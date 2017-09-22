Недавно советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что, несмотря на заверения многих экспертов об обратном, у северокорейского кризиса «есть военное решение». Глава же Белого дома пошел еще дальше, отметив, что если появятся определённые условия, он «полностью уничтожит» Северную Корею. Оба они жестко ошибаются, а «превентивная война» с КНДР может вылиться из непростой для США ситуации в катастрофу. Не существует такого варианта, при котором проблема будет решена с разумными издержками, и утверждать обратное — значит ставить США под удар, пишет Дэниэл Л. Дэвис в статье для The National Interest.

United States Senate Герберт Макмастер

Автор отмечает, что не нужно быть военным экспертом, чтобы понять, почему так называемый превентивный военный удар не только не ликвидирует угрозу военнослужащим США и их союзникам, но и приведет к ее обострению. В частности, автору во время «Бури в пустыне» довелось на личном опыте убедиться, что авиация даже на такой открытой местности, как пустыня, неспособна полностью уничтожить технику противника. И после многодневных бомбардировок иракских войск в Кувейте до 80% танков Багдаду удалось сохранить.

Ситуация повторилась и в сентябре 2011 года в Афганистане, в провинции Кунар, где автор находился на базе США, на которую напали боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Несмотря на то, что нападавшие радикалы находились на склоне горы над базой, военнослужащие США, на протяжении 30 минут обстреливавшие радикалов из пулеметов и артиллерии, так и не смогли остановить их атаку. Наконец, прилетевшая авиация нанесла бомбовый удар по позициям противника на горе, уничтожив его. Таким образом, гористая местность Афганистана дала боевикам идеальную возможность противостоять оружию и артиллерии США.

Из этого можно сделать четкие выводы: если ракет и превосходства в воздухе недостаточно для уничтожения бронетанковых войск в пустыне в течение 42 дней, а также если против одетых в тряпье боевиков не помогло тяжелое вооружение, значит, десятки тысяч северокорейских артиллерийских, стационарных и мобильных ракетных пусковых установок смогут выдержать даже наиболее серьезное нападение. И несложно представить себе, каким будет ответ северокорейского лидера Ким Чен Ына на нападение США. Если в 1991 году Саддам Хусейн допустил серьезный стратегический просчет и ждал, пока США били по его войскам более месяца, то Ким Чен Ын определенно такой ошибки не допустит. Вместо этого он выберет другой курс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким

Так, наиболее вероятным является вариант, при котором Пхеньян осуществляет массированный артиллерийский удар ограниченной длительности по южнокорейской столице, что приведет к серьезным разрушениям и гибели десятков тысяч граждан Республики Корея. Затем он приостановит обстрел и предупредит США, что если Вашингтон не остановит свое нападение, Пхеньян сровняет с землей остатки Сеула. Самым опасным вариантом станет применения ядерной бомбы против Сеула или Японии, в результате чего погибнут миллионы. После удара КНДР пригрозит продолжить нападение, если США не прекратят огонь.

Тогда перед президентом Трампом встанет необходимость принимать невообразимо сложное решение: продолжить нападение и допустить гибель миллионов мирных жителей или пойти на попятную и остановить атаку. Какой бы вариант Трамп ни выбрал, по интересам США в любом случае был бы нанесен значительный удар.

Если кто-то по-прежнему верит даже в теоретическую возможность того, что массированный удар США может лишить КНДР способности ударить по Сеулу, необходимо сразу развеять это заблуждение. Пхеньян знал на протяжении десятилетий о разрушительной силе американской авиации, поэтому скрыл значительную часть своей артиллерии в горных укрытиях. Такие установки могут быть выдвинуты на огневые позиции, а затем вновь скрыты для перезарядки.

Также велика вероятность, что в горах находится большое число ракетных установок, которые США едва ли смогут обнаружить. Помимо стационарных пусковых установок, КНДР располагает большим число мобильных пусковых установок, которые скрыты в подземных хранилищах до тех пор, пока их не нужно будет вывести для нанесения удара. Важно отметить, что тысячи самолетов коалиции не смогли предотвратить удар с мобильных установок Саддама Хусейна во время «Бури в пустыне».

Брискин В.М. Американская «щука» и корейская наука. 1952

Таким образом, не существует целесообразного варианта военного решения северокорейского кризиса, если не найдется кто-то, кто готов пойти на сотни тысяч и даже миллионы жертв. Администрация Трампа может и должна тем не менее дать понять Пхеньяну, что в случае нападения на военнослужащих и граждан США или их союзников или в случае обнаружения того, что КНДР готовит такое нападение, по Северной Корее будет нанесен сильный карательный удар, непропорционально больший, нежели северокорейская атака. Только в этом случае применение военной силы будет оправдано.

Целью США должно быть предотвращение войны, защита граждан США и союзных государств, а также продолжение экономического и дипломатического давления на КНДР, чтобы в конечном счете принудить Пхеньян отказаться от ядерного оружия. Дипломатическое взаимодействие, сопряженное с убедительным военным средством сдерживания, имеет все шансы привести к нужному результату. Нанесение же «превентивного» удара приведет к катастрофе.