Воспользовавшись чрезвычайным происшествием в детском лагере «Виктория», повлекшим за собой человеческие жертвы, одесская «улица» напомнила о себе. Акция протеста у стен мэрии, начинавшаяся под лозунгом требований призвать к ответственности виновных в страшной трагедии, быстро отошла от темы. Дело закончилось штурмом административного здания и его захватом, последовавшим, несмотря на достаточно активное и жесткое сопротивление сил охраны правопорядка. Столкновение власти с уличной толпой опять закончилось победой последней, хотя воспользоваться плодами этой победы она и те, кто за ней стоит и кто ее направляет, куда требуется, не смогли. Или не захотели, предпочтя отложить окончательное решение своего вопроса до лучших времен.

Украина

Одесса и Одесская область остаются одним из самых неблагополучных, взрывоопасных регионов. Ни прервать череду чрезвычайных происшествий, ни унять коррупцию и криминал, ни снизить накал политических распрей местная власть не может. Киев же ей в этом куда больше вставляет палки в колеса, чем помогает. Общая ситуация продолжает оставаться напряженной. Вопрос о власти в городе и в области, хоть формально снят с повестки дня до следующих местных выборов, так окончательно и не решен. Позиции мэра города Г. Труханова выглядят достаточно прочно, однако, и активность его противников из кругов крупного регионального бизнеса и части местной политической элиты не снижается. Новый раунд перехода противостояния между ними в открытую стадию с привлечением улицы может произойти в любой момент. Лишь бы благовидный повод подвернулся. С поводами же в растерзанной Одессе все в порядке, недостатка в них, увы, не ощущается.

НОВОРОСС Лагерь сторонников федерализации возле Дома профсоюзов в начале апреля 2014 года

«Жемчужина у моря», с легкой руки кого-то из местных рифмоплетов, переведших широко известную песню на украинский, обращенная недавно в «перлину України», живет жизнью, весьма далекой от светлой и радостной атмосферы «Юморины» и искрометных выступлений одесских команд КВН. Столько испытаний разного характера и толка, сколько выпало на долю Одессы и одесситов в последние годы, город не знал, пожалуй, даже в самые тяжелые периоды прошлого. Трудно сегодня, конечно, не только Одессе, но ей почему-то даже в сравнении с другими украинскими городами и регионами (если, конечно, не учитывать Донецк и Луганск) трудно как-то по-особенному. Одесситы явно загрустили. Их всем известного юмора начинает все чаще не хватать для того, чтобы делать хорошую мину при игре, со всей очевидностью становящейся все более и более плохой. Один из текстов на сайте «Радио Свобода», посвященный реакции зарубежных наблюдателей на прорыв М. Саакашвили границы, был озаглавлен: «Беспорядок». Именно это слово оказалось ключевым в приведенных оценках. Именно оно как нельзя лучше подходит для характеристики того состояния, в котором пребывает Одесса. Порядка нет как в широком, так и в узком понимании слова. Его отсутствие, превратившись в норму жизни, сделало ее невыносимой.

Пока в отечественном экспертном сообществе, политических кулуарах и околополитических кругах ломали копья о том, пойдет ли прорвавшийся на Украину М. Саакашвили сразу на Киев или предпочтет сначала покорить «родную» для него Одессу, в Одесском крае с интервалом всего в несколько дней произошли два знаковых события. Оба, к сожалению, с жирным знаком «минус», а одно из них, увы, еще и в черной траурной рамке: в результате пожара в детском оздоровительном лагере «Виктория» погибли дети; в городском суде Черноморска был оглашен приговор по делу о трагических событиях 2 мая 2014 года. Прямой связи между ними, естественно, нет и быть не может. Что же касается связи опосредованной, то она имеет место, позволяя поставить трагический инцидент и судебное решение в один ряд событий из разряда тех, которые бы лучше не случались. Одна из общих, системных проблем и бед современной украинской государственности — полная безответственность власти. Другая — коррупция, достигшая невиданных масштабов. Третья — спекуляция на патриотизме, за демонстрацией которого скрывают все неблаговидное, что делается властью в центре и на местах. Все эти несчастья, приобретшие системный характер, дополняются еще одним злом — политической мотивацией большинства решений и действий. Она на Украине развилась, как никогда, пожалуй, прежде, проникнув в самые неполитические, самые, казалось бы, сугубо бытовые сферы. Весь этот «букет» в очередной раз проявился в истории пожара в детском лагере «Виктория», к величайшему сожалению, повлекшего за собой трагические последствия — гибель трех девочек.

