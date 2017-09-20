Во вторник, 19 сентября, человек без паспорта Михаил Саакашвили выступил на митинге в центре Киева и рассказал о складе наличных денег в здании администрации президента Украины. Деньги, по словам Саакашвили, используются «для подкупа депутатов и других», а склад располагается на первом этаже здания администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко на фоне Саакашвили

Еще раз, медленно: в центре европейской столицы на митинге выступает оппозиционер и рассказывает, что действующие власти с помощью незаконно полученных денег обеспечивают принятие нужных им решений уголовно наказуемым способом.

И — никакой реакции. Почему?

Откровения Саакашвили — секрет Полишинеля. Все, кто не знал об этом складе с наличными еще раньше, смогли узнать о нем чуть менее года назад из откровений беглого украинского олигарха Александра Онищенко. Онищенко описал и детали своей работы (скупка депутатов по заданию Порошенко), и логистику перемещений кэша из администрации президента в здание Верховной рады.

По большому счету и в его откровениях не было ничего нового, но о черных схемах рассказывал тот, кто занимался ими лично. И еще были некоторые занятные детали. Оказалось, что в администрации президента четко делят депутатов на «клановых» (зависящих от олигархов) и самостоятельных, причем этих последних называют «индивидуалами». (Лексическая отсылка к теме гражданок «с пониженной социальной ответственностью» едва ли случайна). Клановые депутаты в основном зависят от хозяев, но по отдельным вопросам имеют право действовать самостоятельно, и их приходится покупать. Третий, кроме прямого или косвенного подкупа, способ воздействия на депутатов — возбуждение уголовных дел, но это не всегда удобно, иногда проще и быстрее заплатить.

Mstyslav Chernov Михаил Саакашвили

Ничего нового не сообщил и Михаил Саакашвили. Любопытным является лишь полное отсутствие реакции на его слова. По логике, если он (а до него — Онищенко) говорит правду, то администрация президента и Верховная рада должны сесть в полном составе. Если же они лгут, то должны быть возбуждены дела против лжецов.

Но нет ни того, ни другого. После откровений Онищенко еще пытались делать вид, что «мы не оставим это без последствий». Оставили. Как оставили без последствий оффшорные счета президента Украины. Как оставили без последствий исчезновение денег на «стену с Россией». Как оставляют без последствий втягивание страны в долговую кабалу (новые займы по высоким ставкам для оплаты процентов по старым займам). И много всего другого.

Майданные власти перестают делать вид, что они не воры, потому что общее знание о том, что они — воры, не наносит им никакого вреда. Сам по себе факт того, что они — воры, не приведет ни к майдану, ни даже к досрочным выборам, не говоря уже об уголовных делах.

Вести себя таким образом майданным властям позволяет сочетание нескольких факторов. Во-первых, подавляющее большинство их политических оппонентов — точно такое же жулье. (Напомним, что ведущими оппозиционерами Украины считаются сейчас Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили). Во-вторых, граждане страны давно привыкли к тому, что все причастные к власти — в той или иной степени воры. В-третьих, подавляющее большинство граждан страны совершенно безразличны к этому воровству, потому что живут с властью на разных планетах и ставят своей целью не изменение системы, а выживание при ней. Наконец, в-четвертых, у населения здесь ничего не спрашивают. Решения принимаются диктатом меньшинств: на майдане, на купленных телеканалах или на улицах, с битой наперевес.

European People's Party Саакашвили и Тимошенко

Стремительно распадающаяся на части «прозападная оппозиция» бегает по замкнутому кругу. После майдана президентом нельзя было выбрать прямого нациста, это было бы некрасиво. Выбрали жулика, а теперь «выяснили», что и это плохо. Но если не нацист и не вор, то кто? Неужели они, лауреаты орденов «за неоднократную верность» Саакашвили и Тимошенко? Или все-таки выбрать какого-нибудь евроатлантического нациста? Или тоталитарного пастора Турчинова? Или повелителя нацистских батальонов, уроженца Баку Арсена Авакова?

Формируются ситуативные коалиции, и принципиальные политики, глубоко вникающие в подлинные проблемы страны, перебегают из лагеря в лагерь, меняя направление лая. Так они и бегают по кругу, кусая друг друга за пятки и рассказывая друг о друге правду. Граждане страны в своем большинстве пока равнодушно наблюдают за этим калейдоскопом провинциальных клоунов. Задуманная для граждан в этом трагифарсе роль — однажды отбросить равнодушие и, уподобившись леснику из анекдота, выгнать их всех нафиг из леса.