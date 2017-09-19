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В Щецине в «знак протеста» двое подростков из организации «Молодежь за свободу» подожгли флаг Советского Союза, передает Głos Szczeciński (Щецин). Таким образом они хотели продемонстрировать свое негодование позицией президента Щецина Петра Кшыстека, который медлит с демонтажом «памятника благодарности» Красной армии. Перед сожжением флага с речью выступил Марцель Дуда, глава «Молодежи за свободу» (молодежного отделения Партии свободы): «Два года назад во время поминания годовщины нападения россиян на Польшу в 1939 году президент Кшыстек сказал, что не уберет «памятник благодарности» Красной армии. Лишь только сегодня, когда его к этому принудил закон о декоммунизации, решился. Не знаю, есть ли у президента Щецина тайные симпатии к Советам, но такое отношение сильно удивляет». Вице-президент организации Пшемыслав Немец продолжил: «Россияне убивали, грабили и насиловали, «освобождая» Польшу. Памятник должен как можно скорее исчезнуть из городского пространства, хотя бы из-за уважения памяти жертв сталинизма. Долгое время мы требуем этого, к сожалению, безрезультатно». После короткой речи молодые люди сожгли красный флаг с характерным серпом и молотом, заявив: «Президент признал, что боится России, а мы России не боимся. И напоминаем о том, что советская Россия была вторым после Германии оккупантом нашей страны на целые десятилетия». В свою очередь, издание напоминает, что «молодежка» во время июньского заседания Сейма Детей и Молодежи прославилась репликой, что «сейчас коммунисты уже не красные, сегодня коммунисты — «голубые».

Другие щецинцы в это время вместе с немцами принимали участие в Марше жизни, который проходил в Берлине, сообщает Radio Szczecin (Щецин). Несколько тысяч человек прошагали около пяти километров до Рейхстага и обратно, окончив марш молитвой. Их пытались заблокировать немногочисленные леваки, которые выставили зонтики, показывали средний палец, презервативы, оскорбительные плакаты с маструбирующей Богородицей и орали: «Мое тело — мое дело!». В дело была вынуждена вмешаться полиция. В ответ участники шествия показывали знак мира. Среди них были и поляки, живущие в Берлине, а также жители Западно-Поморского воеводства. Как заявил один из манифестантов, «мы приехали продемонстрировать свою позицию против абортов и общего вырождения населения в Европе, что вы видите здесь в лице контрманифестации». До прямых столкновений, впрочем, дело не дошло.

Лидеры коммунистов Германии Эрнст Тельман (слева) и Вилли Леов (справа) во главе демонстрации Союза красных фронтовиков. Берлин, июнь 1927 года

Dziennik Zachodni (Катовицы и Верхняя Силезия) тем временем вспоминает историю силезских коммунистов времен II Речи Посполитой. Перед Второй мировой войной их нелегальные ячейки пользовались большой поддержкой в немецкой и чешской частях края. В Польше в рамках так называемого закона о декоммунизации должна исчезнуть улица имени Станислава Джимала, коммуниста из Бытома. Рабочий-самоучка, он принимал участие в немецкой революции, был активистом Коммунистической Партии Германии (которая после раздела Силезии получала в Бытоме двузначный процент поддержки во время выборов). Когда стала расти угроза фашизма, Джимал являлся главой Союза бойцов Красного Фронта (Roter Frontkampferbund) в Опольской Силезии. Гитлеровцы безуспешно пытались подкупить Джимала, популярности которого боялись. В итоге он был арестован в 1941 году и осужден на смерть. В письме из тюрьмы к своей семье писал: «Простите, что пришлось оставить вас одних, и знайте, что победа на нашей стороне, на стороне пролетариата». Звучит патетично, но как еще могло бы это звучать из камеры смертника, где в 1942 году коммунист был казнен?

