По мере того как КНДР тревожно быстрыми шагами развивает свою ядерную программу, США рассматривают различные варианты разрешения сложившейся ситуации: от нанесения превентивного удара до еще большего усиления и без того жестких санкций. При этом ряд официальных лиц США отмечает, что самым верным курсом действий должно стать введение односторонних санкций против Китая, чтобы заставить Пекин активнее воздействовать на Пхеньян. И хотя такой вариант кажется крайне привлекательным, он почти точно принесет больше вреда, нежели пользы, пишет Майкл Шиндлер в статье для The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

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Автор отмечает, что нужно отдать Китаю должное: по вопросу КНДР Пекин придерживается условий санкционного режима, введенного ООН, хотя российские и китайские официальные лица и смогли немного смягчить запретительные меры, первоначально предполагаемые Вашингтоном. Москва и Пекин убеждены, что драконовские меры не только не повредят ядерной программе КНДР, но и ускорят развитие таких холодящих кровь сценариев, как превентивный удар Пхеньяна или кризис с беженцами. Поэтому без санкций ООН, на которые надеялись США, нет ничего удивительного, что Вашингтон смотрит на Китай «голодными» глазами.

КНР является одним из основных торговых партнеров США, которые ежегодно тратят $462,8 и $16,1 млрд на китайские товары и услуги соответственно. США — хороший клиент, и их отказ от ведения дел с Пекином может стать достаточно значительной угрозой, чтобы побудить Китай занять менее снисходительную позицию по отношению к Пхеньяну. Однако есть основания полагать, что даже в таком случае односторонние санкции, скорее всего, привели бы к провалу.

Санкции эффективнее всего тогда, когда они вводятся консорциумом государств против другой, экономически «беззубой» страны. Такие меры редко срабатывают в случае введения санкций против крупной и экономически развитой страны, такой как Китай. Исторически санкции показали себя никчемными, как в случае с континентальной блокадой Наполеоном Соединенного Королевства, так в случае с эмбарго против Кубы, где, несмотря на полвека давления, они так и не смогли дать никаких результатов. Подобно тому, как Гавана не поддалась на экономическое давление, так не поддастся и Пхеньян, даже если это давление окажется гигантским.

Ядерная программа Северной Кореи не просто часть их военной доктрины, она обещание, данное северокорейским лидером Ким Чен Ыном своему народу. Если анализировать ядерные амбиции Пхеньяна с точки зрения государственной идеологии страны чучхе, оказывается, что эта программа лежит в самой ее основе, неразрывно связанная с судьбой КНДР. Предположить, что экономическое давление со стороны Китая заставит Ким Чен Ына отказаться хотя бы от одной пусковой шахты, значит проявить вопиющую наивность. Как отметил президент России Владимир Путин, в КНДР «будут есть траву, но не откажутся от ядерных испытаний».

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Мало того что санкции окажутся попросту безрезультатными, они к тому же нанесут вред гражданам США. Так, хотя Китай и пожинает богатый урожай от взаимодействия с США, выгодно такое сотрудничество и США. Экспорт США в Китай составляет $115,8 млрд товаров и $69,6 млрд услуг. От торговли с КНР в США зависит приблизительно 911 тыс. рабочих мест. Введение санкций против КНР, по сути, лишит миллионы производителей и поставщиков услуг возможности работать с их клиентами, в результате чего значительная часть граждан США потеряет работу.

Более того, из-за потери доступа на китайский рынок вырастет стоимость доступных сейчас товаров, таких как яблочный сок и зонтики — неотъемлемой части нормального образа жизни американцев. Идти на столь серьезные издержки санкций при небольшой вероятности их успеха едва ли стоит.

Тем не менее, несмотря на эти негативные последствия санкций и незначительный шанс их успеха, вполне понятно, почему законодатели США находят идею введения санкций против Китая для решения северокорейской проблемы столь соблазнительной: перспектива ядерной войной никого не прельщает, как и бездействие. При этом экономические санкции позволяют законодателям не сталкиваться с трудностями дипломатии, порой вызывающими отчаяние, а также избегать обвинений в пренебрежении своими обязанностями. Тем не менее такие шаги не являются хорошей внешней политикой.