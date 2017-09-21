



Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

На заседании внеочередной 26-й сессии Береговского городского совета VII созыва было принято решение «О поддержке обращения к президенту Украины Порошенко П.А. относительно принятия закона Украины «Об образовании», сообщают «Новини Закарпаття» (Ужгород). В нем говорится следующее:

«Мы, депутаты Береговского городского совета и руководители образовательных учреждений, обращаемся к вам, как к гаранту Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина, по поводу принятия Верховной радой Украины 5 сентября 2017 закона Украины «Об образовании». Украинское образование уже давно нуждалось в реформах. Принятие этого закона является актуальным и надеемся, что он положительно повлияет на ее развитие и позволит гражданам Украины получать качественное образование европейского уровня. Но мы глубоко обеспокоены статьей 7 нового закона, ограничивающей получения среднего и высшего образования на родном языке. Берегово — многонациональный город, для 50% жителей которого родным языком является венгерский. Именно этот национальный состав выстроил сеть образовательных учреждений города. На сегодня в Берегово из девяти школ в шести языком обучения является венгерский. Всего в городе обучают 3394 учащихся, из которых — 1602 на венгерском языке (48%), работают 120 учителей. Ученики школ с венгерским языком обучения изучают государственный язык и после окончания, как и выпускники из школ с украинским языком обучения, сдают ВНО по государственному языку без каких-либо льгот. Понятно, что результаты пока невысокие, однако ежегодно они улучшаются, и педагоги в этих школах приложат все усилия, чтобы ученики школ с венгерским языком обучения владели государственным языком на должном уровне. Также заметим, что финансирование школ нацменьшинств не требует дополнительных бюджетных средств. Береговчане крайне встревожены возможными последствиями после внедрения этой нормы закона. Граждане Украины, которые принадлежат к национальным меньшинствам, теряют право на свободный выбор языка обучения в государственных и коммунальных заведениях, кроме дошкольного и начального образования. Право национальных меньшинств, в том числе болгар, молдаван, румын, словаков, венгров, обучения на родном языке обеспечивалось не только с момента образования независимой Украины, но и ранее в других государственных формациях. Представители национальных меньшинств, которые живут в Берегово, являются законопослушными гражданами Украины и стремятся в полном объеме владеть государственным языком, защищать который нужно и необходимо, но не ограничивать при этом языки национальных меньшинств. Этим обращением выражаем свою обеспокоенность и просим вас применить предоставленные законодательством Украины полномочия, а также свой авторитет и политическое влияние, и не допустить в законе Украины «Об образовании» нарушения конституционных прав и свобод граждан Украины относительно свободного выбора языка обучения для образовательных учреждений на всех уровнях. Призываем вас не подписывать закон Украины «Об образовании», отправить его на доработку, а именно внести правку: «Действие настоящего закона не распространяется на языки стран Евросоюза». Заранее благодарны за понимание».

