Татарские националисты окрестили всех, кто называет регион «Татарией», оппозицией по отношению к республике.

Kremlin.ru Минтимер Шаймиев (в центре)

«Надо чётко понимать: если СМИ пишет «Татария» — то это явное указание на свою оппозиционность по отношению к республике. Это такой негласный знак. Пишущие и говорящие «Татария» — как синоним ещё используют значение «Казанская губерния». За эти годы выработан политический новояз со стороны противников Татарстана», — поделился своим мнением с 1,2 тыс. читателей телеграм-канал «Шалтай-Бабай».

Между тем, это название региона отнюдь не новояз и тем более политический.

«Тартария, синоним — Татария (лат. Tartaria, фр. Tartarie, англ. Tartary, нем. Tatarei) — географический термин, использовавшийся в западноевропейской литературе и картографии в отношении обширных областей от Каспия до Тихого океана и до границ Китая и Индии. Использование термина прослеживается с XIII и вплоть до XIX века. Пространство, ранее называвшееся Тартарией, в современной европейской традиции называют Внутренней или Центральной Евразией», — пишет «Википедия».

Употребляется слово «Татария» применительно к местности и в «Карманной книжке для любителей землеведения», выпущенной Императорским Русским Географическим Обществом еще в 1848 году. Топонимический словарь «Географические названия России», выпущенный в 2008 году, содержит следующие слова: «От всего этого топонимического изобилия сохранились только Татария (совр. Татарстан, истор. Булгария) и Татарский пролив». Название «Татария» применительно к республике можно встретить и в Большом энциклопедическом словаре от 2000 года и в Российской педагогической энциклопедии от 1993 года. Использование слова «Татария» на старых картах часто связывают с жителями этой местности — татарами. В своей работе «Казанские татары», которая была опубликована с Санкт-Петербурге в 1902 году, антрополог Алексей Сухарев объясняет происхождение этого слова так: от тюркского слова «тат» — горы и слова персидского происхождения «ар» или «ир», что означает человек, мужчина, житель.

Ещё один интересный факт, 26 августа 1976 года астроном Николай Черных назвал открытый им астероид главного пояса Татарией. Название было дано в честь Татарской Автономной Советской Социалистической Республики (ТАССР), которая с самого начала обретения автономии в составе Советской России кратко называлась Татарией. Татарская АССР стала называться Татарстаном или Республикой Татарстан лишь с 7 февраля 1992 года. Официально название утверждено властями страны 21 апреля 1992 года.

Наконец, именно отец-основатель современной Татарии и родоначальник борьбы за суверенитет республики, бывший первый секретарь Татарского обкома КПСС, председатель Верховного Совета ТАССР и бывший первый президент республики Минтимер Шаймиев боролся за суверенитет не «Татарстана», а именно Татарии. Доказательства этому общедоступны в подшивках газеты «Советская Татария» (переименована в «Республику Татарстан» только 17 августа 1993 года), пока они все и повсюду не уничтожены националистами.

Вот что сообщала газета «Советская Татария» 29 июля 1990 года (№173(21 568)) на первой странице:

«Какой быть Татарии? Заинтересованный и обстоятельный разговор об этом состоялся на встрече Председателя Верховного Совета ТАССР М. Ш. Шаймиева с представителями общественных и общественно-политических организаций республики. Во вступительном слове М. Ш. Шаймиев отметил, что время, сама жизнь требуют, чтобы Татария заявила о своём суверенитете».

Вернувшись с партийного коммунистического съезда в Москве, в Казани М. Шаймиев выступил на пленуме обкома КПСС 3 августа 1990 года с докладом «Итоги XXVIII съезда КПСС и задачи областной партийной организации по выполнению его решений» (опубликован полностью в газете «Советская Татария» от 5 августа 1990 (№179(21 574)), в котором вновь защитил имя Татарии и её суверенитет, выступил против националистов:

«В Татарии сложились прочные исторические традиции дружбы и сотрудничества татар, русских, чувашей, марийцев и других народов. (…) Не нарушая целостности РСФСР, учитывая особые исторические, экономические, культурные и другие связи народов… необходимо установить договорные отношения с Россией, определив разграничение полномочий по ряду позиций, представляющих взаимный интерес (…) будет провозглашён не только суверенитет Татарии, но и будут определены в общей форме принципы и механизмы его реализации в рамках союза суверенных государств».

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