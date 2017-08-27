Лето 2017 года в Ленинградской области снова оказалось богато на финно-угорские фестивали. Праздники коренных малочисленных народов региона посетили тысячи гостей, а завсегдатаями стали представители власти. Ленинградская область уже давно стала примером открытой дружбы между правительством и коренными народами.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Вепсский праздник «Древо жизни — 2017»

Сложно подводить итоги работы, которая не прекращается. О текущей деятельности по возрождению и сохранению традиций коренных народов Ленобласти корреспондент ИА REGNUM побеседовал с Лирой Бурак, председателем регионального комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям.

ИА REGNUM: Лира Викторовна, чем занимаются коренные народы Ленобласти, когда заканчиваются летние праздники?

Отмечу, что у финно-угорских народов есть и зимние праздники: например, финская масленица, свои новогодние традиции. Эти мероприятия проводятся в стенах Дома дружбы Ленинградской области и тоже очень любимы жителями нашего региона. Но жизнь коренных народов не сводится только к праздникам. Их представители участвуют в различных региональных и всероссийских выставках, экспозициях, круглых столах, форумах. Особое внимание можно уделить просветительской деятельности общественных организаций финно-угорских народов. Круглый год в области проводятся мастер-классы по ремеслам, уроки водского, вепсского, ижорского языков и многое другое.

Пресс-служба комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лира Бурак

ИА REGNUM: Уроки и мастер-классы популярны на местах. А есть ли спрос на традиции финно-угров в крупных городах Ленобласти и в Петербурге?

Конечно в основном мы проводим мастер-классы и уроки в местах проживания коренных малочисленных народов. Но «Мобильная школа коренных малочисленных народов Ленинградской области» приезжает с лекциями и мастер-классами в совершенно разные точки региона и всегда вызывает живой отклик местных жителей. Поэтому мы ежегодно стараемся расширять географию реализации наших проектов. Петербург тоже любит финно-угорские традиции: мероприятия Центра коренных народов Ленинградской области на ул. Кирилловской, 19 пользуются спросом и у жителей большого города.

ИА REGNUM: Где комитет берет идеи для такого большого количества проектов?

Как правило, это результат совместного творчества с общественными организациями коренных малочисленных народов. Однако мы поддерживаем и индивидуальные инициативы. Например, в гатчинском поселке Пудость проводится фестиваль народных игр и национальных видов спорта ингерманландских финнов. Идейным вдохновителем игр стал Вилье (Иван) Остонен: несколько лет назад он устраивал небольшой фестиваль для жителей поселка. Потом его идею поддержали власти района и наш комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям, и праздник вышел на новый уровень. Все начиналось с метания сапога — типично финского вида спорта, а потом добавились русские народные городки и другие национальные состязания.

Пресс-служба комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Метание сапога — давняя спортивная игра ингерманландских финнов

Главное условие — игры должны быть доступны для всех возрастов. Для этого в некоторых состязаниях немного изменили правила. На фестивале появились пудовский боулинг и пудовский петанк. Также в программе — дартс, набрасывание колец, перетягивание каната, крокет, лазание по столбу и бой мешками. Могу сказать, что у национальных игр все больше и больше поклонников.

ИА REGNUM: Недавно губернатор подтвердил намерение правительства области о строительстве Вепсского центра фольклора и ремесел. Расскажите об этом проекте поподробнее.

Этот проект входит в госпрограмму «Развитие культуры в Ленинградской области». Вепсский центр фольклора и ремесел будет построен в Винницком сельском поселении, где проживают большая часть представителей малочисленного народа вепсов. В центре будут работать ткацкие и столярные мастерские, народный театр кукол, музейная экспозиция и многое другое. Строительство центра запланировано на 2018 год, финансирование будет осуществляться за счет областного бюджета.

ИА REGNUM: Кстати, о цифрах. Во что обходится правительству Ленобласти поддержка финно-угорских народов?

Объем финансирования подпрограммы из областного бюджета с 2017 по 2020 годы предусмотрено постоянно увеличивать. В 2017 году объем поддержки составляет более 13 млн рублей, в 2018 году планируется около 15 млн, и так далее, к 2020 году предполагается выделить из бюджета уже порядка 18 млн рублей.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Александр Дрозденко посещает праздники коренных народов

ИА REGNUM: Известно, что комитет ведет серьезную издательскую деятельность. Где широкая аудитория может найти справочную аудио‑ и видеопродукцию, сборники или учебники?

Все интеллектуальные продукты, разработанные и изданные комитетом, не подлежат продаже. Но, например, видео-уроки, компьютерную игру можно найти на сайте Дома Дружбы Ленинградской области или сделать запрос в наш комитет или в областной Дом Дружбы, и мы их предоставим. Книги, сборники и учебники можно найти в районных библиотеках и культурных центрах.

ИА REGNUM: Как обстоят дела с научной деятельностью, изучением подробностей истории финно-угорских народов?

Этот процесс не прекращается в течение многих лет. Ежегодно в ноябре комитет проводит межрегиональную научно-практическую конференцию, посвященную актуальным вопросам финно-угорских народов. Участие в ней принимают представители общественных организаций финно-угорских народов всех субъектов СЗФО, а также представители научного сообщества и органов исполнительной власти. Темы конференции всегда разные и касаются глубоких уровней изучения истории финно-угорских народов. В 2017 году мы предложим участникам обсудить проблемы сохранения финно-угорского наследия в условиях всемирной глобализации, взаимодействия и взаимовлияния культур. Перед участниками выступят специалисты из народных краеведческих музеев, центров ремесленной культуры и общественных организаций.

Пресс-служба комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Участники фестивалей коренных малочисленных народов Ленобласти

ИА REGNUM: Взрослые узнают об истории коренных народов Ленобласти из докладов, учебных пособий и лекций. Уделяете ли вы внимание обучению детей?

Я бы сказала, что дети — это как раз наша самая большая и заинтересованная аудитория! Конечно, они всегда участвуют в мастер-классах: мастерят традиционных кукол, ткут простые изделия, осваивают изготовление керамики. Для детей предназначены мультфильмы по мотивам вепсских, водских и ижорских сказок и преданий, а также книжки-раскраски о коренных малочисленных народах Ленинградской области по сюжетам этих анимационных роликов.

В 2016 году впервые при поддержке комитета разработана компьютерная программа, которая призвана помочь детям освоить вепсскую азбуку и счет на вепсском языке, познакомиться с традиционными национальными предметами быта и окружающей природной средой, а также национальными костюмами народов, проживающих на территории Ленинградской области. А в октябре 2017 года при поддержке комитета в Подпорожском районе пройдет межрегиональный конкурс знатоков вепсского языка среди мальчиков и девочек «Vepsläižed lapsed» (Вепсские дети). Его участниками станут дети не только Ленинградской области, но приедут ребята из Республики Карелия и Вологодской области. Нам всегда радостно видеть интерес к финно-угорской культуре у детей и молодежи, ведь именно они будут хранить эти традиции после нас.

На территории Ленинградской области наряду с русскими традиционно проживали финно-угорские племена: вепсы, водь, ижора, тихвинские карелы и ингерманландские финны (потомки переселенных шведами финнов). Три народа — вепсы, ижоры и водь — включены перечень коренных малочисленных народов РФ. Сохранение финно-угорской культуры давно стало приоритетным направлением политики правительства Ленинградской области.

Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям реализует подпрограмму «Поддержка этнокультурной самобытности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Ленинградской области» (в рамках государственной программы «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»), оказывает поддержку и является организатором национальных праздников, мастер-классов, уроков языков, и многого другого.