«Суть политики в Киргизии — правильно взвесить вес тех или иных кланов и разделить все сферы так, чтобы не было сильных противоречий», — киргизский политолог Денис Бердаков озвучил ИА REGNUM свой взгляд на сложившуюся в стране предвыборную ситуацию.

PavelD Карта — флаг Киргизии

ИА REGNUM: Почему из всех претендентов из своей же партии СДПК президент Киргизии Атамбаев выбрал Сооронбая Жээнбекова?

Приведу цитаты самого Алмазбека Шаршеновича, приведенную им по поводу этого кандидата в президенты.

«Я надеюсь, что мой надежный друг станет президентом».

«Я Сооронбая Жээнбекова знаю с 1995 года, я тогда был вместе с ним депутатом в парламенте. И буквально в первый же год мы создали фракцию «Реформа», в которую входило 29 депутатов из 70 и которая очень не нравилась тогдашнему президенту. Сооронбай Жээнбеков был моим замом, и все эти 20 с лишним лет я его знаю как глубоко порядочного, очень честного человека».

Итак, почему именно Жээнбеков? Во-первых, это давний и проверенный друг президента страны. Не перессориться за 20 с лишним лет в киргизской политике — это рекорд. Когда-то и Темир Сариев, и Омурбек Бабанов были в партии СДПК.

Во-вторых, Жээнбеков, при том, что он непубличный политик, решает ключевой и самый болезненный вопрос в киргизской политике — вопрос преемственности.

Две революции в Киргизии приводили к тому, что в министерствах и ведомствах вычищали иногда до 70% среднего и высшего руководства. Первые полтора-два года новые люди привыкали к своим кабинетам. Это никак не способствовало повышению управляемости системы, а институциональная память «отшибалась» напрочь. Тут Сооронбай Жээнбеков как человек без излишнего реформаторского зуда и грандиозных идей вполне подходит.

В-третьих, если бы Атамбаев выдвинул политика, представляющего север страны, то повторился бы традиционный для Киргизии сценарий: против кандидата объединились бы кланы и политики с юга, что создавало бы угрозу новой дестабилизации.

President.kg Алмазбек Атамбаев на Генеральной ассамблее ООН

ИА REGNUM: А то, что он южный и еще склонен к религии? Звучит много критики и прогнозов, что страна превратится в оплот ваххабитов … как вы это оцениваете?

Жээнбеков умеренно религиозен. Почему был выбран южный кандидат? Ответ прост — 60% населения живут на юге Киргизии, и там социальная и культурная исламизация — это данность. Большинству избирателей на юге ближе кандидат, который не чужд исламских моральных принципов. Севера Киргизии это тоже касается, хотя и в меньшей степени.

Его основной конкурент Омурбек Бабанов в этом ему проигрывает. Электорат этого политика — Таласская, Иссык-Кульская и Чуйская область с меньшим количеством населения. Плюс Бишкек с традиционно низкой явкой.

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Важно отметить, что накал экстремизма в целом по стране за последние полтора года удалось сбить. Кто-то уехал воевать в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и там погиб. Киргизские правоохранительные органы (стоит им отдать должное) мобилизовались и взяли под контроль все мечети, нелегальные молельные комнаты. Почти каждую неделю происходят задержания подпольных групп различного толка. И за год в стране не было ни одного теракта.

Мнение о том, что при Жээнбекове в стране расцветет ваххабизм, — это страшилки. Радикальных призывов от него никто никогда не слышал. Сооронбай Жээнбеков — это в чем-то типовой киргиз, а киргизской культуре чужд максимализм. Здесь и коммунизм (восприняв его социалистическую подложку) восприняли позитивно, но не растворились в нем, ислам на территории республики давно, но традиционные верования и культурно-обрядовые «вещи» никуда не ушли. И в людях все это перемешалось.

Это я к тому, что Жээнбеков — это часть системы, он не может быть радикален, он показатель того, что есть и чем живет большая часть киргизского общества (минус Бишкек). А все радикальные исламские течения толком на территории Киргизии не приживаются.

Рост религиозного самосознания в стране продолжается, количество мечетей и медресе растет, и все это накладывается на сложнейшие процессы внутри общества по формированию общенациональной идентичности, поиска своего пути, который столетиями формировался из традиционных верований, обрядов, переработанного ислама ханафитского толка, советской модернизации, постсоветского плавания в рамках глобализации.

