Главная интрига новгородских губернаторских выборов разрешилась. Она заключалась не в том, кто одержит победу — главой региона 10 сентября ожидаемо был избран 37-летний экс-директор Агентства стратегических инициатив Андрей Никитин, присланный руководить Новгородской областью из Москвы полгода назад. Интрига была в том, кого Никитин делегирует в Совет Федерации. И вот спустя неделю после оглашения итогов голосования избранный губернатор объявил руководителям новгородских СМИ, что новым сенатором будет его предшественник на посту губернатора — 66-летний Сергей Митин, который после досрочной отставки в феврале 2017 года так и не получил других карьерных предложений.

Kremlin.ru Сергей Митин

Не сенсация

В «сенаторской тройке» Андрея Никитина, названной им в алфавитном порядке, изначально была заложена «мина замедленного действия». Первым по алфавиту в списке был мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев — давний оппонент Сергея Митина. Сенаторство Бобышеву прочили многие новгородские СМИ и аналитики, полагая, что Никитину не обязательно ждать «плановой» смены власти в областном центре в 2018 году, ведь новая модель управления в Великом Новгороде — мэр, назначаемый на конкурсной основе, — вступит в силу сразу после истечения полномочий действующего градоначальника.

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«У каждого из соперников были свои козыри в игре, и долгое время казалось, что чаша весов неудержимо склоняется в пользу Юрия Бобрышева. Исход предыдущего противостояния между губернатором Митиным и мэром Бобрышевым, очевидный интерес команды Никитина поставить на город своего человека, а самое главное — долговременное, молчаливое отсутствие Сергея Герасимовича в Новгородской области — заставляли думать, что именно Юрий Иванович Бобрышев в сентябре накинет на свои плечи тогу сенатора (или что они там в Совете Федерации себе на плечи обычно накидывают?)», — отмечает в авторской колонке в интернет-издании «Ваши новости» Олег Кузнецов.

Теперь очевидно, что политическую борьбу за новую власть в административном центре Новгородской области отложили на период после выборов президента. Андрей Никитин, собственно, так и пояснил главным редакторам новгородских СМИ: Юрий Бобрышев сейчас нужнее в городе. Сам Бобрышев, комментируя порталу «Новгород.ру» решение в пользу Митина, заявил, что расценивал свои шансы «где-то 30 на 70».

«Так и получилось. Я воспринял это спокойно», — заявил мэр.

Kremlin.ru Андрей Никитин

Не стало это сенсацией и для экспертных кругов. Политологи и политтехнологи, с которыми удалось пообщаться корреспонденту ИА REGNUM, отмечают, что выбор в пользу Митина был очевиден. Представитель Агентства политических и экономических коммуникацией (АПЭК) в Новгородской области Алексей Громский назвал это решение «логичным и взвешенным, без примеси эмоций». По его мнению, оно «было продиктовано определённой логикой».

«Новгородской области совершенно необходимо активизировать наработанные Сергеем Митиным ранее связи в Минсельхозе и Минпромторге федерального правительства. В последние месяцы можно легко заметить, что по линии государственных программ, которые реализуются этими министерствами, планируется серьёзное финансирование. Чтобы обеспечить Новгородской области достойное участие в этих проектах, и было, очевидно, принято функциональное решение о наделении Сергея Митина полномочиями одного из сенаторов от Новгородской области», — прокомментировал Громский.

По его мнению, «в ситуации, когда Владимир Путин лично указывает, что без серьезной помощи из федерального центра Новгородской области не прожить», такое решение Никитина «совершенно понятно» — как и критерии, по которым может быть легко оценена эффективность работы сенатора Митина.

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Конфликт неизбежен?

Логика выдвижения губернаторов-отставников в сенаторы понятна: важно избежать в регионах конфликтов между элитами — командами прежних губернаторов и новых. Но получится ли так в Новгородской области?

