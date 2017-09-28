20 сентября Китай запустил четырехмесячную кампанию по защите прав интеллектуальной собственности иностранных компаний, сообщает South China Morning Post. «Китай некогда был любимцем иностранных инвесторов, привлекая на свои рынки большинство компаний из списка Fortune 500. Однако часть трудоемких производств постепенно покидает страну в поисках более низких издержек. А стремление правительства КНР заманить высокотехнологичных инвесторов всё сложнее претворять в жизнь из-за проблем, связанных с правами на интеллектуальную собственность», — говорится в сообщении. Цель лежит на поверхности — благоприятствовать «притоку иностранных инвестиций» в КНР, которые имеют тенденцию к сокращению.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По данным министерства торговли Китая, за первые семь месяцев 2017 года прямые иностранные инвестиции в страну уменьшились на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $72,1 млрд. Пекин пытается внушить доверие, публикуя статистику, согласно которой за минувшие пять лет комиссия во главе с вице-премьером Госсовета КНР Ван Яном пересмотрела более десяти действующих законов, учредила суды по правам интеллектуальной собственности и расследовала 1,3 млн дел, предъявив обвинения около 100 тыс. нарушителей. Впечатлить инвесторов из США и ЕС по-прежнему не удаётся.

Зато Пекин лишает президента США Дональда Трампа аргумента в пользу ввода санкционных ограничений против китайской экономики. Поднебесная действует на опережение, чтобы не позволить американцам внести смуту среди потенциальных инвесторов, которых Белый дом и казначейство США периодически пугает валютными манипуляциями и демпингом со стороны монетарных властей и промышленников КНР. Не случайно в первой половине августа с.г. Трамп спешно подписал указ, по которому торговый представитель США Роберт Лайтхайзер должен провести расследование о предполагаемой краже американских технологий и интеллектуальной собственности в Китае. Если Вашингтон доведёт дело до конца, то Пекину грозят миллиардные иски во Всемирную торговую организацию.

Gage Skidmore Стивен Бэннон

Правда, ожидать серьёзных подвижек до ноябрьского визита Трампа в Китай не приходится. Тем более что «зеленый свет» Лайтхайхеру был дан всего за несколько дней до отставки старшего помощника президента США Стивена Бэннона, который является сторонником жесткой линии в отношениях с КНР.

Сам Бэннон утверждает, что Америка находится в состоянии «экономической войны» с Китаем, которого он сравнивает в интервью New York Times (от 8 сентября 2017 года) с «Германией 1930-х годов». »Экономическая модель Китая за последние 25 лет основывалась на инвестициях и экспорте. Кто это финансировал? Американский рабочий класс и средний класс. Вы не сможете понять причины Brexit и других событий 2016 года, если не понимаете, что Китай экспортировал свою дефляцию, он экспортировал свои избыточные мощности», — резюмирует Бэннон, призывая Соединённые Штаты «противостоять мировому господству КНР».

По его словам, «молодое поколение китайцев настроено патриотично, почти ультранационалистично». «Новое упорядочение экономических отношений является центральной проблемой, которая должна быть решена, и только США могут её решить», — уверен бывший руководитель предвыборного штаба Трампа. Не обошёл он стороной и вопрос ракетной программы КНДР. «Если вы (Китай — ИА REGNUM ) являетесь великой державой, то почему вы не можете контролировать «монстра Франкенштейна», которого сами создали в Северной Корее?», — заявил Бэннон.

10 сентября с.г. экс-помощник Трампа пошёл ещё дальше, дав скандальное интервью телеканалу CBS, после чего отправился в Гонконг на конференцию по инвестициям. «Я хочу, чтобы Китай прекратил использовать наши технологии. Благодаря принудительной передаче технологий и краже наших технологий Китай сокращает бьющееся сердце американских инноваций», — подчеркнул он, уточнив, что «в течение 30 лет Дональд Трамп рассматривал Китай как самую большую проблему, которая стоит перед США на мировой арене». После таких заявлений становится понятным, почему именно советник президента США Джаред Кушнер, активно развивающий свой бизнес в КНР, уговаривал тестя отправить Бэннона в отставку.

European Commission DG ECHO Рохинджа, Мьянма

Примечательно, что воинственные выпады Бэннона совпали с разгаром гуманитарного кризиса в Мьянме, который из локальных боестолкновений в прибрежном штате Ракхайн стремительно перерос в резню на религиозной почве. Стоит ли напоминать, что через Мьянму к Бенгальскому заливу проложены нефтепроводы из юго-западной китайской провинции Юньнань, которые создают для КНР альтернативу на случай перекрытия Малаккского пролива. То есть США и Китай вступают в борьбу за лидерство в Мьянме, Таиланде и в Южно-Китайском море. И здесь имеет смысл привести заявление Бэннона от марта 2016 года, в разгар избирательной кампании Трампа: «Мы собираемся вести войну в Южно-Китайском море через пять-десять лет. В этом нет никаких сомнений».

Таков план, который на практике являет собой «ползучую» капитуляцию Вашингтона перед Пекином. Кого сегодня удивляет тот факт, что с 7 сентября с.г. Венесуэла стала официально торговать нефтью в юанях, избавившись (по словам Николаса Мадуро) от «тирании доллара»? Подобной «дерзости» Америка не знала со времён Саддама Хусейна. Кто следующий на очереди?