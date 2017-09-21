* ИГ — запрещённая в России организация

Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в скором времени прекратит свое существование в качестве территориального образования в Сирии и Ираке. Несмотря на это, исламисты могут сохранить за собой дестабилизирующий потенциал и продолжить свою деятельность, и острее всего угроза стоит для Южной Азии, пишет Дэвид Баташвили в статье для War is Boring.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Знамя

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Несмотря на то, что территория, удерживаемая боевиками в Сирии и Ираке, сокращается, «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-прежнему является международной террористической группировкой, объединяемой одной радикальной идеологией. Своей целью исламисты поставили создание огромной тоталитарной империи. Группировка располагает филиалами в ряде стран, однако подавляющее их большинство сталкивается с непреодолимыми объективными географическими и демографическими препятствиями. Безусловно, они могут по-прежнему создавать внутриполитические проблемы, но едва ли станут когда-либо костяком для экспансионистской геополитической силы.

Для формирования такого костяка необходима, прежде всего, поддержка широких слоев суннитского населения. Тем не менее сунниты — единственная группа, из которой боевики могут пополнять свои ряды, — по большей части не поддерживают ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), из-за чего подобная сила может навязать себя населению исключительно с помощью насилия. Еще одним условием формирования такого костяка является наличие пространства для захвата территорий. Столкнувшись с географическими преградами, даже самая успешная группировка едва ли может добиться какой-либо значимости. Рано или поздно противники перегруппируются и уничтожат такой изолированный филиал радикалов.

Одним из таких примеров является Синайский полуостров, где действует «Вилаят Синай» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — один из филиалов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Автор подчеркивает, что там боевикам не стоит ожидать никаких радужных перспектив. Другими примерами являются Сомали, Йемен и Ливия. Вероятно, самым гротескным примером являются Филиппины. Там присягнувшая на верность ближневосточным террористам группировка «Мауте» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведет борьбу с правительственными войсками на острове Минданао, большинство жителей которого не мусульмане. Филиппинские радикалы, безусловно, могут превратить в кошмар жизнь некоторых частей островного государства, однако с точки зрения их глобальных амбиций они бессильны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Совсем другая история — регион Плодородного полумесяца, включающий в себя Ирак, Кувейт, Ливан, Сирию, Палестину и Иорданию. Он может похвастаться богатой историей — здесь, в Дамаске и Багдаде, прежде существовало две столицы средневекового халифата — и подавляющим большинством суннитского населения. Более того, Плодородный полумесяц имеет географический доступ к ряду других суннитских территорий, что в сумме делает из региона прекрасную площадку для начала осуществления тоталитарного имперского проекта.

Благодаря этим факторам блицкриг ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 2014 года имел большее геополитическое значение, чем любой другой успех радикалов до этого или с тех пор. Именно поэтому реакция международного сообщества на расширение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была столь значительной, даже до такой степени, что временно сошлись интересы США и Ирана в Ираке.

Из-за позиции боевиков, заявивших о себе как о врагах всего международного сообщества, собрать коалицию против них оказалось легко. И благодаря тому, что значительная часть стран мира, как и местные силы в Ираке и Сирии, в тот или иной момент противодействовали «халифату», фактически «государство» исламистов в Плодородном полумесяце почти уничтожено.

Тем не менее есть еще один регион мира, где у ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) имеется серьезный геополитический потенциал — северная часть Южной Азии. Здесь проживает значительная часть суннитского населения, регион, как и Плодородный полумесяц, славится богатой историей, будучи частью бывшей мусульманской империи. К тому же население региона более многочисленно и по большей части не модернизировано ни в плане условий проживания, ни мировоззрения. Поэтому в определенный момент они могут оказаться жертвами пропаганды и подрывной деятельности ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В частности, Афганистан поглощаем внутренней войной, конца которой в ближайшее время ожидать не приходится. Пакистан по большей части контролируют светские элиты, но в них самих нет согласия относительно радикальных исламистских организаций, тогда как общество страны представляет собой сложную смесь, включающую в себя глубоко консервативные, бедные и необразованные элементы. Более того, Пакистан нестабилен политически, и любой кризис власти может развязать руки радикалам. К тому же не следует забывать и о Кашмире, где не прекращается борьба мусульман против Индии.

Эти слабые точки региона уже вовсю эксплуатируются ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Так, группировка учредила еще один свой филиал «Провинцию Хорасан», захвативший в 2015 году часть востока Афганистана. Боевики филиала активно действуют в Пакистане, а также занимаются набором новобранцев в Бангладеш и Индии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Заправка

Благодаря демографической ситуации в северной части Южной Азии группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) при желании могла бы захватить более значительные территории, нежели ранее в Ираке и Сирии, что даст им больший экономический и военный потенциал. Поэтому такое «государство» в Южной Азии было бы более значительной угрозой, нежели уничтожаемый в данный момент в Плодородном полумесяце «халифат».

Сложно, заключает автор, давать прогнозы того, что будет с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после уничтожения его территориальных формирований в Сирии и Ираке. Вероятно, что в глазах международного радикального «сообщества» по легитимности организации будет нанесен удар. Развитие событий, при котором боевики не смогут добиться территориальных приобретений в Южной Азии, вероятно, но в меньшей степени, чем менее оптимистические сценарии.