ИА REGNUM: Жээнбеков в начале гонки значительно уступал не только популярному и богатому Омурбеку Бабанову, но и некоторым другим лидерам-претендентам. Сейчас ситуация изменилась. У кого сейчас больше шансов?

В Киргизии реальный рейтинг и политическая общенациональная сеть лидеров есть у Алмазбека Атамбаева. Медийно раскручен, богат и умеет быстро и эффективно создавать политические и бизнес-проекты Омурбек Бабанов. Сооронбай Жээнбеков уступает до сих пор по медийной известности своему главному оппоненту — Бабанову.

Это объяснимо: Омурбек Токтогулович в политике уже давно. Начало его кампании показало, что он крутой игрок, давно готовился к выборам. По баннерам, рекламе в СМИ, работе с избирателями — он круче всех остальных кандидатов, вместе взятых. Впрочем, неизвестно, с каким багажом каждый придет ко дню выборов.

ИА REGNUM: Почему неизвестно?

Это и партийная машина работает (Жээнбекова поддерживает президентская партия СДПК — прим. ИА REGNUM ), и тот факт, что он был на посту премьера последний год. Но победу ему принесет следующее: южный электорат, верующие люди и, самое главное, политические элиты. Они уверены в его договороспособности.

В отношении Жээнбекова политический консенсус сложился. Да, за него не все элиты, но ключевые кланы юга за него, и на его сторону встает все больше северных. В Киргизии выборы президента, как раньше хана, — это всегда поиск политического консенсуса. Побеждает не самый сильный, медийный или богатый. Побеждает тот, кто устраивает большинство.

Government.ru Сооронбай Жээнбеков

Атамбаев покидает свой пост, и он, по сути, поставил вопрос ребром: доверяете мне и вас устраивает та политика, которую я проводил, — тогда вот вам молодой и готовый на реформы премьер-министр Сапар Исаков, а президента выбирайте сами, но я рекомендую Сооронбая Жээнбекова, который гарантирует преемственность и стабильность всей системы. В день выборов 15 октября киргизстанцы буду голосовать за систему в целом, а это уже совсем другой расклад.

ИА REGNUM: Что со сторонниками у Омурбека Бабанова и Темира Сариева?

У Сариева даже нет своей парламентской партии (это крайне важно в системе, где парламентское большинство формирует правительство). Бабанов всем силен, но есть один большой, но могущий сыграть ключевую роль минус. Ему не доверяют ключевые элитные игроки, они считают его недоговороспособным. И это крайне серьезно.

Только честно выигранные выборы (и соответственно частичный транзит власти) — это залог того, что можно передать власть и завтра не начнется новый внеправовой передел власти. И именно поэтому действующий президент Атамбаев делает ставку на биометрические паспорта, на прозрачность и цифровизацию процесса выборов. Поэтому никаких 75% за кандидата от СДПК ждать не стоит. Это будут конкурентные выборы, а значит, предельно жесткие. Давно не помню, чтобы столько компромата сливали на ключевых претендентов.

Причем, скорее всего, не купят (хотя пару десятков миллионов долларов в выборы каждый кандидат вкладывает как минимум), не задавят админресурсом — тут скорее можно будет получить обратный эффект, особенно в случае второго тура.

Думаю, основным инструментом будет мобилизация населения в селах, городах. В Киргизии все четко знают, что будет конкретно ему, если на другой стороне республике семиюродный родственник получит тот или иной пост. Поэтому сейчас идет разумный торг. Только деньги и только административный ресурс — это не то, что даст выигрыш на выборах любому кандидату. Нужно договориться (т.е. четко определить зоны влияния и дать гарантии) с региональными элитам, нац. меньшинствами, родами, олигархами.

ИА REGNUM: У Сооронбая Жээнбекова шесть братьев и сестер и много родственников, не повторится ли ситуация как с первыми двумя президентами Киргизии Бакиевым и Акаевым, когда президентский клан управлял страной?

