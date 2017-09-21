Больше всего страницы исламских радикалов посещают пользователи интернет в Турции, о чем свидетельствуют данные авторов доклада The New Netwar: Countering Extremism Online, подготовленного британским аналитическим центром Policy Exchange.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Интернет

Используя показатели служб goo. gl и bit. ly, которые предоставляют укороченные ссылки на страницы в сети, авторы смогли установить, сколько граждан и какой страны чаще всего посещают сайты с экстремистским содержанием. Сами авторы признают, что выбранный ими метод несовершенен и не дает возможности установить точное число посещений.

Тем не менее за период с февраля по май 2017 года именно в Турции было зарегистрировано большинство кликов на страницы с подобным содержанием. Оттуда было сделано 16 810 кликов на такие страны. За Турцией следовали США (10 388), Саудовская Аравия (10 239) и Ирак (8138). Пятое место заняла Великобритания (6107).

Pexels Сотовый телефон

Помимо общего количества посещений той или иной страницы, авторы смогли установить наиболее посещаемые сайты. Первую строчку занимает канал в Telegram. Кроме него, самыми посещаемыми стали страницы пропагандистского агентства Amaq.

Результатами исследования британских экспертов стало не только установление стран, в которых наибольшее число симпатизирующих исламистской пропаганде. Доклад аналитического центра также включает в себя исследование принципов использования радикалами всемирной сети и путей ответа на такую угрозу.

Автором предисловия к нему выступил бывший директор Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус. Он отметил, что борьба с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другими радикальными элементами стала ключевой чертой XXI века, и крайне важную роль в ней играет противостояние в киберпространстве.