презентации нового Ford T автопроизводитель получил 15 тысяч заказов на «тэшку».

Ford T буквально пришел на смену крестьянской лошадке, за что и получил прозвище «Жестяная Лиззи» (Tin Lizzie) — дело в том, что американские фермеры очень часто давали своим лошадям незатейливую кличку «Лиззи». В те годы они массово приобретали для своих хозяйств дешевый и надежный Ford T. Благодаря высокой проходимости «тэшка» привлекла и внимание военных, в том числе европейских, и эти машины можно было увидеть на фронтах Первой мировой войны. К 1918 году практически половину от общего числа автомобилей, колесивших по дорогам США, составляли Ford T.

Таким образом, Генри Форд сдержал свое обещание, данное несколькими годами ранее, и построил «автомобиль для большинства».

Генри Форд — 1914 год

Над созданием модели T трудились инженеры Ford Motor Company Чайлд ГарольдУиллс (Childe Harold Wills), Джозеф Галамб (József Galamb) и Юджин Фаркас (Eugene Jeno Farkas). Их задачей было построить массовый автомобиль с взаимозаменяемыми частями, который можно было бы собирать на конвейере, удешевляя тем самым производство.

Автомобиль рамной конструкции весил 880 килограммов, в нем с комфортом могли разместиться четыре человека. Двигатель на Ford T устанавливали четырехцилиндровый, со съемной головкой блока цилиндров, объемом 2,9 литра и мощностью 20 л.с. Мотор «тэшки» мог работать на бензине, керосине или этаноле (что, впрочем, стало неактуально с введением в США «сухого закона»). Автомобиль развивал скорость до 72 км/час, и при этом расход топлива был небольшим: всего 11 литров на 100 километров.

Форд

Ford T имел электрическое зажигание и однокамерный карбюратор. При этом в машине не было ни одного из привычных нам насосов: ни топливного (бензин подавался самотеком), ни водяного (охлаждение было термосифонным — за счет перепада температур), ни масляного (агрегаты смазывались разбрызгиванием, что требовало много масла).

Заднеприводной автомобиль был оборудован двухступенчатой трансмиссией планетарного типа, управлявшейся педалями, и имел задний ход. Ford T получил три ножные педали: сцепления (с тремя положениями), заднего хода и тормоза (с приводом только на задние колеса).

Кроме того, на передней панели кузова располагался ключ зажигания, имевший три положения; рычаг ручного тормоза (также с тремя положениями) размещался в кабине слева, а на рулевой колонке располагались рычаги «газа» и опережения зажигания. Благодаря такой системе управления тронуться с места можно было двумя разными способами, один из которых применялся при маневрировании в ограниченном пространстве (например, парковке), другой — при езде по прямой. Зато переключение передач происходило плавно даже у начинающих автолюбителей.

Интересно, что инновационная система управления автомобилем Ford T возникла из-за новой технологии его производства, и водителям пришлось привыкать к ней. В некоторых штатах для управления «тэшкой» даже требовались права отдельной категории.

Двухдверный кузов модели Т имел деревянный каркас и был обшит листовым металлом. В течение многих лет внешний вид кузова неоднократно менялся, чаще всего — за счет новой формы капота. Первые колеса «тэшек» имели даже деревянные спицы. Долгое время снять колеса с автомобиля было невозможно, менялись только шины.

Автомобиль не отличался повышенным комфортом для водителя и пассажиров, а также довольно часто глох и ломался, что, впрочем, компенсировалось доступной ценой и легкостью ремонта.

Без преувеличения, Ford T можно назвать символом модернизации Америки. При этом модель Т выпускалась и во многих странах мира — Ford Motor Company имела заводы в Великобритании, Германии, Франции и даже Австралии. До появления продукции Горьковского автомобильного завода (ГАЗ) Ford T был в числе самых распространенных автомобилей на территории СССР.

Завод Форд Highland Park. Мичиган, США

Первые экземпляры Ford T можно было купить за 850 долларов — почти на 30% дешевле, чем у конкурентов. Со временем цена на «тэшку» снизилась до 350 долларов за счет уменьшения стоимости производства.

26 мая 1927 года с конвейера завода в Хайленд-парке (Мичиган) сошел последний экземпляр Ford T. Генри Форд лично наблюдал за тем, как завершается эпоха автомобиля, изменившего мир.