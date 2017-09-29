



Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Католические издания, австрийское агентство KATHPRESS и Radio Vaticana, обратили внимание на планы городского совета Большого Стамбула начать масштабное переустройство Принцевых островов, расположенных в зоне бывшей столицы Османской империи. Эти острова очень известны не только в самой Турции, но и за ее пределами. Рекламные проспекты привлекают туристов следующим их описанием:

«В Стамбуле их называют просто: Адалар (Adalar — острова). Во время Византийской империи острова представляли собой единый религиозный центр с многочисленными монастырями, часть из которых использовалась в качестве летней императорской резиденции. Архипелаг стал местом ссылки опальных королевских особ, знати и священников. Среди наиболее известных изгнанниц — императрица Ирина, мать императора Константина VI, который правил в конце VIII века. В апреле 1453 года флотилия под командованием Балтаджиоглу Сулейман-бея захватила архипелаг. В османский период права на эти территории получил греческий Патриархат. С тех пор острова стали особенно привлекательными для немусульманского населения этого региона. Турки начали селиться здесь в основном с середины XIX века. Однако сегодня греческие, армянские и еврейские общины составляют лишь небольшую часть населения архипелага».

Добавим также, что «в 1920 году на Принцевых островах нашли приют бежавшие от большевиков русские изгнанники. Прибывшую из Крыма огромную массу беженцев власти Константинополя далеко не сразу впускали в город. Проверка и предварительное распределение осуществлялось на Принцевых островах. Тогда десятки тысяч русских эмигрантов стали основным населением архипелага. Некоторые из них так и остались здесь, занимались рыболовством и фермерством». А на входящем в архипелаг острове Бююкада в 1929—1933 годах после высылки из СССР жил Лев Троцкий.

В конце августа сего года турецкое издание Hürriyet Daily News сообщило, что в Стамбульский совет по охране природы поступил план коренного переустройства Принцевых островов, предполагающий новое строительство и как итог увеличение численности населения архипелага с 14 тысяч до 76 тысяч человек. Под удар урбанистов попадают острова Бююкада (Принкипос), Хейбелиада (Халки), Бургазада (Антигони) и Кыналыада (Проти). Как заявил в интервью изданию пресс-секретарь движения «Оборона островов» (Adalar Savunması) Омер Сувари, «будучи жителями островов, мы хотели бы тоже участвовать в процессе планирования. Но никто не спрашивал жителей островов. Нам даже не показали проекты». По мнению Сувари, новый план приведет к тому, что на островах будут «преобладать» мафиозные группы, последует вторжение на земли и заброшенные дома румейцев (анатолийских греков), которые покинули острова после 1950-х годов, и появятся строительные комплексы, как те, что «мы видим на побережье Эгейского и Средиземного морей». К протестам присоединился и турецкий писатель, лауреат Нобелевской премии Орхан Памук, проживающий на архипелаге, который считает, что «последние островки мечты о прекрасном старом Стамбуле» превращают в «адскую коммерцию, разрушение окружающей среды и примитивность».

Католические издания в свою очередь обращают внимание на то, что градостроительные реформы провоцируют смуту. Пострадают пляжи, леса и ранее охраняемые здания и комплексы, а также человеческое многообразие Принцевых островов, удар будет нанесен в основном по христианским и еврейским меньшинствам. Христиане-армяне, православные, католики и сефардские евреи представлены на архипелаге так сильно, как нигде в Турции. Фактически сегодня Принцевы острова являются последним реликтовым наследием старой, поликонфессиональной и поликультурной Османской Турции. Под угрозой оказываются монастыри и синагоги, а также православный богословский колледж острова Халки, закрытый в 1971 году турецкими властями. Новый план предусматривает и снос существующих старых деревянных домов, большинство из которых принадлежит христианским или еврейским собственникам, на их месте планируется возведение многоэтажных жилых кварталов.

Трудно понять логику, в соответствии с которой турецкие власти собственными руками уничтожают одну из жемчужин, привлекавшую в страну путешественников со всего света, ведь, по данным туристических агентств, в сезон население архипелага увеличивалось на полмиллиона приезжих. И это не говоря уже о богатом культурном и историческом наследии, ассоциированном с Принцевыми островами. Или, может быть, дело как раз в этом?

С тех пор как Анкара взяла курс на продвижение политики неоосманизма, в Турции многое стало меняться. Однако проблема в том, что попытка заново возродить элементы, свойственные Османской империи, связать их с существующими ныне экономическими, политическими и социальными механизмами в Турции, может привести к тому, что страна свалится в архаику, обречет себя на стабильное отставание, особенно в сравнении с Западом, на который раньше равнялась. В этом контексте планы урбанизации Принцевых островов выглядят как своего рода архитектурный неоосманизм, который хочет заретушировать современными многоэтажными комплексами ранее присущее Турции многообразие, оставшееся в наследие от империи и сохранившееся в кемалистской республике. Однако в итоге Турция получит еще один безликий район, заметно отличающийся от европейского жилого пространства, в котором древность органично соседствует с модернизацией. Хотя, может быть, в этом и заключается цель Анкары? Жаль, если так.