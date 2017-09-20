В 2017 году «Президентский центр Б. Н. Ельцина» («Ельцин-центр») отметит вторую годовщину со дня своего открытия. Изначально центр задумывался как общественно-политическая организация, способствующая изучению и развитию института президентства в России, но спустя два года «Ельцин-центр» если и выполняет заданные функции, то только отчасти.

Knutulhu Ельцин центр

Торжественное открытие президентского центра состоялось 25 ноября 2015 года, и уже с первых дней он находился под пристальным вниманием общественности. Первые вопросы возникли к исторической экспозиции музея. В день открытия музея активисты свердловского отделения общественной организации «Суть времени» открыли альтернативную экспозицию: «История ельцинизма». На ней в виде коротких текстов, фотографий и графиков были представлены провальные результаты реформ правительства Ельцина — Гайдара (Егор Гайдар — глава правительства России), расстрела здания Верховного совета, «первой чеченской войны» и прочие неприглядные факты, которые произошли при Борисе Ельцине. В тот день организаторы выставки сообщили, что не уверены в том, что музей первого президента будет содержать объективную картину происходившего в конце XX века в России.

Knutulhu Ельцин-центр. Зал Лабиринт

Впоследствии выяснилось, что они были правы. Более того, первые посетители музея обратили внимание на видеоролик, в котором за 10 минут была представлена анимационная версия истории России с момента обретения государственности до новейшего времени. В мультфильме (жанр, рассчитанный на детей) вся предыдущая история России показана крайне неприглядно. Холуйство, рабство и азиатчина — такими эпитетами оценивается в видеоролике вся история России до… того момента, когда президентом страны стал Ельцин. По версии авторов анимационного «шедевра», только он дал России свободу и вдохнул жизнь в умирающую страну. Как это происходило на самом деле, помнят старшие поколения, которые были вынуждены выживать в «лихие девяностые». Однако экспозиция рассчитана в том числе и на молодое поколение, которое не помнит, что происходило в те годы.

В том числе и поэтому с резкой критикой в адрес мультфильма выступил известный российский режиссёр Никита Михалков. Он заявил, что при помощи анимационного ролика в головы детям делается «ежедневная инъекция яда», которая разрушает историческое самосознание и ничего, кроме отвращения к прошлому страны, вызвать не может.

Более того, сама музейная экспозиция «Ельцин-центра» выстроена на библейский манер. При входе посетитель попадает в круг «семь дней, которые изменили страну» и, двигаясь по нему (День Первый, День Второй и так далее), попадает в центр, где на лавочке сидит бронзовое «божество» в виде фигуры Ельцина в натуральную величину и смотрит фильм про самого себя.

Knutulhu Ельцин-центр. Главный зал музея

И если сначала Никите Михалкову начали оппонировать вменяя ему в вину то, что сам он в «Ельцин-центре» не был, но осуждает, то после того как режиссёр посетил музей, по его словам, он только утвердился в своей правоте.

О том, что есть вопросы к «Ельцин-центру», связанные с подачей истории России, говорил также президент Владимир Путин. В ходе итоговой пресс-конференции 23 декабря 2016 года он сообщил, что общался по этому вопросу и с Никитой Михалковым, и с членами попечительского совета президентского музея. В итоге, по словам Владимира Путина, коллеги согласились, что какие-то элементы экспозиции нужно менять.

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Однако изменений в экспозиции музея не произошло и по сей день. Но зато произошли другие изменения, на которые обратили внимание пользователи социальных сетей и местные СМИ.

Надо отметить, что на строительство «Ельцин-центра» было потрачено порядка девяти миллиардов рублей, причём семь из них были выделены из федеральной казны и бюджета Свердловской области. В уставе фонда президентского центра написано:

«Фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина» (Ельцин Центр) — некоммерческая организация, носящая имя первого президента России. Основная задача Центра — сохранение, изучение и осмысление исторического наследия Бориса Ельцина в контексте политических и социальных событий 90-х. Центр задумывался как общественно-политическая организация, способствующая построению правового государства, изучению и развитию института президентства в России».