А как вообще силезцы становились коммунистами? Вот некоторые цитаты из воспоминаний их: «В доме царил голод, так формировался мой ход мыслей. Так рождалась ненависть к тем, которые ели хлеб постоянно, благодаря обогащению на войне», «Дети шахтеров должны были ходить в школу 7 километров пешком, с ногами, замотанными тряпками. В то время как дети управленцев и инженеров приезжали в крытых конных повозках, потому что уже были лучшей категорией. Часто заканчивалось все драками с этими детьми богачей», «Если вырвать из рук Гитлера людей есть работа коммунистов, антигосударственная и подрывная, то я признаю ее, потому что бороться за простого человека и хотеть его накормить хлебом из Польши — это не стыдно для коммуниста, это долг». Чем был для них коммунизм? Верили — может быть, наивно — что можно создать «другой мир», «без эксплуатации». В те времена еще не верили в Сталина и «историческую миссию рабочего класса». Мало что связывало этих коммунистов с теми, кто после 1945 года взбирался по карьерной лестнице в «Народной Польше». За свои взгляды силезцы могли ждать только репрессий. Однако эту истории нужно рассматривать в контексте того времени. Звуки большевистской революции одних пугали, другие вдохновляли. В 1919 году в опольском районе бастовало почти полмиллиона рабочих (пр итом что всего жило около 2,3 миллиона человек) — это было крупнейшее в Верхней Силезии движение масс. Вспыхивали восстания рабочих, которые выбрасывали ненавистных директоров с заводов.

На этой волне в декабре 1918 года в Бытоме была создана Коммунистическая партия Верхней Силезии. Власти везде видели ее «щупальца». Конфликты классовые переплетались тогда с национальными. Но коммунисты были врагами и для немецкого, и для польского лагеря. Во время III восстания, против которого высказались коммунисты как сторонники интернационализма, повстанцы убили нескольких из них. Хотя были и повстанческие отряды, созданные коммунистами. После раздела Силезии на польской стороне коммунистов быстро запретили, в то время как они начали преуспевать в немецкой Силезии. Так, в 1924 году выиграли муниципальные выборы в Гинденбурге (Забже), пытаясь изменить название города на Ленинбург. До 40% голосов отдавали им во всех городах немецкой части агломерации. Еще в 1932 году в Забже им удалось получить больше голосов, чем нацисты и другие партии. За коммунистов голосовало тогда много поляков, воспринимая их в качестве наименее националистической немецкой партии. В итоге коммунисты быстро стали одной из крупнейших, если не крупнейшей партией польской общины в чешской Силезии — в Заользье. При этом ряды коммунистов начали расти также в польской Силезии. В 1923 году они возглавили протестное движение, например, 30 тысяч рабочих вышли на демонстрацию в центре Катовиц в 1923 году. Постепенно они становятся партией безработных — коммунистов выбрасывали с работы за свою деятельность. Но и после Второй мировой войны силезские коммунисты, те немногие, кто выжил, в массе своей во власть не попали. Однако они, заключает издание, в любом случае остаются «частью истории нашего края».

В Жагани неизвестные ограбили армию США, информирует Gazeta Lubuska (Гожув-Велькопольский и Зелена-Гура). Воры взломали состав, который находился на железнодорожных путях, и похитили контейнер с имуществом, принадлежавшим американским военным. Следователи говорят, что в контейнере не было оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ, а находились приборы прицеливания и ночного видения современного производства. Стоимость украденных предметов оценивалась более чем в 200 тысяч злотых. Дело расследуется прокуратурой Вроцлава и военной полицией.

Во Вроцлаве был осквернен памятник жертвам Катынского расстрела, возмущается wDolnymŚląsku (Вроцлав). Неизвестные разрисовали фломастерами монумент, написав бессмысленные фразы. Недавно группа вроцлавской молодежи, развлекаясь, возлегла на памятник Ротмистра Пилецкого. Однако их поведение осудили только патриоты. Городские власти, в том числе хранители общественного порядка, пренебрегли унижением города и образов. Не последовало действий, вот теперь имеем серию нечестивых поступков. Вроцлавский политик Ярослав Богуславский заявил, что «тишина муниципальных властей — согласие на такого рода деяния». Но местные патриоты не собираются молча наблюдать за неуважительными акциями против памятников героям.