«Не исключаю, что некоторые конфликты могут возникнуть и в Великом Новгороде, потому что вопрос по городу не решён. И некие городские элиты, которые по-прежнему убеждены, что победили прежнего губернатора, в итерации выборов мэра могут проявить некоторую несознательность и вступить на конфронтационные пути к Никитину», — заявил политолог Андрей Колядин на четырнадцатом заседании Экспертного клуба «Регион», анализируя итоги выборов 10 сентября.

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Новгородский политтехнолог Михаил Шимановский также считает, что «один конфликт сменил другой». Он убеждён, что кандидатуру Сергея Митина на пост сенатора Андрею Никитину «навязали» в Кремле.

«Группа лоббистов Митина переиграла группу лоббистов Никитина. По сути, речь идёт о возвращении Митина в федеральную политику. И теперь в регионе появляются два центра силы. Конфликт будет, это однозначно, и это будет борьба двух групп влияния. При этом мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев — давний антагонист Митина — в нынешней ситуации становится естественным союзником Никитина. А к Митину «прибьются» те, у которых не выстроились отношения с Никитиным. В их числе, например, бывший сенатор — депутат Госдумы РФ от Новгородской области Александр Коровников», — считает эксперт.

Kremlin.ru Сергей Митин, Дмитрий Медведев и Владимир Путин в ходе осмотра памятника новгородского каменного зодчества – церкви Николы на Липне. Новгородская область, 10 сентября 2016 года

«Пощёчина общественному вкусу»

На фоне внешне спокойных экспертных мнений бурлят соцсети. Олег Кузнецов в интернет-издании «Ваши новости» убеждает, что «подавляющее большинство новгородцев не испытывает сейчас к Сергею Митину какой-то особой неприязни, равно как и пылкой любви», и что «за исключением чиновников и политических активистов, все остальные Сергея Герасимовича просто забыли». Однако многочисленные интернет-отклики читателей в СМИ и социальных сетях демонстрируют обратное: не забыли и «политическую реабилитацию» Митина воспринимают крайне негативно.

«Никитин из трёх зол выбрал большее», «Как всегда у нас — уволили с повышением», «Поздравляю новгородцев. Век мракобесия и разрухи мы сами выбрали», «Вот и не поменялось ничего… А так хотелось верить, что если перестановки, то совсем перестановки. Никаких перестановок», «Лицемерие власти зашкаливает. Плевок в лицо всем новгородцам. Теперь пенсионер, разваливший область, ещё и иммунитетом обладает. Браво, Никитин, отличное начало!» — это, пожалуй, самые спокойные реплики в потоке интернет-разочарования.

При этом открытого публичного протеста — как, например, в Бурятии, где несколько общественных деятелей обратились с открытым письмом к избранному 10 сентября главе региона Алексею Цыденову с просьбой не делегировать в Совет Федерации бывшего руководителя республики Вячеслава Наговицына — в Новгородской области нет. Рискнём предположить, что и не будет. Недоумение и уныние останется в онлайне.

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К непопулярным в народе сенаторам Новгородской области, впрочем, не привыкать: в своё время Михаил Прусак делегировал в Совет Федерации Геннадия Бурбулиса, не обращая внимая на общественный ропот.

Действующий член Совета Федерации РФ от исполнительной власти Новгородской области Алексей Костюков, пробывший на этом посту всего год, после сложения полномочий сенатора намерен вернуться на работу в Пенсионный фонд.

«До соответствующего указа я продолжу свою работу в Совете Федерации. Зная Сергея Митина, могу сказать, что у него неплохие лоббистские возможности в высших органах власти и во взаимодействии с новым губернатором он может принести большую пользу Новгородской области», — заявил он интернет-изданию «ВНовгороде.ру».

Сергей Митин уже поблагодарил Андрея Никитина за доверие и пообещал «приложить все усилия, чтобы оказать помощь Новгородской области и Российской Федерации на новом для себя участке работы».

А Никитин оставил шансы и для двух других кандидатов из своей «сенаторской тройки», напомнив, что если «что-то происходит с действующим сенатором, то следующим сенатором будет кто-то из списка кандидатов». Пока же сам Никитин ещё не вступил в должность — инаугурация назначена на 14 октября.