Однако по факту многие мероприятия, которые там проводятся, вообще не имеют отношения к институту президентства и Борису Ельцину. Некоторые события носят скандальный характер. Так, во время проходившей в «Ельцин-центре» программы «Шведская модель» в одном из короткометражных фильмов «Подборки лучших короткометражных фильмов для детей» отчетливо показывали сцену подросткового секса, распития крепкого алкоголя детям до 12 лет без какого-либо предупреждения. Причём на просмотр попали малолетние дети.

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Позже в ходе прокурорской проверки будет установлено, что таким образом «Ельцин-центр» нарушил законодательство.

Более того, ранее в стенах президентского центра проводились мероприятия, во время которых приглашённые спикеры делали скандальные заявления. Так, во время фестиваля «Остров 90-х» в «Ельцин-центре» мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман назвал гостей мероприятия «дебилами», а другие спикеры рассказывали о «вреде патриотизма» и сравнивали гвардейскую ленту с носовым платком.

Knutulhu Ельцин-центр. День первый. «Мы ждем перемен!»

Но дальше всех пошёл заместитель директора «Ельцин-центра» по научной работе Никита Соколов, который заявил о необходимости выхода за рамки узкого понимания репрессированных. Он сообщил, что важной общественной проблемой является память о группах лиц, «которые не были реабилитированы и создавали реальные боевые группы для противостояния советской власти», в их числе и «власовцы». Сам Соколов «не уверен», что современной России следует считать их врагами народа.

«Если нам поступит такая заявка (об открытии памятной доски людям, которые сражались с советским режимом с оружием в руках), то мы начнем общественную дискуссию на этот счет», — заявил Соколов на пресс-конференции, посвященной установке в Екатеринбурге мемориальных табличек проекта «Последний адрес».

Помимо указанных фактов, обращает внимание то, что «Ельцин-центр» всё меньше ассоциируется с музеем. Дело в том, что за время работы президентского центра в нём были открыты книжный магазин, кафе «1991», магазин одежды, ресторан «Барборис», совсем неожиданным для пользователей стало открытие продуктового супермаркета «Перекресток», а затем и отеля «Резиденция». В планах на осень — открытие салона красоты и фитнес-зала.

Таким образом, спустя два года «Ельцин-центр» больше похож на торгово-развлекательный центр, чем на музей. Пользователи социальных сетей уже после появления в президентском центре супермаркета «Перекрёсток» отреагировали многочисленными фотожабами, которые были выложены в интернет.

Как видим, «Ельцин-центр» не выполняет просветительской функции. Экспозиция музея откровенно предвзятая и не рассказывает обо всей трагической реальности событий конца XX века в России во времена правления Бориса Ельцина. Руководство музея, которое до сих пор не вернуло долг в федеральный и областной бюджеты, превратило центр в торгово-развлекательную коммерческую площадку.

Музейная экспозиция «Президентского центра Б. Н. Ельцина» нуждается в реформировании, она должна быть дополнена, во-первых, альтернативными нарративными источниками, чтобы не выглядеть предвзято, во-вторых, документами, которые не являются государственной тайной. Такие данные есть, в первую очередь — это статистика 90-х годов по валовому национальному продукту, демографии, уровню преступности, инфляции, бюджетным расходам и пр. Если центр действительно имеет экономические проблемы и даже в перспективе не может рассчитаться с долгом перед государством, то он должен быть взят не под попечительство государства, а перейти под прямое управление, с полной заменой управленческого аппарата, включая подразделения, занятые научной работой. Только так могут появиться возможности проведения реформ в «Ельцин-центре». До тех пор, и это показывает практика, пока им управляет частный Фонд — никакие перемены там невозможны.

А перемены нужны. Так как «Ельцин-центр» посещает много школьников и молодых людей, и они должны иметь объективное представление о новейшей истории России, чтобы внутри каждого молодого гражданина формировалось чувство ответственности за действия, которые могут повлиять на судьбу страны и народа. На данный момент мы с сожалением вынуждены констатировать, что «Ельцин-центр» — это орудие пропаганды «святых 90-х годов» (которые не были святыми, а скорее наоборот), по сути, пропаганды перестройки, которая ничем кроме развала страны окончиться не может.

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