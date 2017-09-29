Турция стянула военную технику к границам Иракского Курдистана, включая танки и ракетные установки, в преддверии курдского референдума о независимости, заявив, что распад территории Сирии и Ирака может привести к началу глобального конфликта, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Курдистан

Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли заявил, что курдский референдум, который должен состояться в следующий понедельник, 25 сентября, представляет собой серьёзный риск для Турции, которая предпримет все необходимые меры, чтобы помешать подобным действиям на юго-востоке страны, где проживает в основном курдское население.

jan Sefti Портрет

Власти Иракского Курдистана открыто проигнорировали требования международной общественности, призывающей к отмене референдума. Соседи Ирака опасаются, что голосование в Иракском Курдистане может стать причиной беспорядков среди собственного курдского населения. Западные союзники курдов заявили, что действия властей Иракского Курдистана могут отвлечь от борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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«Разрушение территориальной целостности Ирака представляет серьёзный риск для Турции. Разрушение территориальной целостности Сирии и Ирака приведёт к серьёзному глобальному конфликту с непредсказуемыми последствиями», — заявил глава оборонного ведомства Турции.

jan Sefti Курдские женщины

Курды на севере Сирии, как и в Ираке, воспользовались беспорядками в обеих странах и достигли определенной степени автономии. Вашингтон поддерживал сирийские курдские отряды, сражающиеся против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), несмотря на протесты со стороны Турции.

Турецкие вооружённые силы сосредоточили военную технику у своей южной границы, примерно в двух километрах от границы с Иракским Курдистаном. Бульдозеры расчистили сельскохозяйственные поля для создания военного плацдарма. Незапланированные военные учения, начавшиеся 18 сентября, завершатся 26 сентября, на следующий день после завершения курдского референдума.

Военные учения отражают масштаб озабоченности Турции, поскольку на её территории проживает самое крупное по численности курдское население в регионе. Референдум в Иракском Курдистане может существенно активизировать деятельность Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической организацией. РПК борется с правительственными силами Турции на юго-востоке страны с 1984 года.

jan Sefti Горная река

Турция также считает себя защитником этнического туркменского меньшинства Ирака, особенно это касается иракского города Киркук, где усилилось влияние курдов после того, как они захватили несколько нефтяных месторождений в провинции Киркук в 2014 году. В настоящий момент в городе введён режим ЧП для предотвращения возможных межэтнических столкновений во время курдского референдума.

Напряженность в преддверии курдского референдума ударила по турецкой национальной валюте. Турецкая лира упала ниже отметки в 3,5 за доллар.

«Возрастающая напряженность перед референдумом в северном Ираке продолжает оказывать негативное влияние на лиру», — заявил представитель Kapital FX Энвер Эркан.

jan Sefti В горах

Тем не менее предстоящий референдум не повлиял на трансграничную торговлю. Несмотря на военные учения, километровая линия из автомобилей, в основном грузовых, выстроилась у иракской границы возле пограничного пункта Хабур.

Крепкие экономические связи с Региональным правительством Курдистана (КРГ) будут оказывать влияние на любые ответные меры Анкары. КРГ ежедневно переправляет через Турцию сотни тысяч баррелей нефти. Иракский Курдистан одобрил планы российской компании «Роснефть», которая готова направить инвестиции на строительство трубопроводов для экспорта газа в Турцию и ЕС.

Военные учения Турции проходят на фоне усилившихся протестов со стороны центрального иракского правительства и властей Ирана, выступающих против проведения референдума о независимости в Иракском Курдистане.

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jan Sefti Курдское поселение

Соединенные Штаты и другие западные страны также выразили озабоченность и призвали курдского лидера Масуда Барзани отменить голосование, сославшись на опасения, что референдум может отвлечь внимание коалиции от борьбы с террористами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Верховный федеральный суд Ирака приказал Барзани приостановить проведение референдума и одобрил требование премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади признать «неконституционным выход из состава Ирака любого региона или провинции».

Турция перенесла на пятницу, 22 сентября, заседание кабинета министров и сессию Совета национальной безопасности для рассмотрения возможных ответных мер в связи с курдским референдумом о независимости.