«Объём экономики Алматы в два раза превосходит ВВП Грузии и почти в пять раз — ВВП Кыргызстана и Таджикистана», — такое нелестное для стран сравнение с экономикой крупнейшего мегаполиса Казахстана сделал президент Нурсултан Назарбаев по итогам поездки в бывшую столицу. Все это выглядит особенно ярко на фоне недавнего дипломатического скандала, вызванного встречей президента Казахстана с кандидатом в президенты Киргизии Омурбеком Бабановым и последующей на это болезненной реакции министерства иностранных дел Киргизии.

Kremlin.ru Нурсултан Назарбаев

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Нет никаких признаков того, что Казахстан финансово или организационно пытается поддержать Бабанова, однако поведение государственного аппарата Киргизии уже создало мощную медийную волну, которая может привлечь к кандидату новых сторонников.

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Но почему Казахстан не следует примеру России, которая всегда встречается только с кандидатом от действующей власти? В первую очередь потому, что эта тактика весьма проигрышна, как показывает пример Украины. Во-вторых, если оказывать внимание только одному кандидату, он начинает особенно остро ощущать свою значимость, что иногда приводит к нарушению заключенных до этого договоренностей. В-третьих, учитывая политические реалии Киргизии, никогда нельзя делать ставку на одного кандидата — власть очень быстро меняется, а коалиции живут еще меньше.

Bia.kg Омурбек Бабанов

Ну, а четвертое и самое главное, мы живем в новой политической реальности, созданной ЕАЭС и другими факторами, где Казахстан не может игнорировать происходящее в Киргизии.

Чем важна для Казахстана Киргизия? Тут следует учитывать следующие обстоятельства:

Традиционные, которые имеют место еще с советских времен. Водохранилища Киргизии влияют на поливное земледелие в Джамбульской, Южно-Казахстанской и Кзыл-Ординской областях.

Приграничная торговля, особенно в Кордайском районе Джамбульской области.

Казахстанская собственность в Киргизии — пансионаты и другие объекты, которые уже становились причинами конфликтов.

Налаженные торговые связи — поставки из Киргизии молочных продуктов, овощей и фруктов взамен нефтепродуктов, угля, зерна, муки и масла.

Отдых казахстанцев в Киргизии и особенно на Иссык-Куле.

Трудовая миграция из Киргизии в Казахстан.

Коммуникационная зависимость Киргизии от Казахстана (телекоммуникации, автодороги, железные дороги, воздушное пространство, газопровод).

Перемещение главного центра импорта китайских товаров из киргизского Дордоя в казахстанский Хоргос.

Открытость границ для поставок продукции в обе стороны.

Отсутствие ветеринарного и фитосанитарного контроля, который делает сельское хозяйство Казахстана уязвимым перед любыми заболеваниями животных и растений из Киргизии. Убытки в случае проникновения того же ящура будут просто гигантские.

Наличие тесных связей между джихадистами Казахстана и Киргизии, что показывает ряд задержаний и терактов 2016—2017 годов.

Легализация трудовой миграции из Киргизии в Казахстан — как минимум в Казахстане граждан соседней страны, по разным оценкам, от 100 до 200 тысяч человек.

Развитие сельского хозяйства в Казахстане ставит острее проблему конкуренции с киргизскими аграриями.

Конечно, не стоит преувеличивать проблему безопасности — благодаря географически устойчивым границам крупномасштабные проблемы Киргизии не могут перекинуться на территорию Казахстана, но вот экономический ущерб могут нанести. Хотя, конечно, против этого у Казахстана есть простой и действенный способ — закрытие границы. Но им злоупотреблять нельзя как в силу соглашений, так и по политическим мотивам.

Казахстан и Киргизия вступают в новую эру дипломатических отношений — более тесных, но и более скандальных. И с этим уже ничего поделать нельзя.