В Будапеште перед посольством Украины состоялся митинг в защиту национальных меньшинств, передает «Mukachevo.net» (Мукачево). Инициатором акции выступила молодежная организация Fidelitas (молодежное крыло правящей венгерской партии Fidesz), которая выступила против нового украинского закона об образовании. Молодежь собралась с факелами. Были также привезены с собой венгерские книги, которые решили передать в дар закарпатской молодежи, представители которой также приехали в столицу Венгрии. Анонсируя митинг, организация заявила, что новый образовательный закон, принятый украинским парламентом, серьезно ограничивает возможности преподавания на родном языке для венгров в Закарпатье, «поэтому важно, чтобы мы выступили как единая нация против этого закона и публично осудили его». Во время митинга выступил ответственный за иностранные дела партии Fidesz Пал Жигмонд Барна, который назвал украинский закон «культурным убийством и беспрецедентным документом», угрожающим венграм Закарпатья. Аарон Тьотьош, вице-президент Молодежной конференции Венгрии, заявил, что венгры из румынской Трансильвании «выражают свою солидарность со своими братьями из Закарпатья». В завершение Ласло Бьорош, президент Fidelitas, не дождавшись украинских дипломатов, под одобрительные возгласы толпы бросил письмо с требованиями отменить закон Украины «Об образовании» в почтовый ящика посольства Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Черновицкому областному совету предлагают официально выступить против закона Украины «Об образовании», информируют «BukNews» (Черновцы). На сайте облсовета опубликован проект решения «Об обращении депутатов Черновицкого областного совета VII созыва в Верховную раду и к президенту Украины», которым предлагается вернуть закон на доработку. Основанием для этого должна стать одна из статей закона, которая «якобы» нарушает права национальных меньшинств. Автором обращения является депутат Черновицкого областного совета Степан Митрик. В письме главе облсовета Ивану Мунтяну он пишет, что депутаты районов Черновицкой области — Герцаевского, Глыбокского, Новоселицкого, Сторожинецкого, Хотинского — обращают внимание на статью 7 закона, которая прокладывает путь к языковой ассимиляции национальных меньшинств Украины. Необходимо учитывать, что многие жители в этих районах являются этническими румынами, в основанных 500 лет и более назад поселках говорят на румынском, хотя люди владеют еще несколькими языками. При всех прежних государственных формациях в румыноязычных школах учебный процесс вели на румынском языке, и даже тоталитарные режимы не осмеливались отобрать язык в школах законопослушных граждан.

В адрес Украины полетели истерические заявления от соседей — не только России, что уже стало привычным, но и Венгрии, Румынии, Польши и даже маленькой Молдовы, которым не понравился реформаторский закон об образовании, заявляет «Галичина» (Ивано-Франковск). Что же так насторожило соседние страны и как у них самих заботятся о языке украинского меньшинства? Сейчас в Польше, где количество украинцев составляет 250—500 тысяч человек, изучение украинского языка как родного ведется в пяти украинских школах, школах с украинским классами и многочисленных пунктах обучения в более чем 100 местностях в 11 воеводствах. Однако министр образования Украины Лилия Гриневич говорит, что в Польше нет ни одной средней общеобразовательной школы, где преподавали бы на украинском. В Молдавии действуют 52 учебных заведения, где изучают украинский язык, сообщает посольство Украины. Но у более чем 282 тысяч украинцев (без учета более 160 тысяч украинцев в Приднестровье) тоже нет школ с украинским языком обучения. «150 тысяч закарпатских венгров имеют около 170 венгроязычных государственных школ, а для пяти тысяч украинцев в Венгрии нет даже украиноязычного класса», — прокомментировал ситуацию закарпатский писатель и журналист Александр Гаврош. Зато венгерское меньшинство в Закарпатье почти не знает государственного языка, из-за чего Береговщина выглядит «неукраинской резервацией», где только дорожные указатели на государственном языке подсказывают, что это еще украинская земля. Некоторые гениальные украинские чиновники подпевают венгерским экспансионистам. Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль призвал президента Украины Петра Порошенко заветировать закон об образовании. И чего бы это Москаль так расшаркался перед Будапештом? Как нам сообщил хорошо информированный источник в Ужгороде, он стал заложником небольшой фракции Партии венгров Украины в Закарпатской областной раде, которая держит в руках «золотую акцию» и своими голосами помогает Москалю в принятии нужных ему решений. В Румынии в середине 1960-х годов были ликвидированы почти все школы с украинским языком обучения и украинская образовательно-культурная работа в селах, запрещено употреблять в публикациях украинские названия местностей. У более чем 51 тысячи украинцев в Румынии, по переписи 2011 года, нет дошкольных учреждений и школ с преподаванием на украинском языке. В 63-х школах в местах компактного проживания украинцев язык преподают факультативно и по желанию. Обучение на украинском проводят только в лицее имени Тараса Шевченко (на Мараморщине). Для сравнения: на Украине работает более 100 школ с румынским языком обучения. Поэтому большинство наших дорогих соседей успешно осуществляют политику ассимиляции своих украинских меньшинств и в то же время асимметрично пытаются вставить палки в колеса Украине в ее попытке навести порядок с системой образования своих национальных меньшинств. Ведь 92% школ национальных меньшинств — русскоязычные, то есть являются средством русификации за государственный счет. А обучение государственному языку в этих школах поставлено на такой низкий уровень, что представители национальных меньшинств не могут поступить в украинский вуз.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мова