Да, такая опасность есть, и Омурбека Бабанова это не меньше касается. Она неизбежна при тех родоклановых и патронажных отношениях, которые сейчас доминируют в киргизском обществе. Даже самый принципиальный государственник или либеральный бизнесмен, когда на него надавят пара десятков родственников, откатывается к родовой идентичности. Сам это все видел, как человек с незапятнанной репутацией становился перед выбором: или остракизм, или он оправдывает родственника, который совершил преступление.

Kenesh.kg Омурбек Бабанов

Именно поэтому сейчас Киргизия переходит к двухглавой системе управления, которая задумывалась после второй революции 2010 года. У недавно назначенного премьера Сапара Исакова больше полномочий, чем у его предшественников. Экономическая политика, конкретные проекты, огромный пласт кадровых назначений — это все прерогатива премьера, который опирается на парламентское большинство.

В целом спроектирована система, в которой президент и премьер будут друг друга дополнять, уравновешивать и создавать систему сдержек и противовесов. Не идеальную, но это хоть какой-то рабочий вариант на некоторое время.

ИА REGNUM: Насколько вероятно скатывание политической ситуации в Киргизии к силовому противостоянию между кандидатами, если один из них не согласится с итогами выборов?

Открытый конфликт может быть вызван отсутствием консенсуса в политических элитах республики. Пока что он есть, хотя напряжение и растет. Реальных кандидатов на пост президента два — это Омурбек Бабанов и Сооронбай Жээнбеков. Они лидеры гонки, все остальные кандидаты пиарятся с заделом на будущее. Никто из них не обладает реальным потенциалом к массовым беспорядкам. У всех перед глазами пример Садыра Жапарова, осужденного на длительный срок.

Да, Омурбек Бабанов обладает и финансовым, и организационно-техническим потенциалом к оспариванию итогов выборов. Но не думаю, что он на это пойдет. Бабанов, на мой взгляд, склонен договариваться. Особенно если выборы пройдут без фальсификаций.

ИА REGNUM: В последние год-полтора властная вертикаль в Киргизии усиливается, оппозиция утверждает, что в стране «закручиваются гайки». Откуда у местных властей взялись ресурсы на упрочнение своих позиций?

В киргизской политике всегда не хватает ресурсов на поддержание вертикали власти. Это усугубляется тем, что окружение первого президента Аскара Акаева и второго президента Курманбека Бакиева переводило на себя большую часть «ренты» (доход крупнейших бизнесов, «крышевание» международных проектов, захват чужого бизнеса, распределение госзаказов). Как итог — недовольная часть местной элиты сносила эти кланы.

Суть политики в Киргизии — правильно взвесить вес тех или иных кланов (их потенциал людской, организационный, ресурсный) и разделить все сферы так, чтобы не было сильных противоречий. Это огромное искусство. Я называю ее «устуканология».

ИА REGNUM: Поясните, пожалуйста

«Устукан» на киргизском языке — это кусок мяса с костями, который дается гостю. Каждому человеку за столом полагается своя доля в зависимости о его социального статуса, пола, родственных отношений и возраста. Получив не тот кусок мяса, гость может смертельно обидеться. Нужно быть тонким политиком и обладать полной информацией о всех гостях, чтобы нарезать корову, лошадь или барана на правильные куски и правильно распределить их между присутствующими.

Атамбаев за шесть лет своего правления создал систему, при которой во власть приходят те региональные элиты, которые опираются на серьезные патронажные сети и финансы (достаточно вспомнить парламентские выборы 2015 года). Это не создает конфликта среди влиятельнейших кланов и олигархов Киргизии и является залогом того, что они все не объединятся против главы государства.

Последние годы Киргизия жила на переводах трудовых мигрантов (2 млрд долларов в 2016 году), а вертикаль власти стабилизировалась за счет привлечения грантовых средств и кредитов, большая часть из которых шла на создание инфраструктуры. Улучшилось таможенное администрирование и сбор налогов (как итог усиления вертикали власти и, соответственно, управляемости), продажа лицензий на освоение месторождений стала приносить больше средств (права на разработку месторождения «Джеруй», к примеру, проданы за 200 млн долларов).

В ближайшие годы Китай, Россия (с перспективой понижения), а также монархии Аравийского полуострова будут ключевыми донорами Киргизии. Стране для сохранения вертикали власти нужны дополнительные деньги, которые она пока не может генерировать.