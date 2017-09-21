* ИГИЛ — запрещённая в России организация





One-ru.com

Иракский Курдистан накануне важнейших событий, последствия которых могут изменить ход истории не только на Ближнем Востоке. Речь идет о намеченном там на 25 сентября референдуме о независимости. Но состоится ли он? Ведь на Эрбиль оказывают невиданное международное и региональное давление. Правда, преимущественно на уровне политической риторики. Единственная страна, которая говорит о возможности военного вторжения в Иракский Курдистан, — это Турция. Но одно дело — наносить авиационные удары по расположенным на севере Ирака лагерям Рабочей партии Курдистана (РПК), другое — вступить в войну с Эрбилем, пусть и даже в альянсе с Багдадом, создав еще один вооруженный конфликт на Ближнем Востоке с непредсказуемыми, прежде всего, региональными последствиями.

«Несмотря на то, что курдский вопрос уже давно является болевой точкой турецкой политики, растущая роль Анкары в нефтяной отрасли Курдистана очень привлекательна для нее самой, и это делает турецкую позицию по Курдистану сложной и неоднозначной», — отмечает Forbes. В свою очередь арабское издание Al-Hayat считает, что «черты «турецкого портрета в иракском интерьере» просматриваются пока не вполне ясно», хотя Анкара высказывает «опасения за судьбу туркменского меньшинства в Иракском Курдистане». Но покончить с «курдской мечтой» и не допустить возникновения в регионе какого-либо самостоятельного курдского политического образования ей не удалось». Турция сама страдает от многих геоисторических болезней (присутствие курдов на юге страны, сирийцев в округе Искандерун, кипрская проблема, «армянский узел»), а теперь и Иракский Курдистан, который не удалось «киприотизировать».

Sadalmelik Савин С. А Физическая карта Ирака

Обозначилось несколько вариантов. Представители США, Франции, Германии и ООН провели переговоры с главой курдской автономии в Ираке Масудом Барзани и предложили отложить проведение референдума. Да, мы готовы, отвечает Эрбиль, но при получении письменных гарантий со стороны ООН о том, что он будет обязательно проведен. Пока что, как сообщил Барзани, «такое предложение так и не было выдвинуто». Второй вариант: Эрбиль до референдума вступает в контакт с Багдадом, чтобы урегулировать существующие проблемы. Как заявил Барзани, это может заменить референдум, но при условии, что «двустороннее соглашение между Эрбилем и Багдадом будет поддержано международным сообществом, США, Европой, которые дадут гарантии, что соглашение будет реализовано».

Времени остается все меньше и меньше, и второй вариант выглядит нежизнеспособным. Реально другое: диалог с Багдадом после референдума. Но это будут переговоры уже о признании Багдадом нового статуса Иракского Курдистана. «Мы допустили серьезную ошибку в 2003 году, когда вернулись в Багдад… мы действительно поддержали их доброй волей в надежде создать демократический и федеральный Ирак», — заявил Барзани. Поэтому все идет к тому, что референдум в Иракском Курдистане о независимости состоится, если только не появятся привходящие обстоятельства форс-мажорного уровня, ведь в настоящий момент Эрбиль контролирует 20% нефтяных ресурсов Ирака, и в случае своей независимость он окажется в десятке ведущих членов ОПЕК.

Итоги референдума в Иракском Курдистане предсказуемы, как и то, что он на данном этапе не будет признан большинством из мирового сообщества и соответственно будет выстраивать свои отношения с Багдадом. С осознанием того, что процесс международного признания может растянуться на многие годы. В то же время это будет означать раскол Ирака, и никто не знает, что ждет в будущем другие провинции страны. Вот таким оказывается первый конкретный результат развернувшейся на Ближнем Востоке вселенской борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Как пишет британская газета The Guardian, подтверждаются ранее высказанные прогнозы многих экспертов о том, что «на Ближнем Востоке будет происходить — нравится нам это или нет — полномасштабное перекраивание границ, установленных соглашением Сайкса — Пико в 1916 году». Сделав «Иракский Курдистан северным оплотом, препятствующим продвижению ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), мы эффективно поспособствуем расчленению Ирака».

Теперь, по мнению издания, важно найти ответ на вопрос: является ли такой ход событий продуктом реализации Западом комплексной долгосрочной стратегии в регионе или все можно объяснить стечением «каких-то факторов и обстоятельств»? Эрбиль может пополнить список признанных частично или вовсе не признанных государств, наряду с Палестинской автономией, Нагорным Карабахом, Абхазией, Южной Осетией, Приднестровьем, Северным Кипром и другими. Но, напомним, в третьей статье Конвенции Монтевидео утверждается, что «политическое существование государства не зависит от признания со стороны других государств». Так что, считает итальянское издание Gli Occhi Della Guerra, «вперед, для всех или почти для всех есть место».

* ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