Большинство жителей Западной Украины — украиноязычные, однако во многих случаях они без проблем готовы перейти на русский, рассказывает «Збруч» (Галичина). Это происходит как в их родных городах, так и во время путешествий на восток и юг Украины. Таковы результаты социологического исследования «Языковая устойчивость русскоязычного населения Западной Украины», проведенного Киевским международным институтом социологии. Итак, абсолютное большинство жителей Западной Украины (88%) считают основным для себя языком украинский. Однако в случае попадания в русскоязычную компанию только 50% продолжают говорить на украинском языке. В то же время 39% с русскоязычными собеседниками переходят на русский язык, а 8% вообще полностью переходят на русский язык. Основная причина перехода на русский язык — это чтобы собеседнику было удобно. Стойкость в предпочтении украинскому языку проявляют больше всего в государственных учреждениях и с чиновниками, менее устойчивы в семейном кругу и в магазинах, еще меньше — с коллегами по работе и друзьями, а больше всего переходят на русский на отдыхе, а также когда к ним на русском обращаются, например, чтобы спросить дорогу. Социологи считают, что исследование показало в целом позитивную тенденцию — украинский язык в Западной Украине развивается. Но когда «западенцы» едут в Киев, Харьков или Одессу, примерно половина из них переходит на русский. То есть за пределами своих областей они не готовы поощрять развитие украинского языка и быть его популяризаторами, им проще перейти на русский.

Саакашвили в Виннице сам себе противоречил, пишет «Реал» (Винница). Представители партии лишенного гражданства Украины Михаила Саакашвили приглашали винничан и журналистов на площадь Коцюбинского на встречу со своим лидером. С ним должны были приехать депутаты Деревянко, Чумак и другие. На самой встрече Саакашвили ничего нового не сказал — те же, что и раньше, громкие, но не подкрепленные доказательствами, обвинения в адрес власти. Плюс повторил все то же, что уже несколько дней говорит в разных городах страны: дескать, собирает требования людей к власти, чтобы 19 сентября озвучить их на большом митинге в Киеве. При этом как именно эти требования собираются, и как это можно сделать в принципе, было не ясно. «Новое правительство Украины будет тоже из Винницы, но из хороших винничан, не из барыг», — добавил винницкого колорита Саакашвили. Напомним, будучи еще главой одесской областной государственной администрации, Михаил приезжал в Винницу и очень хвалил мэра Сергея Моргунова и его предшественника Владимира Гройсмана за ту работу, которая сделана в городе, и обещал на них равняться в своей деятельности. Теперь у него другие задачи, и риторика поменялась полностью. Но многие помнят, что говорилось.

«Хоть я и старый революционер, но у меня нет никакого желания еще одну революцию устроить», — заверил Саакашвили, выступая перед своими сторонниками в Виннице, главной цитадели поддержки действующего президента. Успокоил ли, спрашивает «Zaxid.net» (Львов). Не слишком, сейчас вряд ли кто с уверенностью может утверждать, что бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области способен контролировать ситуацию, даже им же созданную. Яркий пример — «грузинский прорыв» 10 сентября на контрольно-пропускном пункте Медика — Шегини. Даром, что европейские политики пытаются или не критиковать «грузинский прорыв», или списывать его на внутриполитическую борьбу на Украине. На самом деле последствия спектакля на границе могут стать довольно печальными. Например, Вашингтон может отказать Украине в предоставлении летального оружия. И будет по-своему прав: как можно давать новейшее оружие в руки власти, которая не контролирует даже свою западную границу, не только восточную?