В местных школах бесплатное питание сокращается на 33%, сообщает Gazeta Pomorska (Быдгощ). Это связано с реализацией программы 500+, благодаря которой польские семьи получают доплаты из государственного бюджета. В отношении школьных обедов действует программа «Государственная поддержка в сфере питания». Она предусматривает бесплатные обеды для школьников, в семьях которых на одного члена доход не превышает 514 злотых (в Быдгощи эта планка повышена до 771 злотого). После того, как заработала 500+, многие семьи перестали посещать органы опеки, чтобы оформить дотации на питание в школе. Благодаря программе уменьшилось также число лиц, пользующихся социальной помощью. В течение года их численность сократилась на примерно 1500 человек. Вместе с тем, есть проблемы. Общество стареет. У многих быдгощан пожилого возраста нет близких, кто бы помогал им по дому, что вызывает беспокойство социальной службы.

Kielce.uw.gov.pl Свентокшиское воеводство

Компании из Украины хотят работать с Свентокшиским воеводством, передает Echo Dnia (Кельце). Несколько туристических агентств из Винницы хотят принять участие в выставке в Кельце, чтобы предложить свентокшиским туристам путевки по низким ценам и удивительно интересные места отдыха. Об этом шла речь во время V Международного инвестиционного форума, который проходил назад в городе-партнере Кельце, то есть Виннице. В работе форума принимала многочисленная делегация из Свентокшиского воеводства, которую возглавил вице-маршалек Ян Мачковяк, который на русском языке модерировал один из круглых столов под названием «Свентокшиское воеводство — Винничина: горизонты — возможности». В рамках этой панели были представлены возможности инвестирования в наш регион. Многие украинские компании хотят развиваться в нашей стране и уже имеют свои представительства. В отношении туризма стоит отметить, что поляки знакомы преимущественно со Львовом, а потенциал Украины гораздо больше, отели все лучше и лучше, а предложения отдыха, особенно для семей с детьми, отличные и очень дешевые. Гораздо больше поляков могло бы ездить отдыхать на Украину. А украинцы, в свою очередь, с удовольствием приезжают к нам, потому что не нужны визы, одежда и электроника у нас намного дешевле, чем на Украине.

«Сын эсэсовца» пообещал найти зарытый клад, но надул на 200 тысяч злотых, рассказывает Gazeta Wrocławska (Вроцлав). Станислав М. (гражданин Германии, хоть в Польше и родился, носит фамилию польскую) искал, кто ему поможет провести геолого-разведочные работы на участке пани Марии С. около города Стшегом, где были якобы закопаны 7151 килограммов нацистского золота. В июле 2014 года он познакомился с вроцлавским риэлтором Владиславом. Станислав рассказал ему историю о своем отце, который будто бы служил в СС и в конце Второй мировой войны участвовал в сокрытии золота. Примерно с 2002 года, продолжал свой рассказ Станислав, он ищет это место, причем в поисках ему помогали члены ODESSA (международной нацистской организации-сети, основанной выжившими бывшими членами СС). Владиславу он показывал какие-то карты, данные георадара, старые документы. И уговорил одолжить его сначала 120 тысяч злотых, затем еще 80 тысяч и 5 тысяч. Договорились, что как только раскопки закончатся и нацистские золото попадет в их руки, то прибыли делятся пополам. Владислав как раз планировал инвестиции, и ему не хватало нескольких миллионов. Обещанные пять очень бы ему пригодилось. Однако в декабре 2014 года Станислав начал кормить своего партнера рассказами, что нужны какие-то специализированные машины, потом говорил, будто залила вода, обнаружены мины и трупы немецких солдат. В апреле вроцлавский Окружной суд приговорил 65-летнего Станислава к 25 месяцам тюрьмы за мошенничество. В ближайшее время Апелляционный суд должен подтвердить, справедливый ли это приговор.