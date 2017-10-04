18 сентября, во время очередных учений Вооружённых сил Азербайджана, были продемонстрированы 152-мм самоходные артиллерийские установки vz.77 Dana и 122-мм реактивные системы залпового огня (РСЗО) RM-70 (чехословацкая лицензионная версия советского БМ-21 «Град»). Это оружие чехословацкого производства перед поставкой, вероятнее всего, было модернизировано чешской компанией Excalibur Army, входящей в концерн Czechoslovak Group. Интересно, что МИД Чехии отрицает возможность этой сделки, ссылаясь на тот факт, что Азербайджану не выдавалась лицензия на закупку «летального вооружения». Как же это наступательное вооружение могло попасть в Азербайджан?

Иван Шилов ИА REGNUM RM-70

Первый прецедент поставки наступательного вооружения в зону Азербайджано-Карабахского конфликта страной, входящей в ЕС?

Закупка Баку артиллерии в Чехии не была бы столь интересной (Азербайджан постоянно приобретает различное вооружение у целого ряда стран, в том числе и у России), если бы это не был первый прецедент поставок крупной партии наступательного вооружения в зону Азербайджано-Карабахского конфликта. Не стоит забывать, что членам ЕС рекомендовано не поставлять (но не запрещено) оружие ни одной из сторон конфликта и до недавнего времени ни один из членов Евросоюза это негласное правило не нарушал. С этой точки зрения закупки чешской артиллерии являются и политическим шагом со стороны Баку, который и так обладает целым рядом различных РСЗО и САУ, не нуждаясь в новых поставщиках.

«Я не я и хата не моя»: Чехия поставила артиллерию через Израиль

Несмотря на то, что чешское руководство на официальном уровне отрицает поставки, крайне маловероятно, что о сделке не было известно. Поставки, вероятнее всего, имеют прямое отношение к «чёрной» схеме поставки вооружения ближневосточным радикальным и террористическим группировкам при помощи дипломатических рейсов азербайджанской государственной авиакомпании Silk Way Airlines. Ещё в июле 2017 года анонимный источник передал болгарской газете «Труд» переписку МИД Болгарии и азербайджанского посольства в Болгарии, согласно которой Silk Way Airlines совершил не менее 350 дипломатических рейсов, доставив на Ближний Восток большое количество оружия и боеприпасов. Производителями или поставщиками (с советских складов) оружия в большинстве случаев являлись страны восточной Европы, а финансирование было американским либо саудовским. При этом поставлялся даже запрещённый белый фосфор сербского производства. Что касается поставок из Чехии, то в 2015 году они осуществлялись по маршруту Острава (Чехия) — Овда (Израиль) — Насосный (Азербайджан).

Alec Wilson Silk Way Airlines

В 2017 же году было не менее 5 рейсов по маршруту Ниш (Сербия) — Овда (Израиль) — Насосный (Азербайджан). Именно здесь в списке и фигурируют РСЗО RM-70 и неназванные САУ (предположительно те самые Dana), которые в данном случае Азербайджан закупил уже для себя, а не ближневосточных боевиков. Официально заказчиками были указаны израильская компания Elbit Systems и министерство обороны Азербайджана, так что «отвертеться» от поставок Чехии вряд ли удастся, тем более, что Баку открыто продемонстрировал все эти вооружения.

В целом же «открытость» и любовь Баку покрасоваться косвенно подтверждает всю «чёрную» схему, опубликованную в болгарских СМИ. А в этой во многом преступной системе поставок (в тех случаях, когда оружие получили террористические группировки) участвовали очень многие страны Евросоюза (Болгария, Румыния, Чехия, Словакия, Босния и Герцеговина — напрямую, Венгрия, Германия, Великобритания, Польша и Греция — косвенно, «закрывая глаза» на содержимое дипломатических грузов). Также активно в схеме участвовали (а возможно и сейчас участвуют) США, Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия и Сербия, ну и само собой, Азербайджан.

Фактически демонстрация новых вооружений, полученных Азербайджаном, стала не только работой против собственных интересов, но и серьёзной проблемой для целого ряда стран, которые «подставил» их подельник.