European People's Party Михаил Саакашвили и Юлия Тимошенко

Пару дней назад Совет Европы нашел повод не только мягко пожурить официальный Киев за хроническую недоработку в области защиты прав человека (имея в виду представителей ЛГТБ), но и похвалить за внедрение в повседневную практику европейских представлений и норм, в частности — за усиление борьбы против проявлений ненависти. В докладе Европейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью (ECRI) отмечены изменения в законодательстве и действия украинской власти, направленные на защиту от дискриминации. Речь идет о принятом в 2015 г. Верховной радой законе, запрещающем дискриминацию сексуальных меньшинств на рабочем месте, а также о создании отдельных подразделений Нацполиции, призванных бороться с преступлениями на почве ненависти. Увы, для одесситов в этой сфере как не было, так и нет хороших новостей. Их права попирались и попираются. Ждать реальной защиты им неоткуда. Степень взаимного неприятия, отторжения, ненависти представителей различных политических взглядов и социальных групп без преувеличения зашкаливает. До начала диалога между ними еще очень далеко. История с оглашением в Черноморском суде Одесской области приговора по «делу 2 мая» подтвердила этот неутешительный вывод с предельной ясностью.

Активной стороной в одесском противостоянии остается агрессивное меньшинство, вскормленное и выведенное на белый свет «майданом». Оправдательным приговором своим противникам они остались недовольны, из-за чего ринулись бузить, бросившись штурмовать мэрию. «Майданный» взгляд с годами не меняется: все, кто против нас или не с нами, плохи, всем им не место там, где есть мы, всех их надо прижать к ногтю. На словах позиционируя себя как истинные и истовые «просвещенные европейцы», «майдановцы» всех мастей на деле знают и исповедуют исключительно один принцип: «Горе побежденным!». Пусть даже это будут вроде бы не совсем «побежденные», а судьи, рассудившие не так, как им надо, и оправдавшие их врагов. О том, что решение суда объективно, никто из них думать не хочет. «Майданные» должны всегда побеждать, независимо от того, правы они или неправы. Это — краеугольный камень современной украинской национальной государственности, идеологии, духовности, повседневной жизни.

Одесский беспорядок в прямом и переносном смысле продолжился сразу же по окончании судебного заседания. Его субъектами выступили как власть, так и активисты. Двоих из оправданных лиц — С. Долженкова и Е. Мефедова — тут же опять задержали, перевезли из Черноморска в Одессу, доставили в Киевский райсуд, постановлением которого снова отправили в СИЗО. По обвинению в другом деле, касающемся событий не 2 мая, а марта 2014 г., по статье Угроза территориальной целостности». После оглашения оправдательного приговора у здания суда начались столкновения активистов с полицией, в результате которых около трех десятков правоохранителей получили повреждения различной степени тяжести. В Овидиополе на одного из тех, кого освободил суд, в тот же день было совершено нападение. С проломленным черепом и черепно-мозговой травмой его доставили в больницу. На радость активистов. И, ясное дело, кого-то из власти.

Timer-odessa.net Пожар в лагере «Виктория»

Одесса в этот день носила траур, объявленный местной властью в связи с трагической смертью детей при пожаре в муниципальном оздоровительном лагере «Виктория». У трагедии, случившейся там и потрясшей не только город, но всю страну, уже при первом, самом приблизительном, взгляде оказалось много причин, начиная от халатности и заканчивая неудачным стечением некоторых обстоятельств. Трудно не согласиться с мнением директора украинской консалтинговой группы «А-95» С. Куюном, сказавшим, что главной причиной страшного происшествия стала коррупция. «В этой истории я обратил внимание на роль пожарных, которые якобы диагностировали проблемы с сигнализацией (противопожарной — Я.Р.) ранее и даже сделали предписание, — написал он. — Такое же предписание было сделано на нефтебазе БРСМ в Василькове за месяц до крупнейшего в истории Украины пожара, забравшего жизни шести человек, из которых четверо — спасатели. Как можно давать разрешение на эксплуатацию того, что может рвануть в любой момент? Уверен, ответ один — «бабло».

Вопрос о том, кто запускает в оборот это самое злосчастное «бабло» в подобных и других случаях, опять остался за кадром. Для понимания же ситуации в Одессе он принципиально важен. Трагическая история пожара в детском лагере скоро забудется и отойдет на второй план, а вот история штурма и взятия одесской мэрии, скорее всего, будет иметь продолжение. Когда именно и в какой именно форме, покажет время, причем, думается, ближайшее. Нельзя исключать того, что по дороге в Киев «взять» Одессу, убрав с должности ненавистного ему мэра, попытается М. Саакашвили, направленный умелой рукой его одесских спонсоров.