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Украина продолжает удивлять цивилизованный мир сочетанием дикости и культуры, анархии и правопорядка, слабости и несокрушимости, отмечает «НОВА Тернопільська газета» (Тернополь). Первая реакция иностранцев на прорыв государственной границы в Шегини — на Украине вот-вот начнется настоящая гражданская война. Экс-президенту Грузии дали сделать то, что он хотел, устроить шоу. Зато он изменил свой статус с оппозиционера на лицо, совершившее уголовное преступление, а для политика это — чувствительная ошибка. Впрочем, за последние несколько лет Саакашвили сделал целую серию таких ошибок. Приехав на Украину, Михаил сразу дал формальный повод для лишения гражданства — подписал заявление, где указал, что против него не возбуждено уголовных дел и не ведется расследований. Неправда в заявлении была первой ошибкой. Вторая ошибка была менеджерская — катастрофическое управленческое поражение в Одесской области. Третья ошибка растянулась во времени. После указа о лишении гражданства Саакашвили мог добиваться его отмены через Высший административный суд. Но иск он так и не подал, выбрав незаконные действия. Четвертая ошибка — дружеский ужин с Игорем Коломойским. Олигарх, которого Саакашвили называл пережитком прошлого, радостно согласился помочь, и уже на следующий день об их встрече стало известно. Пятая ошибка произошла 10 сентября, когда Саакашвили превратил себя из оппозиционера и апатрида в нарушителя границы и нелегала, которого на Украине теперь будет пугать каждый встречный полицейский патруль. Скрываясь под защитой Семена Семенченко во Львове, Саакашвили пообещал всеукраинский тур с выступлениями перед людьми. Впрочем, даже это сделал не лично, а через Юлию Тимошенко. А ведь союз Тимошенко и Саакашвили может быть либо неравным, либо непродолжительным. Примером может служить печальная судьба нескольких известных украинских партий, которые «переварила» Юлия Владимировна. Молодой политический проект — Движение Новых сил Саакашвили — ждет трагическая судьба предшественников, если он пойдет на объединение с «Батькивщиной» Тимошенко. Если Саакашвили решится на такое — это будет его последняя политическая ошибка.

Когда нет проблем, их создают сами. Вряд ли эта аксиома касается и ситуации, связанной с экс-президентом Грузии Саакашвили, которую некоторые аналитики называют Михелиадою, иронизирует «Волинська правда» (Луцк). Было понятно еще вначале, что предоставление Саакашвили, человеку гиперэмоций и мегамбиций, гражданства Украины откликнется такими проблемами, которые невозможно спрогнозировать. Активная фаза Михелиады фактически прошла в синхрон с российско-белорусскими военными учениями «Запад-2017» (демонстрацией Кремлем готовности к наступательным действиям не только на Украине). К тому же после принятия парламентом нового закона об образовании к фактически антиукраинскому демаршу в стиле «московского шовинизма» прибегли европейские государства, возмутившись тем, что национальные меньшинства должны изучать на Украине государственный язык. Если друг Путина, а ныне президент Молдавии Игорь Додон обратился к киевской власти с «призывом пересмотреть свою новую политику в отношении этнокультурных меньшинств» и отказаться от образовательной реформы, то риторика венгерских властей скорее напоминала ультимативные угрозы. Правда, похоже, масштабы и последствия Михелиады удалось минимизировать. К тому же и сам Саакашвили, после активных консультаций, решил несколько «убавить обороты».

Виноват Порошенко или Саакашвили? Ровенские депутаты не определились, сообщает «Рівне Вечірнє» (Ровно). Две фракции Ровенского городского совета подготовили два кардинально разных обращения о так называемом прорыве Саакашвили через украинскую границу. В обращении «радикалов» говорится об осуждении незаконных действий сторонников экс-президента Грузии и содержится призыв к жесткой реакции правоохранителей. Потому что действия Саакашвили «антинародные». Но его поддержали только 8 депутатов. Фракция «Свобода» осудила непонятную позицию руководителей государства, которые такое допустили и никак не отреагировали. Впрочем, они тоже не поддерживают какие-либо действия по незаконному нарушению украинской границы. Но и за это обращение тоже не проголосовали.